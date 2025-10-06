Google introduce nuevas reglas: qué cambiará en Android a partir del 15 de octubre

Google está implementando nuevas normas que afectan a los usuarios de Android en todo el mundo. Lea aquí cómo planea garantizar una mayor uniformidad en los smartphones. Pronto, Google obligará a los desarrolladores a incorporar en sus aplicaciones ciertas opciones de personalización de forma obligatoria.

Google está implementando un importante cambio de diseño en la apariencia de las aplicaciones en smartphones Android. Este cambio, que entra en vigor el 15 de octubre, afecta a todos los teléfonos Android del mundo con Android 16. Google ha anunciado un cambio significativo en la personalización de iconos en Android. A partir de Android 16, todas las aplicaciones deberán adaptarse automáticamente al tema de color del usuario.

Si bien las nuevas reglas no cambian las características principales del sistema operativo, sí tienen un impacto directo en el aspecto de la pantalla de inicio: todas las aplicaciones deben admitir los llamados «íconos temáticos o adaptables»

Esto cambia en tu teléfono inteligente Android Ajuste automático de color: los íconos de la aplicación se adaptan automáticamente a los colores y al tema de diseño que seleccionaste en la configuración de tu teléfono. Si tiene configurado un tema azul, los íconos de la aplicación tendrán tonos de azul. Si elige el color verde, los iconos coincidirán con un fondo verde.

Pantalla de inicio más armoniosa: El resultado es una pantalla de inicio más ordenada y armoniosa, donde los iconos individuales ya no resaltan con un color incorrecto. Esto le da a tu smartphone Android una apariencia más moderna y unificada.

Con este ajuste, Google quiere garantizar una pantalla de inicio más armoniosa en los dispositivos.

Las consecuencias para los desarrolladores Google ha ofrecido la función de iconos basados ​​en temas durante años, pero muchos desarrolladores de aplicaciones la han ignorado. Ahora no les queda otra opción. https://developer.android.com/develop/ui/views/launch/icon_design_adaptive?hl=es-419

El cambio se ha incluido en el acuerdo oficial de Google con los desarrolladores de aplicaciones. Quienes no lo cumplan se arriesgan, en el peor de los casos, a ser expulsados ​​de Google Play Store. Para solucionar este problema, Google introducirá un algoritmo que generará automáticamente un icono tematizado para cualquier aplicación que no lo proporcione. Además, ha actualizado su Acuerdo de Distribución para los Desarrolladores en Google Play, obligando a los desarrolladores a permitir la modificación del color o la adición de temas a los iconos de sus aplicaciones. Esta medida busca cumplir la visión original de Material You, ofreciendo una experiencia visual unificada y coherente.