Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Para celebrar el lanzamiento de Little Nightmares III, desarrollado por SuperMassive Games y publicado por Bandai Namco Entertainment Europe el 10 de octubre de 2025, en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, llega un nuevo tráiler animado que ofrece un vistazo al mundo de Little Nightmares desde una perspectiva diferente, con un estilo dibujado a mano.

Este tráiler dibujado a mano muestra el juego con un estilo diferente y te lleva por distintos escenarios de los que Low y Alone tendrán que huir en un mundo lleno de amenazas.

Trailer animado de Little Nightmares III ‘Dreams on Paper’ y lanzamiento el 10 de octubre

Llega la pesadilla definitiva: “Little Nightmares III” anuncia su fecha de lanzamiento y nuevos detalles estremecedores

El universo de Little Nightmares prepara su salto más ambicioso hasta ahora. Bandai Namco y Supermassive Games han confirmado oficialmente que la esperada tercera entrega de la saga, Little Nightmares III, se lanzará el 10 de octubre de 2025 para múltiples plataformas, incluyendo PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch y la nueva Switch 2.

Un nuevo capítulo en el mundo de la “Nada”

Con Little Nightmares III, la serie retoma su atmósfera inquietante y su estilo visual perturbador al tiempo que introduce novedades jugables que prometen expandir la experiencia. Esta entrega abandona el estudio original Tarsier Studios y pasa a manos de Supermassive Games, un equipo con experiencia en títulos de terror narrativo como Until Dawn y The Quarry.

La historia presenta a dos nuevos protagonistas: Low y Alone, dos niños que deben colaborar para escapar de un mundo retorcido conocido como The Nowhere (la Nada). Aunque el estilo de juego conserva el formato 2.5D, la narrativa y los escenarios prometen una ambientación más inquietante y expandida.

Cooperativo y mecánicas renovadas

Uno de los cambios más destacables es la incorporación del modo cooperativo en línea para dos jugadores, algo que los fans vienen reclamando desde entregas anteriores. Si juegas en solitario, la otra criatura será controlada por una inteligencia artificial que podrás dirigir en momentos clave.

Las mecánicas se amplían también con herramientas distintas para cada personaje: Low tendrá acceso a un arco, mientras que Alone utilizará una llave inglesa, lo que sugiere puzzles cooperativos en los que cada uno debe aportar habilidades distintas.

Además, rumores filtrados y el tráiler oficial muestran criaturas grotescas y niveles ambientados en “Carnevale” y “Necrópolis”, espacios que combinan estética de feria y estética funesta, sumando al tono de fábula oscura que distingue la serie.

Sorpresas para quienes reserven y remasterización del clásico

El anuncio no vino solo. Bandai Namco ha querido mimar a los seguidores de la saga con incentivos: quienes reserven Little Nightmares III recibirán de forma gratuita la versión Enhanced Edition del primer Little Nightmares. Esta versión remasterizada ofrecerá mejoras técnicas como resolución 4K, 60 fps, iluminación volumétrica, efectos mejorados y reflejos mediante ray tracing.

Quienes ya poseen una copia digital del primer juego en PS4, Xbox One o PC también podrán recibir esta versión mejorada de forma gratuita —aunque ésta solo será jugable en consolas de nueva generación y PC.

En cuanto al remaster, Little Nightmares Enhanced Edition se lanzará el mismo día, 10 de octubre, en las plataformas compatibles. Bandai Namco Europe

Ediciones especiales y extras para coleccionistas

La página oficial europea de Bandai Namco revela varias ediciones del juego, cada una con distintos complementos para los fans entusiastas.

Standard Edition : incluye solo el juego base.

Deluxe Edition : agrega el pase de expansión Secrets of the Spiral, que incluirá dos capítulos adicionales más adelante, junto con paquetes de indumentarias.

Mirror Edition : contiene los contenidos de la Deluxe, además de una figura exclusiva, libro de arte, banda sonora física y otros extras.

Spiral Premium Edition: la versión más ambiciosa, con todos los extras anteriores, más un soporte para móvil en forma de nomo, una pequeña estatua de Low y Alone, caja metálica temática, y más.

Además, durante el evento de anuncio también se reveló un proyecto relacionado con realidad virtual, bajo el título Little Nightmares VR: Altered Echoes, aunque por ahora sin fecha ni plataformas definidas.

Para completar el ecosistema narrativo, se mencionaron otros contenidos transmedia: la segunda temporada del podcast The Sounds of Nightmares, cómics que expandirán la mitología de la saga y una novela que abordará nuevos personajes.

Expectativas y riesgos para la saga

El anuncio de Little Nightmares III llega después de que la producción sufriera un retraso: estaba previsto para un lanzamiento en 2024, pero fue pospuesto hasta 2025 para pulir detalles.

La decisión de cambiar de desarrollador (de Tarsier a Supermassive) despierta curiosidad entre los seguidores: ¿mantendrá la nueva entrega el pulso emocional y la atmósfera inquietante característica de la serie? Si bien Supermassive ya ha participado en las versiones mejoradas de Little Nightmares para consolas modernas, esta será la primera vez que encabeza el desarrollo de una nueva entrega de la saga. Wikipedia

Otro riesgo es acomodar el modo cooperativo sin diluir la tensión característica: equilibrar el terror, la exploración y los puzzles en modo multijugador no es tarea sencilla. El uso de IA asistida en el modo individual podría solventar eso, pero su implementación será clave para la experiencia.

Por último, el juego sale en un mes muy competitivo (octubre), cuando muchas producciones “hight-profile” buscan posicionarse antes de la cúspide de ventas por festividades. Pero el trasfondo oscuro y la base de fans fiel podrían jugar a su favor.

En resumen, Little Nightmares III representa una apuesta de renovación y continuidad: hereda lo mejor de sus antecesores —la belleza oscura, el simbolismo visual, la jugabilidad de puzles y plataformas— y suma novedades audaces como el cooperativo y una narrativa ampliada. Con una fecha ya fijada para el 10 de octubre de 2025, los jugadores tienen tiempo para anticipar una travesía inquietante. Veremos si Supermassive logra mantener la esencia que convirtió a la saga en referente del horror evocador, o si sus innovaciones marcan un nuevo rumbo en el universo de la Nada.