Kingston destaca el valor de sus soluciones de alto rendimiento en la era de los datos y la IA

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Kingston ha anunciado Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., el líder mundial independiente de productos de memoria y soluciones tecnológicas, ha presentado en Madrid las tendencias clave del mercado tecnológico, con un enfoque particular en el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y el cifrado de datos.

Kingston destaca el valor de sus soluciones de alto rendimiento en la era de los datos y la IA

La compañía ha celebrado un evento en Madrid para destacar sus productos y abordar las tendencias clave que están marcando el mercado tecnológico.

La compañía ha destacado su gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de los centros de datos, los profesionales y el sector gubernamental, reforzando su compromiso con la calidad y la innovación. El lanzamiento de estas nuevas soluciones busca consolidar la posición de liderazgo global de Kingston, ofreciendo a sus socios y partners productos que garantizan un rendimiento a su altura. Dentro de sus soluciones, Kingston quiere destacar:

Kingston IronKey D500S : esta unidad cifrada por hardware, que reúne potencia, flexibilidad y un diseño personalizable, ha recibido la validación FIPS 140-3 de nivel 3 por parte del NIST. Esta es la única unidad validada según FIPS 140-3 de nivel 3 en el mundo que dispone de una cadena de suministro de acuerdo con los estándares de TAA.

: esta unidad cifrada por hardware, que reúne potencia, flexibilidad y un diseño personalizable, ha recibido la validación FIPS 140-3 de nivel 3 por parte del NIST. Esta es la única unidad validada según FIPS 140-3 de nivel 3 en el mundo que dispone de una cadena de suministro de acuerdo con los estándares de TAA. Kingston FURY Renegade G5 : es una unidad de almacenamiento de alto rendimiento que aprovecha la potencia del controlador PCIe Gen5 x4 y la memoria NAND TLC 3D para ofrecer altas velocidades en lectura y escritura. Esta unidad está pensada para optimizar la gestión de datos, acelerar procesos y reducir de manera significativa los tiempos de carga.

: es una unidad de almacenamiento de alto rendimiento que aprovecha la potencia del controlador PCIe Gen5 x4 y la memoria NAND TLC 3D para ofrecer altas velocidades en lectura y escritura. Esta unidad está pensada para optimizar la gestión de datos, acelerar procesos y reducir de manera significativa los tiempos de carga. DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2: este SSD empresarial de alto rendimiento, diseñado específicamente para centros de datos y aplicaciones de servidor, que combina la velocidad de la interfaz PCIe 5.0 NVMe con memoria 3D eTLC NAND, manteniendo al mismo tiempo compatibilidad con servidores y backplanes PCIe 4.0. Ofrece un rendimiento óptimo para entornos exigentes como inteligencia artificial, computación de alto rendimiento (HPC), procesamiento de transacciones en línea (OLTP), servicios en la nube y edge computing.