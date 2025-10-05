Open Video Downloader: Un gran descargador de vídeos multiplataforma ¿Cómo instalarlo y solucionar errores como el mensaje ENOENT?

En un mundo digital donde el acceso a contenido multimedia es constante, contar con herramientas eficientes para descargar vídeos se ha vuelto esencial. Open Video Downloader, anteriormente conocido como youtube-dl-gui, se presenta como una solución robusta y fácil de usar para usuarios de todos los niveles.

Por nuestra parte como siempre recomendar solo bajar vídeos que tengas permisos del autor. Y esperamos que te resulte útil este tutorial Open Video Downloader: Un gran descargador de vídeos multiplataforma ¿Cómo instalarlo y solucionar errores como el mensaje ENOENT?

¿Qué es Open Video Downloader?

Open Video Downloader es una interfaz gráfica multiplataforma para youtube-dl, una herramienta de línea de comandos ampliamente utilizada para descargar vídeos y audios desde diversas plataformas en línea. Desarrollado por Jelle Glebbeek, este software está construido con Electron y Node.js, lo que le permite funcionar en sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. jely2002.github.io

La aplicación permite a los usuarios descargar vídeos y listas de reproducción en una variedad de formatos, desde casi todos los sitios web principales, incluyendo YouTube, Vimeo, Twitter, entre otros. GitHub

Características destacadas

Compatibilidad con más de 1000 servicios : Open Video Downloader es capaz de descargar contenido de una amplia gama de plataformas, lo que lo convierte en una herramienta versátil para los usuarios.

Descargas simultáneas : La aplicación permite descargar hasta 32 vídeos de forma simultánea, optimizando el tiempo del usuario.

Selección de formato y resolución : Los usuarios pueden elegir el formato y la resolución del vídeo que desean descargar, adaptándose a sus necesidades específicas.

Actualizaciones automáticas : Open Video Downloader mantiene automáticamente actualizado el núcleo de youtube-dl, asegurando que los usuarios siempre tengan acceso a las últimas mejoras y correcciones.

Interfaz intuitiva: La aplicación cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI) que facilita su uso, incluso para aquellos que no están familiarizados con la línea de comandos.

Requisitos del sistema

Para garantizar un funcionamiento óptimo de Open Video Downloader, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

Windows : Microsoft Visual C++ Redistributable 2010.

macOS : Python (generalmente preinstalado).

Linux: Python (generalmente preinstalado).

Además, es importante asegurarse de tener suficiente espacio en disco para almacenar los vídeos descargados y una conexión a internet estable para evitar interrupciones durante el proceso de descarga.

Instalación

La instalación de Open Video Downloader es sencilla y se adapta a diferentes sistemas operativos. Descargue el instalador o ejecutable correspondiente para su sistema:

Windows : Se puede descargar el instalador desde el sitio oficial y seguir las instrucciones proporcionadas. Si está en Windows, asegúrese de que esté instalado el paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ 2010 (x86) .

macOS : Los usuarios pueden descargar el archivo correspondiente y seguir las indicaciones para completar la instalación.

Linux: Dependiendo de la distribución, los usuarios pueden utilizar gestores de paquetes o descargar el archivo directamente desde el sitio oficial.

Es recomendable consultar la documentación oficial para obtener instrucciones detalladas y resolver posibles dudas durante el proceso de instalación.

Casos de uso

Open Video Downloader es ideal para una variedad de situaciones:

Educadores : Pueden descargar vídeos educativos para utilizarlos sin conexión en sus clases.

Investigadores : Facilita la recopilación de material audiovisual para análisis y estudio.

Usuarios generales: Permite guardar contenido multimedia de interés personal para verlo en cualquier momento.

La versatilidad de la herramienta la hace adecuada para profesionales y usuarios comunes que buscan una solución eficiente para descargar vídeos. No use Open Video Downloader con vídeos con derecho de autor. Os dejamos un gif de su funcionamiento

¿Cómo arreglar si falla algo Open Video Downloader?

Te puede suceder dos errores. Si te da el error ENOENT es que en la siguiente carpeta C:\Users\[usuario]\AppData\Local\Programs\youtube-dl-gui\resources\app.asar.unpacked\binaries te faltas el fichero yt-dlp.exe te lo puedes descargar y copoar de https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/tag/2025.09.26 Es recomendable tener siempre la ultima versión. Otra de las cosas que puede fallar es que no este en esa misma carpeta el ffmpeg.exe y ffprobe.exe puedes descargarlo de https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/

Si no abre o da un error de instalación en windows asegúrese de que esté instalado el paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ 2010 (x86) en linux o mac tendras que tener instalado Phyton.

Por ultimo si te falla un archivo protegido por edad en Youtube necesitaras tener el fichero de cookies.txt del navegador. En el siguiente apartado te explicamos como conseguirlo.

Si no te funciona revisa si la respuesta está en las preguntas frecuentes o en la wiki .

¿Cómo obtener el fichero de cokkies para Youtube?

Para descargar contenido de YouTube utilizando el fichero de cookies, la extensión «Get cookies.txt locally» es muy útil. A continuación, te explico los pasos para extraer el fichero de cookies utilizando esta extensión en tu navegador Chrome:

Pasos para obtener el fichero de cookies:

Instalar la extensión en Chrome: Dirígete al enlace de la extensión en Chrome Web Store: Get cookies.txt locally.

Haz clic en «Añadir a Chrome» para instalar la extensión. Abrir YouTube y acceder a la cuenta (si es necesario): Ve a YouTube (o cualquier página de vídeo de la que desees descargar contenido) y asegúrate de estar conectado a tu cuenta de Google (si es necesario).

Esto es importante porque las cookies contienen información de tu sesión, como las preferencias de usuario y las sesiones activas. Extraer las cookies: Haz clic en el icono de la extensión «Get cookies.txt locally» en la barra de herramientas de tu navegador (el icono de la extensión debería aparecer en la parte superior derecha de Chrome, junto a la barra de direcciones).

La extensión te generará un archivo cookies.txt que contiene todas las cookies de la sesión activa en ese momento. Usar el fichero de cookies con youtube-dl o su GUI: Ahora que tienes el fichero cookies.txt , puedes usarlo con herramientas como youtube-dl o su interfaz gráfica (Open Video Downloader).

Para hacerlo, generalmente deberás cargar el archivo de cookies en la herramienta de descarga. En youtube-dl , el comando se vería algo así: youtube-dl --cookies cookies.txt <URL del vídeo>



Esto permite a la herramienta acceder a contenido que normalmente requiere estar registrado y haber iniciado sesión, como videos de YouTube restringidos a ciertos usuarios o contenido premium.

En Open Video Downloader usa el botón con el dibujo de la llave para cargar dicho fichero. Por ejemplo te habilitara bajar vídeos con restricción de edad, ya que usa tus cookies de usuario (si eres mayo de edad).

Notas importantes:

Precaución de seguridad: Las cookies contienen información sensible como tu sesión de usuario. No compartas este archivo con nadie ni lo subas a sitios no confiables.

Caducidad de cookies: Ten en cuenta que las cookies pueden expirar después de un tiempo o cuando se cierra sesión en YouTube, por lo que tal vez necesites extraer nuevas cookies en el futuro.

Este proceso te permitirá utilizar las cookies de tu navegador para descargar contenido restringido en YouTube de manera más efectiva.

Comparativa con otras herramientas

Existen otras aplicaciones similares en el mercado, pero Open Video Downloader se destaca por su facilidad de uso, actualizaciones automáticas y amplia compatibilidad con diferentes plataformas. Mientras que algunas herramientas requieren configuraciones complejas o están limitadas a ciertos sistemas operativos, Open Video Downloader ofrece una experiencia más accesible y versátil.

Open Video Downloader se presenta como una herramienta poderosa y accesible para descargar vídeos desde una amplia variedad de plataformas. Su interfaz intuitiva, junto con características avanzadas como descargas simultáneas y actualizaciones automáticas, lo convierten en una opción atractiva para usuarios de todos los niveles. Ya sea para uso personal, educativo o profesional, esta aplicación ofrece una solución eficiente y confiable para la descarga de contenido multimedia.

Por nuestra parte como siempre recomendar solo bajar vídeos que tengas permisos del autor. Y esperamos que te resulte útil este tutorial Open Video Downloader: Un gran descargador de vídeos multiplataforma ¿Cómo instalarlo y solucionar errores como el mensaje ENOENT?.

Para más información y para descargar la aplicación, visita el sitio oficial: https://jely2002.github.io/youtube-dl-gui/