Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

HUAWEI WATCH GT 6 Series presenta más de 100.000 esferas personalizables que combinan deporte, estilo y versatilidad

HUAWEI WATCH GT 6 Series no solo conquista a los deportistas: su amplia paleta de colores, acabados y correas, unida a una colección de esferas personalizables, lo convierte en el smartwatch perfecto para cualquiera y para cualquier estilo. Estas esferas —creadas junto a OZ, S.P. y Saint On— combinan seguimiento de salud digital junto a un diseño premium y una versatilidad que funciona tanto en el deporte como en el día a día.

Además, a través de la app Salud de HUAWEI y HUAWEI Watch Face Store se accede a más de 100.000 esferas para adaptar el reloj a la marca personal o equilibrar trabajo y bienestar, consolidando una fusión entre deporte y estilo personal.

Estilo que se adapta a cada usuario

Con más de 100.000 esferas y 17,5 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, HUAWEI Watch Face Store ofrece una personalización sin precedentes. La plataforma integra datos clave —como frecuencia cardíaca y seguimiento de pasos— en diseños alineados con los intereses del usuario. Tanto en carrera urbana como en senderismo, las nuevas esferas elevan la expresión personal y refuerzan la utilidad del reloj en cualquier contexto.

Datos en tiempo real con un diseño premium

Impulsado por el sistema HUAWEI TruSense, con trayectorias ópticas de espaciado múltiple, HUAWEI WATCH GT 6 ofrece métricas de salud en tiempo real con claridad y consistencia de nivel clínico. Entre las esferas destacadas, Sports Numbers optimiza la visibilidad con números amarillos e iconos dinámicos que convierten zancadas y frecuencia cardíaca en información útil; por su parte, RIDE incorpora una silueta central y una barra de progreso dorada para registrar distancia y calorías, presentando los datos de forma elegante y accesible.

Esferas específicas por deporte

Las esferas específicas por deporte de HUAWEI elevan el rendimiento con funciones diseñadas ad hoc. Landscape Walk integra un fondo 3D de montaña con altitud y horarios de salida y puesta del sol, aportando seguridad e inmersión en rutas. Para el entorno urbano, Roam the Four Seas ofrece una textura terrosa con acentos azules y distribución informativa precisa: hora con puntero clásico; día/fecha/batería en la parte superior; calorías a la izquierda; frecuencia cardíaca a la derecha; y clima/pasos/distancia en la parte inferior. Creaciones de diseñadores internacionales que combinan rigurosidad científica y arte visual, haciendo de cada sesión un ejercicio personal y motivador.

HUAWEI MultiPass: beneficios exclusivos para los usuarios

Con la compra de HUAWEI WATCH GT 6 Series o HUAWEI WATCH Ultimate 2, los usuarios podrán acceder al programa exclusivo HUAWEI MultiPass¹, que ofrece experiencias gratuitas y ventajas valoradas en hasta 189€.

Entre los beneficios incluidos destacan servicios de salud, deporte y bienestar a través de aplicaciones como HUAWEI Health, Komoot, Bikemap, Fiit, Clue y Endel, diseñadas para complementar el uso del smartwatch y mejorar el estilo de vida de los consumidores.

Asistencia premium gratuita

Además, incluido en el precio de compra y hasta el 31 de diciembre de 2025, los clientes de HUAWEI podrán disfrutar de 5 servicios de asistencia premium gratuita como consultoría, limpieza, diagnostico, actualización de software, recogida y entrega a domicilio https://consumer.huawei.com/es/support/service-upgrade-program/

Precio y disponibilidad

HUAWEI WATCH GT 6 Series podrá adquirise en la página oficial de HUAWEI Store: la versión HUAWEI WATCH GT6 desde 249 € y la versión HUAWEI WATCH GT6 Pro desde 379 €. Además, si realizas la compra entre hoy y el 2 de noviembre, podrás disfrutar de un cupón de 30 € de descuento usando el código AGT646MM30. En el caso del HUAWEI WATCH GT6 de 41 mm, tendrás un cupón de 50 € de descuento con el código AGT641MM50

Desde hoy y hasta el 26 de octubre de 2025, los propietarios de HUAWEI WATCH GT 6 que vinculen su reloj a la app HUAWEI Health obtendrán un 50 % de descuento en los paquetes VIP de esferas (1 mes o 1 año), con un ahorro de hasta 35 €. Aunque cualquier usuario puede explorar más de 100.000 esferas personalizables en HUAWEI Watch Face Store, la suscripción VIP habilita descargas ilimitadas durante el periodo contratado —sin pagar por cada esfera—, incluyendo diseños de alto contraste para running, herramientas robustas para actividades al aire libre y elegantes esferas analógicas, optimizadas para el análisis de cadencia y esfuerzo de HUAWEI WATCH GT 6.

HUAWEI WATCH GT 6 también estará disponible modelos y ediciones especiales que podrán adquirirse únicamente en la tienda oficial HUAWEI Store

Modelos disponibles y promociones exclusivas

HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Black Fluoroelastomer estará disponible por 249 € , con un cupón de 30 € de descuento usando el código AGT646MM30 . Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €).

estará disponible por , con usando el código . Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €). HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Black Vegan Leather estará disponible por 269 € , con un cupón de 30 € de descuento usando el código AGT646MM30 . Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 108 €).

estará disponible por , con un usando el código Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 108 €). HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Pink Fluroelastomer estará disponible por 249 € , con un cupón de 50 € de descuento usando el código AGT641MM50 . Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €).

estará disponible por , con un usando el código Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €). HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Green Fluroelastomer estará disponible por 249 € , con un cupón de 50 € de descuento usando el código AGT641MM50 . Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €).

estará disponible por , con un usando el código Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €). HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Fluroelastomer estará disponible por 269 €, con un cupón de 50 € de descuento usando el código AGT641MM50. Además, la oferta incluye una correa adicional y una báscula inteligente (regalo valorado en 88 €).

Además, puedes conseguir HUAWEI WATCH GT6 Series en otros canales de venta como Amazon, tiendas Orange, MediaMarkt o El Corte Inglés.

Compra HUAWEI WATCH GT6 Series;

Haciendo click aquí