Hoy os dejamos un nuevo videojuego,Salva el destino de dos mundos en DIGIMON STORY TIME STRANGER, ya disponible en consolas y PC para los amantes de la franqucia.

Descubre un misterio a través del tiempo y salva la realidad del caos en el RPG más grande hasta la fecha basado en la querida franquicia Digimon

La franquicia Digimon, querida en todo el mundo, cuenta con su mayor aventura en los videojuegos hasta la fecha, enviando a los jugadores a una misión para explorar el mundo humano y el mundo digital

Este RPG, visualmente impresionante, cuenta con más de 450 Digimon para descubrir y con los que crear lazos

Ponte en la piel de un agente ADAMAS para desentrañar los orígenes del fenómeno que amenaza la existencia de ambos mundos

DIGIMON STORY TIME STRANGER, el RPG de Digimon más completo hasta la fecha, ya está disponible en consolas y PC. Publicado por Bandai Namco Entertainment Europe y desarrollado por Media.Vision Inc., el juego lleva a los jugadores a una nueva aventura para explorar dos mundos distintos, viajando entre el mundo humano y el mundo digital para criar y crear lazos con criaturas llamadas Digimon. Siendo el primer juego de la serie Digimon Story en más de 10 años, DIGIMON STORY TIME STRANGER es una audaz expansión de la franquicia, un RPG profundo y atractivo, prometiendo una experiencia memorable tanto para los recién llegados como para los fans de toda la vida. El juego ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam®.

No te pierdas el tráiler de lanzamiento de esta nueva entrega de la querida franquicia Digimon:

DIGIMON STORY TIME STRANGER está diseñado como el punto de entrada perfecto para los fans del RPG. Con el mundo humano y el mundo digital: Ilíada al borde del caos, los jugadores deben criar Digimon y trabajar junto a ellos, forjando lazos y evolucionando las habilidades de sus compañeros para salvar ambos mundos. Para hacerlo, viajarán entre realidades, incluso a través del tiempo, en un juego intrincado e inolvidable que promete revelar elementos nunca antes vistos del mundo de Digimon.

En el corazón de la experiencia Digimon, y como un elemento esencial de este profundo RPG, los jugadores pueden criar y reclutar a cientos de Digimon a lo largo de su aventura, entrenándolos y aprovechando sus habilidades únicas para luchar. La personalización y el desarrollo de fuertes lazos con los Digimon son elementos únicos del juego, siendo la clave para el éxito en el combate estratégico por turnos, que enfrenta a los jugadores contra una variedad de enemigos, incluidos los Digimon que deben capturar y enormes jefes que se interponen en su camino. Con una historia intrigante, un escenario cautivador, personajes memorables, más de 450 Digimon con habilidades únicas para descubrir, sistemas de combate actualizados y mucho más, DIGIMON STORY TIME STRANGER es la siguiente evolución para la querida serie y un juego imprescindible para los fans del RPG.

Para más detalles, visita el sitio web oficial: DIGIMON STORY TIME STRANGER