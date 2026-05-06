Hoy Blink acaba de anunciar sus primeros videoporteros con vídeo 2K: Blink Videotimbre cableado 2K+ y Blink Videotimbre 2K+ con pilas. Algo muy a tener en cuenta en nuestra casa domótica
Te dejamos algunas características destacadas:
- Excelente relación calidad-precio: por solo 49,99€, el primer videoportero con cable de Blink ofrece alimentación continua y un rendimiento mejorado. El Wired Doorbell 2K+ está diseñado para para viviendas con instalación de timbre existente y cuenta con resolución 2K, que proporciona una imagen nítida tanto en condiciones de mucha luz como en entornos con poca iluminación.
- Mayor flexibilidad: por 69,99€ (sin módulo Sync) y 79,99€ (con módulo Sync), el Blink Battery Doorbell 2K+ incorpora mejoras relevantes respecto a la generación anterior, como resolución 2K, un campo de visión vertical ampliado, que ayuda a ver tanto a visitantes como entregas de paquetes de forma más completa. También destaca por su visibilidad mejorada en entornos con mucha luz como con poca iluminación.
Blink presenta sus primeros timbres con video 2K, que ofrecen una claridad superior.
Los nuevos timbres con video ofrecen video 2K más nítido, lo que ayuda a los suscriptores de Blink a ver y comprender lo que sucede en la puerta de su casa, con precios a partir de 49.99 euros en España.
Blink presenta sus primeros timbres con video 2K, que ofrecen una claridad superior.
Los nuevos timbres con video ofrecen video 2K más nítido, lo que ayuda a los suscriptores de Blink a ver y comprender lo que sucede en la puerta de su casa, con precios a partir de $49.99 en EE. UU.
Conclusiones clave
- Por 49,99 dólares en EE. UU., el timbre con cable Blink 2K+ ofrece vídeo nítido en 2K en la puerta de entrada.
- El timbre con batería Blink 2K+ ofrece una visión completa, una batería de larga duración y una visibilidad mejorada.
- Ambos timbres ofrecen alertas inteligentes (solo en EE. UU.) que proporcionan resúmenes rápidos de los eventos de movimiento.
- Los timbres se lanzarán en países de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, Francia, Canadá y otros.
El 7 de mayo, Blink anunció dos nuevos timbres con vídeo diseñados para que a los clientes les resulte más fácil ver y comprender lo que ocurre en la puerta de su casa.
Ampliando la gama de productos 2K anunciada el otoño pasado , Blink presenta dos nuevos dispositivos: el timbre con cable Blink 2K+ y el timbre con batería Blink 2K+, con vídeo nítido en 2K, rango dinámico mejorado y útiles alertas inteligentes (solo en EE. UU.) que facilitan estar al tanto de lo que sucede en casa.
Repleto de funciones: Vídeo más nítido y una vista más clara de la puerta de entrada.
Los nuevos timbres Blink ofrecen una calidad de vídeo y un rendimiento de imagen mejorados para que los clientes puedan ver más detalles.
Con un precio de tan solo 49,99 euros en España., el primer timbre con cable de Blink ofrece alimentación constante y un rendimiento mejorado.
Diseñado para hogares con cableado de timbre existente, el timbre con cable 2K+ cuenta con resolución 2K y un rango dinámico mejorado, lo que permite obtener detalles más nítidos tanto en condiciones brillantes como difíciles, ofreciendo capacidades de vídeo de primera calidad a un precio accesible.
Para los clientes que prefieren una instalación flexible, el timbre con batería Blink 2K+ mejora significativamente la generación anterior. Ofrece resolución 2K, un campo de visión de pies a cabeza que permite a los clientes ver a los visitantes y los paquetes con mayor claridad, y un rango dinámico mejorado para una mejor visibilidad en entornos con mucha o poca luz.
Alertas más inteligentes con descripciones de vídeo de Blink
En EE. UU., los timbres Blink Battery Doorbell 2K+ y Blink Wired Doorbell 2K+ incorporan una función de actualización de alertas inteligentes con descripciones de vídeo inteligentes basadas en la nube ( con una suscripción a Blink AI Basic o Blink AI Plus *). Esta función proporciona resúmenes concisos de los eventos de movimiento, lo que permite a los usuarios comprender rápidamente lo que ocurre en la puerta de su casa sin necesidad de ver el vídeo completo.
Por ejemplo, en lugar de simplemente recibir una notificación de movimiento, los clientes pueden recibir una descripción que resume lo ocurrido, lo que facilita y agiliza la tarea de mantenerse informados sobre la actividad en el hogar.
Los timbres con función de parpadeo simplifican la seguridad del hogar.
Blink sigue ofreciendo seguridad inteligente para el hogar, fácil de configurar y accesible para más clientes. Tanto si los clientes eligen la opción con cable como con batería, ambos timbres nuevos están diseñados para una instalación rápida y una integración perfecta con el ecosistema Blink.
Los clientes pueden ver vídeos en directo, recibir alertas y gestionar sus dispositivos a través de la aplicación Blink.
Precios y disponibilidad
Los timbres con cable Blink 2K+ y los timbres a batería Blink 2K+ ya están disponibles para preordenar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y Países Bajos. Los precios parten de 49.99 euros. Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región.
Con una calidad de vídeo mejorada, útiles resúmenes con tecnología de IA * y opciones de instalación tanto con cable como a batería a un precio asequible, los nuevos timbres Blink ofrecen a los clientes más formas de controlar y comprender la actividad en el hogar.
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