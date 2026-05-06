  • Por 49,99 dólares en EE. UU., el timbre con cable Blink 2K+ ofrece vídeo nítido en 2K en la puerta de entrada.
  • El timbre con batería Blink 2K+ ofrece una visión completa, una batería de larga duración y una visibilidad mejorada.
  • Ambos timbres ofrecen alertas inteligentes (solo en EE. UU.) que proporcionan resúmenes rápidos de los eventos de movimiento.
  • Los timbres se lanzarán en países de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, Francia, Canadá y otros.
El 7 de mayo, Blink anunció dos nuevos timbres con vídeo diseñados para que a los clientes les resulte más fácil ver y comprender lo que ocurre en la puerta de su casa.
Ampliando la gama de productos 2K anunciada el otoño pasado , Blink presenta dos nuevos dispositivos: el timbre con cable Blink 2K+ y el timbre con batería Blink 2K+, con vídeo nítido en 2K, rango dinámico mejorado y útiles alertas inteligentes (solo en EE. UU.) que facilitan estar al tanto de lo que sucede en casa.

Repleto de funciones: Vídeo más nítido y una vista más clara de la puerta de entrada.

Los nuevos timbres Blink ofrecen una calidad de vídeo y un rendimiento de imagen mejorados para que los clientes puedan ver más detalles.
Con un precio de tan solo 49,99 euros en España., el primer timbre con cable de Blink ofrece alimentación constante y un rendimiento mejorado.
Diseñado para hogares con cableado de timbre existente, el timbre con cable 2K+ cuenta con resolución 2K y un rango dinámico mejorado, lo que permite obtener detalles más nítidos tanto en condiciones brillantes como difíciles, ofreciendo capacidades de vídeo de primera calidad a un precio accesible.
El timbre con batería Blink 2K+El timbre con batería Blink 2K+
Para los clientes que prefieren una instalación flexible, el timbre con batería Blink 2K+ mejora significativamente la generación anterior. Ofrece resolución 2K, un campo de visión de pies a cabeza que permite a los clientes ver a los visitantes y los paquetes con mayor claridad, y un rango dinámico mejorado para una mejor visibilidad en entornos con mucha o poca luz.

Alertas más inteligentes con descripciones de vídeo de Blink

En EE. UU., los timbres Blink Battery Doorbell 2K+ y Blink Wired Doorbell 2K+ incorporan una función de actualización de alertas inteligentes con descripciones de vídeo inteligentes basadas en la nube ( con una suscripción a Blink AI Basic o Blink AI Plus *). Esta función proporciona resúmenes concisos de los eventos de movimiento, lo que permite a los usuarios comprender rápidamente lo que ocurre en la puerta de su casa sin necesidad de ver el vídeo completo.
Por ejemplo, en lugar de simplemente recibir una notificación de movimiento, los clientes pueden recibir una descripción que resume lo ocurrido, lo que facilita y agiliza la tarea de mantenerse informados sobre la actividad en el hogar.

Los timbres con función de parpadeo simplifican la seguridad del hogar.

El timbre con cable Blink 2K+Timbre con cable Blink 2K+
Blink sigue ofreciendo seguridad inteligente para el hogar, fácil de configurar y accesible para más clientes. Tanto si los clientes eligen la opción con cable como con batería, ambos timbres nuevos están diseñados para una instalación rápida y una integración perfecta con el ecosistema Blink.