NIS America, Inc. Lanzará Este Año Dos Títulos de la Franquicia The Legend of Heroes, Aclamados por la Crítica, para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5

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NIS America, Inc. se complace en anunciar que The Legend of Heroes: Trails from Zero y The Legend of Heroes: Trails to Azure llegarán a Nintendo Switch 2 y PlayStation 5. se complace en anunciar quellegarán a

¡Disfruta de la aclamada colección The Legend of Heroes: Crossbell Collection en las consolas actuales! Tanto la versión para Nintendo Switch 2 como la de PlayStation 5 de The Legend of Heroes: Trails from Zero y The Legend of Heroes: Trails to Azure incluye diversas mejoras de rendimiento, ¡entre ellas la resolución 4K! Las versiones para Nintendo Switch 2 incluso admiten el control mediante ratón. Cada juego estará disponible por separado en las tiendas digitales, ¡y se pueden adquirir juntos en formato físico como colección!

The Legend of Heroes: Trails from Zero

¡Vuelve a Crossbell en este emocionante capítulo de la famosa serie The Legend of Heroes! Crossbell, escenario de una continua lucha territorial entre el Imperio de Erebonia y la República de Calvard, se ha convertido en una próspera ciudad-estado y en uno de los principales centros económicos del continente.

Tras tres años lejos de su ciudad natal, Lloyd Bannings regresa con la intención de seguir los pasos de su difunto hermano e incorporarse al Departamento de Policía de Crossbell. Sin embargo, al llegar, descubre que le han asignado a la Sección de Apoyo Especial, una nueva división que se encarga de trabajos ocasionales y solicitudes menores. Conoce a sus nuevos compañeros de equipo, entre los que se encuentran Elie MacDowell, la nieta del alcalde de la ciudad; Randy Orlando, un exsoldado mujeriego; y Tio Plato, un joven genio de la tecnología.

Características

Bienvenido a Crossbell: ¡En esta emblemática ciudad está a punto de comenzar una emocionante trama del universo Trails! Sumérgete en un mundo rico y novedoso, repleto de secretos y aventuras.

¡En esta emblemática ciudad está a punto de comenzar una emocionante trama del universo Trails! Sumérgete en un mundo rico y novedoso, repleto de secretos y aventuras. Una ciudad pintoresca: gracias a los gráficos mejorados y las texturas en alta definición, la ciudad de Crossbell nunca ha tenido mejor aspecto. ¡Las nuevas consolas admiten hasta 120 FPS e incluso una resolución de hasta 4K! Además, puedes alternar entre las texturas originales y las mejoradas.

gracias a los gráficos mejorados y las texturas en alta definición, la ciudad de Crossbell nunca ha tenido mejor aspecto. ¡Las nuevas consolas admiten hasta 120 FPS e incluso una resolución de hasta 4K! Además, puedes alternar entre las texturas originales y las mejoradas. Tu ciudad, tu historia: el modo de alta velocidad te permite recorrer la ciudad al ritmo que prefieras. ¡Experimenta las batallas a toda velocidad o disfruta de la historia a tu aire: tú decides! ¡También es compatible con el ratón de Nintendo Switch 2!

The Legend of Heroes: Trails to Azure

¡La historia del aspirante a héroe Lloyd Bannings continúa en Trails to Azure! Ambientada apenas unos meses después de los acontecimientos de Trails from Zero, una paz provisional se ha instalado en Crossbell y la Sección de Apoyo Especial disfruta ahora de una nueva fama y prestigio, gracias a sus heroicas acciones.

Sin embargo, la paz se rompe pronto con el surgimiento de múltiples organizaciones con segundas intenciones. Enmarcando estas crecientes tensiones se encuentra la presión cada vez mayor del Imperio de Erebonia y la República de Calvard, con Crossbell atrapada entre ambos. Con la seguridad de su hogar y los cimientos de su equipo ahora en juego, Lloyd y sus aliados deben prepararse para las amenazas que se ciernen sobre ellos. No saben que Crossbell pronto se convertirá en el escenario de un conflicto decisivo que determinará su futuro…

Características

El destino de la Ciudad-Estado: vive el desenlace del arco argumental de Crossbell, una trama fundamental dentro del universo Trails. ¿Qué les depara el futuro a Lloyd Bannings y a su variopinto grupo de aliados?

vive el desenlace del arco argumental de Crossbell, una trama fundamental dentro del universo Trails. ¿Qué les depara el futuro a Lloyd Bannings y a su variopinto grupo de aliados? Las mejores fuerzas de Crossbell: Disfruta de las nuevas funciones de combate introducidas en Trails to Azure, como Burst, Back Attack e incluso tu propio coche personalizable. ¡Además, te encontrarás con algunos rostros conocidos de la serie Trails of Cold Steel!

Disfruta de las nuevas funciones de combate introducidas en Trails to Azure, como Burst, Back Attack e incluso tu propio coche personalizable. ¡Además, te encontrarás con algunos rostros conocidos de la serie Trails of Cold Steel! El Poder del Pasado: ¡Importa partidas guardadas de Trails from Zero para vivir una historia diferente, con conversaciones adicionales y diálogos alternativos! Disfruta de esta secuela con hasta 120 FPS o en resolución 4K, ya sea con texturas originales o mejoradas.

#TrailsfromZero #TrailstoAzure Página web oficial: https://thelegendofheroes.com/crossbell/zero/