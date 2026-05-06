Vuelve League of Legends Game Changers Rising, el formato competitivo ideado para el talento en femenino
Regresa con oportunidades nuevas para que las mujeres progresen y brillen en el ecosistema de losesports de LoL.
League of Legends Game Changers: Rising (LGC), la competición oficial de EMEA de League of Legends para cualquier persona que se identifique como mujer, está de vuelta.
En el kickoff que se celebrará el 29, 30 y 31 de mayo, seis equipos obtendrán una plaza para los playoffs y habrá equipos invitados de las competiciones inclusivas nacionales.
Tras el lanzamiento de la edición de año pasado, Riot Games quería seguir desarrollando esta competición todavía más. En 2026 se introduce así un nuevo formato, con etapas entre mayo y octubre que ofrecerán una competición consistente y significativa a las mujeres de toda la región.
«El año pasado, Eterna llegó hasta la final y acabó consiguiendo la victoria. Este año esperamos que surjan nuevas estrellas, se formen rivalidades y podamos disfrutar de League of Legends de alto nivel», afirmó Riot Games.
A partir del 29 de mayo, League of Legends Game Changers: Rising contará con enfrentamientos entre los equipos. Solo los mejores lograrán clasificarse para los playoffs de octubre. En cada etapa, los equipos con mejores resultados ganarán puntos clasificatorios y avanzarán en la clasificación que acabará decidiendo quién avanza. Los 6 mejores equipos obtendrán una plaza en los playoffs.
Dado que el LGC tiene como objetivo construir un ecosistema de EMEA más inclusivo conectando con circuitos inclusivos nacionales de toda la región, se reforzarán las vías que apoyan el crecimiento compartido de la escena competitiva.
Riot Games expresó su satisfacción por volver a trabajar con N.E.O,socio de licencias, para dar vida a este torneo. Este año la puerta está abierta para que participen los costreamers y retransmisores de la comunidad.
Los co-streamers interesados pueden ponerse en contacto con NEO via mail: [email protected].