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Vuelve League of Legends Game Changers Rising, el formato competitivo ideado para el talento en femenino

Regresa con oportunidades nuevas para que las mujeres progresen y brillen en el ecosistema de losesports de LoL.

League of Legends Game Changers: Rising (LGC), la competición oficial de EMEA de League of Legends para cualquier persona que se identifique como mujer, está de vuelta.

League of Legends Game Changers 2026: Rising tendrá lugar entre mayo y octubre.

En el kickoff que se celebrará el 29, 30 y 31 de mayo, seis equipos obtendrán una plaza para los playoffs y habrá equipos invitados de las competiciones inclusivas nacionales.

Tras el lanzamiento de la edición de año pasado, Riot Games quería seguir desarrollando esta competición todavía más. En 2026 se introduce así un nuevo formato, con etapas entre mayo y octubre que ofrecerán una competición consistente y significativa a las mujeres de toda la región.

«El año pasado, Eterna llegó hasta la final y acabó consiguiendo la victoria. Este año esperamos que surjan nuevas estrellas, se formen rivalidades y podamos disfrutar de League of Legends de alto nivel», afirmó Riot Games.

A partir del 29 de mayo, League of Legends Game Changers: Rising contará con enfrentamientos entre los equipos. Solo los mejores lograrán clasificarse para los playoffs de octubre. En cada etapa, los equipos con mejores resultados ganarán puntos clasificatorios y avanzarán en la clasificación que acabará decidiendo quién avanza. Los 6 mejores equipos obtendrán una plaza en los playoffs.

Dado que el LGC tiene como objetivo construir un ecosistema de EMEA más inclusivo conectando con circuitos inclusivos nacionales de toda la región, se reforzarán las vías que apoyan el crecimiento compartido de la escena competitiva.

«Construir un entorno inclusivo y de apoyo para todos los jugadores es una parte fundamental de nuestro trabajo. La continuación y evolución de League of Legends Game Changers va más allá de la competición: se trata de crear activamente las condiciones para que las mujeres de toda la región de EMEA den un paso adelante, compitan al más alto nivel y sean vistas y reconocidas por su talento y sus logros. Nuestras ligas son abiertas por diseño y tenemos un objetivo claro: asegurar que cuando la próxima generación de jugadoras de élite surja, no solo sean bienvenidas, sino plenamente valoradas como parte de la escena competitiva.

El socio de licencias de Riot Games, N.E.O, presenta la retransmisión comunitaria y el co-streaming para el LGC Rising 2026.

Las mujeres que deseen participar pueden inscribir su equipo en este link