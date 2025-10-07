Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon con descuentos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon

Nuki Smart Lock Go, con un descuento del 25%, disponible por sólo 109€ durante el 7 y 8 de octubre en el Prime Day

La seguridad de tu hogar, ahora al alcance de tu smartphone, para que controles quién entra y sale y olvides las llaves físicas. Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, participará en la Fiesta de las Ofertas Prime de Amazon con su Smart Lock Go el 7 y 8 de octubre. Durante estos dos días, estará disponible con un 25% de descuento, por sólo 109€, exclusivamente para clientes Prime de Amazon.

De 149 euros para a estar a 123,14# pero tiene un cupón durante el Amazon Prime day y se queda 109,44€ Házte con la Nuki Smart Lock Go en este LINK .

Yo es la que tengo en casa y funciona de maravilla si tienes un bombín de doble embrague.

Nuki Smart Lock Go: seguridad y comodidad al alcance de tu mano

La Nuki Smart Lock Go se instala fácilmente sobre la cerradura existente y se conecta a tu smartphone mediante Bluetooth y Wi‑Fi. Permite acceso remoto, códigos temporales para invitados y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Home y Apple HomeKit. Todo el control de tu hogar, seguro, cómodo y económico, desde donde estés, ofreciendo una solución inteligente al alcance de todos los bolsillos.