Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon con descuentos



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware, Internet, Tecnología


Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon con descuentos

Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon

  • Nuki Smart Lock Go, con un descuento del 25%, disponible por sólo 109€ durante el 7 y 8 de octubre en el Prime Day

La seguridad de tu hogar, ahora al alcance de tu smartphone, para que controles quién entra y sale y olvides las llaves físicas. Nuki, el fabricante de cerraduras inteligentes líder en Europa, participará en la Fiesta de las Ofertas Prime de Amazon con su Smart Lock Go el 7 y 8 de octubre. Durante estos dos días, estará disponible con un 25% de descuento, por sólo 109€, exclusivamente para clientes Prime de Amazon.

De 149 euros para a estar a 123,14# pero tiene un cupón durante el Amazon Prime day y se queda 109,44€ Házte con la Nuki Smart Lock Go en este LINK.

Yo es la que tengo en casa y funciona de maravilla si tienes un bombín de doble embrague.

Nuki Smart Lock Go: seguridad y comodidad al alcance de tu mano

La Nuki Smart Lock Go se instala fácilmente sobre la cerradura existente y se conecta a tu smartphone mediante Bluetooth y Wi‑Fi. Permite acceso remoto, códigos temporales para invitados y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google Home y Apple HomeKit. Todo el control de tu hogar, seguro, cómodo y económico, desde donde estés, ofreciendo una solución inteligente al alcance de todos los bolsillos.

Házte con la Nuki Smart Lock Go en este LINK.

 

. Leer artículo completo en Frikipandi Gestiona el acceso a tu hogar de forma inteligente con Nuki en el Prime Day de Amazon con descuentos.

Te interesa

Kingston destaca el valor de sus soluciones de alto rendimiento en la era de los datos y la IA

Kingston destaca el valor de sus soluciones de alto rendimiento en la era de los datos y la IA

Kingston ha anunciado Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.