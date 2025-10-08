Compartir Facebook

Hoy os dejamos esta noticia. Ubisoft y Hermit Crab se unen para crear Sportia, un nuevo juego arcade multideportivo para PC y consolas

Hermit Crab Studio, un estudio independiente de videojuegos brasileño, ha anunciado su nuevo juego, Sportia, un vibrante juego arcade multideportivo desarrollado para PC y consolas en colaboración con Ubisoft. Sportia ofrece a los jugadores una amplia variedad de personajes con diferentes niveles de habilidad y formas, lo que les permite practicar una gran variedad de deportes. El objetivo es crear tu propio equipo en función del deporte y competir contra otros.

«Esta asociación marca un nuevo capítulo para Hermit Crab. Tras diez años trabajando con marcas deportivas emblemáticas, estamos encantados de colaborar con una potencia mundial del sector de los videojuegos para crear nuestro juego más ambicioso hasta la fecha», afirmó Matheus Vivian, director ejecutivo de Hermit Crab.

Sportia se está desarrollando con la comunidad como eje central, reflejando una visión compartida entre desarrolladores y jugadores. El juego ofrecerá una combinación perfecta de jugabilidad deportiva, lo que permitirá a los jugadores explorar diferentes disciplinas y aprovechar las fortalezas de un elenco diverso de personajes.

«En Ubisoft, valoramos trabajar con estudios que aportan tanto experiencia como pasión. Con la gran experiencia y conocimiento de Hermit Crab en juegos deportivos hemos encontrado un socio sólido y fiable, capaz de ofrecer algo realmente novedoso tanto al mundo de los videojuegos como al del deporte», afirmó Nicolas Pouard, vicepresidente del Laboratorio de Innovación Estratégica de Ubisoft.

Sportia es una tierra utópica, perdida en algún lugar del espacio y el tiempo, donde seres de todos los mundos, universos y leyendas se reúnen para celebrar el deporte. Criaturas míticas, alienígenas, atletas de fin de semana, robots y niños del vecindario se reúnen para jugar, competir y divertirse.

Las características de Sportia incluyen:

Gráficos y jugabilidad divertidos estilo arcade.

Diversos modos de juego.

Atletas y equipos personalizables y mejorables.

Multijugador local con modos cooperativo y competitivo.

Modo historia para un solo jugador.

Explora Sportia: cada zona esconde mucho más que tu deporte favorito. ¡Investiga a fondo y encontrarás minijuegos y secretos escondidos en cada callejón!

«Después de años trabajando con marcas deportivas internacionales y propiedades intelectuales de renombre, sentimos que era el momento de crear una experiencia original que reflejara quiénes somos. Crear un juego que celebre la rica diversidad de nuestra cultura brasileña y nuestra pasión por los deportes ha sido un sueño desde hace mucho tiempo, y ahora por fin se está haciendo realidad», afirmó Vitor Leães, director de producto y director creativo de Sportia.

Para obtener más información, incluidos tráilers, capturas de pantalla y opciones de compra, visita el sitio web oficial de Sportia en https://www.sportiagame.com