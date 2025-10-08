Synology lanza DSM 7.3 con mejoras en seguridad, gestión de datos e IA y almacenamiento más flexible. ¿Cómo instalarlo?

Synology ha lanzado DiskStation Manager 7.3 (DSM 7.3), una actualización centrada en eficiencia, seguridad y adopción responsable de la IA. Incluye Synology Tiering para optimizar el almacenamiento, nuevas funciones de seguridad con indicadores de riesgo reconocidos y mejoras en Drive, MailPlus y AI Console, que ahora refuerza la privacidad al trabajar con datos sensibles.

DSM 7.3 también amplía la compatibilidad con unidades de terceros, ofreciendo mayor flexibilidad en la gestión del almacenamiento.

«A medida que los datos crecen rápidamente, se necesitan soluciones avanzadas para gestionar, procesar y aprovechar todo su valor», dijo Kenneth Hsu, Director del System Group en Synology. «DSM 7.3 ayuda a los clientes a afrontar con confianza los desafíos cambiantes de la gestión de datos en una plataforma segura, fiable y lista para respaldar la transformación con IA».

Si eres impaciente y quieres actualizarlo y no te ha saltado la actualización es muy sencillo. Os dejo este pequeño tutorial de actualización.

Primero vas a la página de Synology https://www.synology.com/es-es/support/download/DS923+?version=7.3#utilities elijes tu modelo en mi caso tengo el 923+ de 4 bahías te descargas el archivo con extensión .pat también tiene un listado con todos los modelos compatibles https://archive.synology.com/download/Os/DSM/7.3-81180

Luego te vas al NAS al Control de panel – actualizar y restaurar

Subes el fichero manualmente si no te detecta aún la actualización automática.

El despliegue a comenzado por las unidades del 2025 pero ya hay muchas de otros años disponibles de forma manual. Es importante actualizar para evitar hackeos de tu NAS o servidor de ficheros.

Ahora te tocar espera 20 minutos y se reiniciara el NAS.

Tendrás que actualizar la base de datos en el reinicio.

Y todos los paquetes que tengas instalados empezar por los paquetes principales el solo en la instalación.

Si tienes mas te toca actualizarlos a mano desde el centro de paquetes y a funcionar.

En mi caso por ejemplo tengo SyncThing de terceros para sincronizar con el móvil.

Quitar los paquetes no compatibles.

Y a funcionar. Como ves es fácil. Por último te preguntara si quiere proporcionar datos de análisis a Synology.

¿Qué hay de nuevo y relevante en DSM 7.3 de Synology?

Se agregó una opción para posponer las actualizaciones automáticas importantes de DSM hasta 28 días después de la primera notificación.

Se agregó soporte para Synology Tiering y Synology Tiering Vault.

Se agregó soporte nativo exFAT para dispositivos externos, lo que permite un acceso sin problemas sin paquetes adicionales. El paquete de acceso exFAT ha sido descontinuado.

para dispositivos externos, lo que permite un acceso sin problemas sin paquetes adicionales. El paquete de acceso exFAT ha sido descontinuado. Se agregó soporte para respaldar y restaurar la configuración «Verificar certificado del servidor» en el servicio de directorio LDAP. La restauración de esta configuración requiere que tanto los sistemas de exportación como de importación ejecuten DSM 7.3 o superior.

Se agregó soporte para seleccionar unidades organizativas (OU) para sincronizar al unirse a un dominio. En esta versión, si necesitas modificar la lista de sincronización de OU después de unirte al dominio, debes salir y volver a unirte al dominio.

Se agregó una opción para bloquear automáticamente las entidades de almacenamiento cifradas durante un restablecimiento manual (Modo 1). – Después del restablecimiento, la bóveda de claves se borra y se deshabilita, y los volúmenes y carpetas compartidas cifradas se bloquean para evitar el acceso no autorizado. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Se agregó soporte para enviar códigos de recuperación de emergencia OTP por correo electrónico si los usuarios no pueden recibir su OTP durante la autenticación de 2 factores para el inicio de sesión del sistema operativo.

Eficiencia de almacenamiento mejorada, seguridad del sistema y capacidades de colaboración

Synology Tiering gestiona automáticamente los archivos entre los diferentes niveles de almacenamiento según los patrones de acceso, manteniendo los datos «calientes» de uso frecuente en almacenamiento de alto rendimiento y trasladando los datos «fríos» de acceso poco frecuente a niveles más rentables. Con políticas personalizables basadas en el tiempo de modificación o la frecuencia de acceso, los usuarios pueden programar con precisión cuándo y cómo se realiza el movimiento de datos.

La seguridad siempre ha sido la máxima prioridad en el desarrollo de DSM. En los últimos 12 meses, DSM ha recibido más de 50 actualizaciones de seguridad proactivas. En DSM 7.3, la seguridad se refuerza aún más con la adopción de indicadores de riesgo reconocidos por la industria, incluidos KEV, EPSS y LEV, para una mejor priorización y protección frente a amenazas.

Office Suite también ha experimentado importantes mejoras para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. Synology Drive introduce etiquetas compartidas, solicitudes de archivos simplificadas y bloqueo de archivos mejorado para facilitar la colaboración en equipo. Por su parte, MailPlus refuerza aún más la seguridad con la moderación de correos electrónicos y añade el uso compartido de dominios para unificar identidades en infraestructuras distribuidas.

Impulsando la adopción de IA con privacidad de datos

Synology AI Console se ha implementado en más de 430,000 sistemas Synology desde su lanzamiento en agosto de 2025, permitiendo una colaboración y gestión de equipos impulsadas por IA en entornos locales. En DSM 7.3, Synology AI Console introduce además el enmascaramiento y filtrado de datos personalizados, lo que permite a los usuarios proteger la información sensible localmente antes de transmitir los datos a proveedores de IA de terceros, mejorando tanto la seguridad como la fiabilidad del flujo de trabajo.

Además, Synology AI Console pronto añadirá compatibilidad con todas las API compatibles con OpenAI en futuras versiones, permitiendo una integración fluida con infraestructuras de IA privadas y brindando a las organizaciones la flexibilidad de implementar servicios de IA con total privacidad y seguridad de los datos.

Flexibilidad de almacenamiento ampliada

Synology está comprometido con ofrecer sistemas de almacenamiento fiables y de alto rendimiento. La validación rigurosa de los componentes de hardware y software ha sido durante mucho tiempo una prioridad clave de desarrollo. Las unidades de almacenamiento Synology, junto con el programa de validación de terceros, están diseñadas para proporcionar los más altos niveles de fiabilidad con DSM.

Synology está colaborando con fabricantes de unidades para ampliar la gama de medios de almacenamiento certificados, ofreciendo opciones más fiables. Mientras tanto, los modelos DiskStation Plus, Value y J Series del año 2025 que ejecuten DSM 7.3 admitirán la instalación y creación de grupos de almacenamiento con unidades de terceros ( La creación de grupos de almacenamiento y caché basados en M.2 aún requiere unidades incluidas en la HCL.). Junto con el soporte existente para la migración de unidades de terceros, DSM ofrecerá a los usuarios una mayor flexibilidad en la gestión de sus implementaciones de almacenamiento.

Disponibilidad

DSM 7.3 ya está disponible para su descarga. Para obtener información detallada sobre las actualizaciones, consulte las notas de la versión. Para más información sobre la política actualizada de compatibilidad de unidades, lea este artículo.

Versión: 7.3-81180

(08/10/2025)

Nota importante Después de instalar esta actualización, no podrá volver a una versión anterior de DSM. Esta actualización reiniciará su Synology NAS. Si la actualización automática no se ejecuta, realice una actualización manual en el Panel de control. Antes de actualizar, siga las instrucciones y complete los pasos necesarios para garantizar el éxito. Para mantener nuestro compromiso con la calidad, cada versión de DSM se somete a una rigurosa validación. Para garantizar una estabilidad óptima, los modelos que se indican a continuación no recibirán esta actualización en su dispositivo y permanecerán en la versión más adecuada. Solo puede descargar el parche de actualización desde el Centro de descargas de Synology, ya que no recibirá notificaciones de esta actualización en su DSM. Serie FS: FS3017, FS2017, FS1018

Serie XS: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs

Serie Plus: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+

Serie Value: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, DS1517, DS1817, DS418play, RS217, RS816

Serie J: DS216j, DS416j, DS416slim, DS419slim, DS418j, DS218j, DS119j Para los siguientes modelos, DSM 7.3 será la última versión actualizable. Serie FS: FS3017, FS2017, FS1018

Serie XS: DS3018xs, DS3617xs, DS3617xsII, RS18016xs+, RS18017xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618xs, RS4017xs+, RS819, RS217

Serie Plus: DS216+, DS216+II, DS716+, DS716+II, DS916+, DS718+, DS918+, DS1019+, DS218+, DS1517+, DS1817+, DS1618+, DS1819+, DS2419+, DS2419+II, RS2416+, RS2416RP+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS818+, RS818RP+, RS1219+

Serie Value: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, RS816, DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418play, DS1517, DS1817

Serie J: DS216j, DS416j, DS416slim, DS419slim, DS418j, DS218j, DS119j Introducido en DSM 7.2.2 y continuado en DSM 7.3, el procesamiento de archivos multimedia para códecs HEVC (H.265), AVC (H.264) y VC-1 ahora es gestionado por dispositivos finales para mejorar la eficiencia del sistema. Estos códecs son ampliamente compatibles con dispositivos finales como smartphones, tablets, ordenadores y televisores inteligentes. Si el dispositivo final no es compatible con los códecs necesarios, el uso de archivos multimedia puede verse limitado. Consulte este artículo para obtener soluciones alternativas. Además, tenga en cuenta las siguientes excepciones: Surveillance Station en DSM seguirá admitiendo el procesamiento del lado del servidor de transmisiones AVC (H.264), consulte las notas de la versión .

Los modelos de la serie Deep Video Analytics (DVA) y los clientes de VisualStation conservarán la compatibilidad con los códecs AVC (H.264) y HEVC (H.265). PetaSpace ha llegado al final de su vida útil y ya no recibe soporte. Para crear un volumen grande, consulte este artículo . Compatibilidad e instalación Node.js v14, Node.js v16, PHP7.3, PHP7.4 y PHP8.0 ya no son compatibles. Para garantizar la compatibilidad, los siguientes paquetes se actualizarán automáticamente o requerirán una actualización manual a una versión compatible: Active Backup for Business 3.1.0, Active Backup for Google Workspace 2.2.6, Active Backup for Microsoft 365 2.6.1, Advanced Media Extensions, Antivirus by McAfee, Antivirus Essential, Cloud Sync, Container Manager, Download Station, File Station, Hyper Backup, Hyper Backup Vault, Log Center, Media Server, Note Station, PACS, Presto File Server, Snapshot Replication, Storage Analyzer, Surveillance Station 9.2.0 o anterior, Synology Chat Server, Synology Drive, Synology Mail Server, Synology MailPlus Server, Synology Photos, Universal Search y Web Station. Qué hay de nuevo Se agregó una opción para posponer actualizaciones automáticas importantes de DSM hasta 28 días después de la primera notificación. Se agregó compatibilidad con Synology Tiering y Synology Tiering Vault. Se añadió compatibilidad nativa con exFAT para dispositivos externos, lo que permite un acceso sin problemas sin paquetes adicionales. El paquete de acceso exFAT se ha descontinuado. Se agregó compatibilidad para realizar copias de seguridad y restaurar la configuración «Verificar certificado de servidor» en el servicio de directorio LDAP. Para restaurar esta configuración, es necesario que tanto el sistema de exportación como el de importación ejecuten DSM 7.3 o superior. Se agregó compatibilidad para seleccionar unidades organizativas (UO) para sincronizar al unirse a un dominio. En esta versión, si necesita modificar la lista de sincronización de UO después de unirse al dominio, debe abandonarlo y volver a unirse. Se añadió una opción para bloquear automáticamente las entidades de almacenamiento cifradas durante un reinicio manual (Modo 1). Tras el reinicio, el almacén de claves se borra y se desactiva, y los volúmenes cifrados y las carpetas compartidas se bloquean para evitar el acceso no autorizado. Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Se agregó soporte para enviar códigos de recuperación de emergencia OTP por correo electrónico si los usuarios no pueden recibir su OTP durante la autenticación de dos factores para iniciar sesión en el sistema operativo. Problemas solucionados Se solucionó un problema por el cual las copias de seguridad de configuración de DSM o Hyper Backup podían fallar mientras se ejecutaban tareas de sincronización de carpetas compartidas. Se solucionó un problema por el cual las instantáneas residuales de tareas de respaldo anteriores podían provocar que fallaran las copias de seguridad de todo el sistema en Active Backup for Business o Hyper Backup. Se solucionó un problema por el cual las tareas de replicación de instantáneas podían fallar debido a errores inesperados. Se corrigió una vulnerabilidad de seguridad relacionada con curl (CVE-2023-38545). Se corrigió una vulnerabilidad de seguridad relacionada con AppleTalk (CVE-2023-51781). Se corrigió una vulnerabilidad de seguridad relacionada con krb5 (CVE-2024-37371). Se corrigió una vulnerabilidad de seguridad relacionada con PostgreSQL (CVE-2025-1094). Se corrigieron múltiples vulnerabilidades de seguridad (CVE-2024-12085, CVE-2020-22218, CVE-2024-24806 y CVE-2023-37920).

Observaciones: Esta versión se lanza mediante un lanzamiento por etapas .

¿Cuáles son las últimas políticas de compatibilidad de discos de Synology?

A partir de los modelos de 2025, Synology ha introducido nuevas políticas de compatibilidad para HDD y SSD con el fin de mejorar la fiabilidad del sistema, el rendimiento y la experiencia del usuario. Los objetivos principales de estas políticas son los siguientes: Fiabilidad : Las unidades listadas como compatibles se someten a rigurosas pruebas en diferentes cargas de trabajo, configuraciones y escenarios operativos. Estas pruebas incluyen simulaciones de apagados anómalos, temperaturas extremas, estrés funcional y ciclos de encendido y apagado.

: Las unidades listadas como compatibles se someten a rigurosas pruebas en diferentes cargas de trabajo, configuraciones y escenarios operativos. Estas pruebas incluyen simulaciones de apagados anómalos, temperaturas extremas, estrés funcional y ciclos de encendido y apagado. Eficiencia de costos : El uso de HDD y SSD verificados ayuda a minimizar problemas de compatibilidad y firmware, lo que resulta en menos inconvenientes relacionados con las unidades para los usuarios. Esto no solo reduce el tiempo de inactividad y las interrupciones potenciales, sino que también disminuye los costos de mantenimiento a largo plazo, garantizando una experiencia más fluida y confiable.

: El uso de HDD y SSD verificados ayuda a minimizar problemas de compatibilidad y firmware, lo que resulta en menos inconvenientes relacionados con las unidades para los usuarios. Esto no solo reduce el tiempo de inactividad y las interrupciones potenciales, sino que también disminuye los costos de mantenimiento a largo plazo, garantizando una experiencia más fluida y confiable. Experiencia consistente: Los usuarios pueden esperar una experiencia estable y consistente, incluyendo actualizaciones de firmware simplificadas y soporte integral. Para apoyar aún más estos objetivos, Synology también está colaborando estrechamente con fabricantes de unidades de terceros para acelerar la verificación de unidades. Al mismo tiempo, con la introducción de DSM 7.3, los modelos DiskStation Plus de 2025 ofrecen mayor flexibilidad para instalar HDD de terceros y SSD SATA de 2.5″ al crear grupos de almacenamiento. Aunque Synology recomienda utilizar unidades de la lista de compatibilidad para un rendimiento y fiabilidad óptimos, los usuarios mantienen la flexibilidad de instalar otras unidades bajo su propio criterio. La siguiente tabla resume la compatibilidad de unidades por serie de producto y tipo de unidad para modelos lanzados en 2025 y posteriores: Series FS, HD, SA, UC, XS+, XS y DP (DSM 7.3): Tipos de unidad En la lista de compatibilidad No listada En la lista de incompatibilidad HDD ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Migración desde sistemas Synology existentes ✓ Compatible para: Migración desde sistemas Synology existentes2 ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD SATA/SAS de 2.5″ ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento 1

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD M.2 NVMe Series RS Plus y DVA/NVR (DSM 7.3): Tipos de unidad En la lista de compatibilidad No listada En la lista de incompatibilidad HDD ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Migración desde sistemas Synology existentes ✓ Compatible para: Migración desde sistemas Synology existentes2 ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD SATA de 2.5″ ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento 1

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento 3

Creación de caché 3

Migración desde sistemas Synology existentes3 SSD M.2 NVMe ✓ Compatible para: Migración desde sistemas Synology existentes2 ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché Series DS Plus (DSM 7.3): Tipos de unidad En la lista de compatibilidad No listada En la lista de incompatibilidad HDD ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Migración desde sistemas Synology existentes ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Migración desde sistemas Synology existentes ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD SATA de 2.5″ ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento 1

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD M.2 NVMe ✓ Compatible para: Migración desde sistemas Synology existentes2 ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché Series Value y J (DSM 7.3): Tipos de unidad En la lista de compatibilidad No listada En la lista de incompatibilidad HDD ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Migración desde sistemas Synology existentes ✗ No compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes SSD SATA de 2.5″ ✓ Compatible para: Nueva instalación y creación de grupo de almacenamiento

Creación de caché

Migración desde sistemas Synology existentes

¿Se aplican retroactivamente las nuevas políticas de compatibilidad de unidades a los sistemas que ya se han lanzado antes de 2025?

Las nuevas políticas de compatibilidad de unidades solo se aplican a los modelos nuevos a partir de 2025 y no se aplican retroactivamente a los sistemas lanzados previamente.

¿Por qué existen diferencias en las políticas de compatibilidad de unidades entre los HDD y los SSD SATA de 2,5″ para las series RS Plus y DVA/NVR?

Las políticas de compatibilidad de unidades para HDD y SSD SATA de 2,5″ en las series RS Plus y DVA/NVR difieren para abordar consideraciones técnicas específicas. En el caso de los HDD, la compatibilidad está limitada a modelos concretos para garantizar una fiabilidad y un rendimiento óptimos. En cambio, no se aplican tales limitaciones a los SSD SATA de 2,5″, lo que ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir opciones de terceros, con transparencia proporcionada mediante mensajes de advertencia. Estas diferencias en las políticas se deben principalmente a dos factores: Disponibilidad de unidades : La lista de compatibilidad de Synology incluye una amplia selección de HDD de categoría NAS y empresarial. Sin embargo, solo los SSD SATA de 2,5″ de categoría empresarial aparecen en la lista, lo que ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir SSD SATA de 2,5″ de terceros sin estar limitados a las opciones disponibles.

: La lista de compatibilidad de Synology incluye una amplia selección de HDD de categoría NAS y empresarial. Sin embargo, solo los SSD SATA de 2,5″ de categoría empresarial aparecen en la lista, lo que ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir SSD SATA de 2,5″ de terceros sin estar limitados a las opciones disponibles. Impacto en el rendimiento y la fiabilidad: La naturaleza mecánica de los HDD tiene un efecto más significativo en el rendimiento y la fiabilidad general del sistema. Por lo tanto, garantizar que todos los HDD compatibles cumplan con los estrictos estándares de Synology es esencial para mantener un rendimiento del sistema constante y la satisfacción del usuario.

¿Por qué existen diferencias en las políticas de compatibilidad de unidades entre los SSD M.2 NVMe y los SSD SATA de 2,5”?