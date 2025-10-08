HUAWEI WATCH Ultimate 2: el modelo más exclusivo, con comunicación subacuática por sonido hasta 150 metros de profundidad

HUAWEI ha lanzado HUAWEI WATCH Ultimate 2, el buque insignia más premium de la marca y, el primer smartwatch compatible con la comunicación submarina mediante señales acústicas. Está fabricado con metal líquido a base de circonio y cuenta con una clasificación de 150 metros de resistencia al agua. Además, incorpora funciones avanzadas que facilitan la comunicación subacuática.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 integra un innovador sistema de antena gap que facilita y mejora la conectividad en entornos difíciles. Además, incluye mapas de campos de golf en alta definición y funciones profesionales para actividades al aire libre, orientadas a deportistas y amantes de la aventura.

Comunicación submarina mediante señales acústicas hasta 150 m de profundidad

HUAWEI WATCH Ultimate 2 lleva la experiencia de buceo a un nuevo nivel, con una resistencia al agua que permite inmersiones de hasta 150 metros. Estrena un sistema de comunicación subacuática por transmisión acústica que hace posible realizar llamadas, reproducir música y enviar mensajes preestablecidos o emoticonos a otros relojes en un radio de hasta 30 metros. Además, incorpora una función SOS submarina con alcance de hasta 60 metros para facilitar una respuesta rápida en caso de emergencia.

Comunicación rápida y estable con antena GAP y posicionamiento HUAWEI Sunflower

El sistema de antena GAP del HUAWEI WATCH Ultimate 2 mejora la intensidad y la estabilidad de la señal en exteriores. Además, su posicionamiento HUAWEI Sunflower, con doble banda y compatibilidad con cinco sistemas de posicionamiento, junto con algoritmos avanzados, ofrece una navegación precisa incluso en condiciones difíciles.

Con esta base de conectividad, el reloj puede realizar llamadas de forma independiente gracias a la eSIM, mientras que la cancelación de ruido con IA asegura una voz nítida incluso en entornos ruidosos. Además, incorpora detección de caídas, SOS de emergencia y monitorización de gran altitud, funciones diseñadas para reforzar la seguridad de los aventureros en todo momento.

Nuevos colores, materiales duraderos, salud digital precisa y hasta 11 días de batería

HUAWEI WATCH Ultimate 2 está disponible en Blue y Black, con una carcasa de metal líquido a base de circonio, bisel de cerámica nanocristalina bicolor y cristal de zafiro que garantizan una resistencia superior.

El sistema TruSense™ integra el multisensor X-TAP, que combina sensores ECG (electrocardiograma), PPG (fotopletismografía) y táctiles con detección de distintos niveles de presión. Este conjunto mejora la captación de datos desde la yema del dedo y, junto con los módulos traseros ultrasensibles, permite medir parámetros de forma más rápida y precisa y ofrecer, a través del panorama de la salud hasta 10 métricas clave de salud.

Además, ofrece mediciones de SpO₂ (saturación de oxígeno) en la yema del dedo en tiempo real —para monitorización continua—, junto con un seguimiento preciso de la frecuencia cardiaca y del sueño. En autonomía, alcanza hasta 11 días en modo de ahorro y alrededor de 4,5 días en modo estándar.

Con la compra de HUAWEI WATCH GT 6 Series o HUAWEI WATCH Ultimate 2, los usuarios podrán acceder al programa exclusivo HUAWEI MultiPass², que ofrece experiencias gratuitas y ventajas valoradas en hasta 189€.

Entre los beneficios incluidos destacan servicios de salud, deporte y bienestar a través de aplicaciones como HUAWEI Health, Komoot, Bikemap, Fiit, Clue y Endel, diseñadas para complementar el uso del smartwatch y mejorar el estilo de vida de los consumidores.

Precio y disponibilidad

HUAWEI WATCH Ultimate 2 estará disponible a partir del 8 de octubre de 2025 con un precio de 899€ en color Black y de 999€ en color Blue e incluye un cupón de 100€ con el código ALANZULTI2 y llévate de regalo HUAWEI FreeBuds Pro 4. Consíguelo en el siguiente enlace.