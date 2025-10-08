Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Próximamente en Xbox Game Pass: Ninja Gaiden 4, Keeper, Ball x Pit, Supermarket Simulator y muchos más

Xbox ha anunciado los nuevos títulos que llegarán a Game Pass este mes en consola, PC y la nube. Aquí tienes la lista completa:

Semana del 6 de octubre: Supermarket Simulator , 8 de octubre (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions , 9 de octubre (PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Semana del 13 de octubre: The Casting of Frank Stone , 14 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Ball x Pit , 15 de octubre (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass El Grinch: Christmas Adventures , 15 de octubre (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Eternal Strands , 15 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Ahora con Game Pass Premium He Is Coming (Game Preview) , 15 de octubre (PC) – Ahora con Game Pass Premium Ninja Gaiden 2 Black , 15 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Ahora con Game Pass Premium Pax Dei , 16 de octubre (PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Keeper , 17 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Semana del 20 de octubre: Evil West , 21 de octubre (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Ninja Gaiden 4 , 21 de octubre (Nube, PC y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Además, por si te lo perdiste, la semana pasada también anunciamos que los siguientes títulos ya se encuentran disponibles para jugar en Xbox Game Pass:

Hogwarts Legacy (Nube, Consola y PC) ya disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

(Nube, Consola y PC) ya disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Little Rocket Lab (Nube, consola y PC) ya disponible en Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Para obtener más detalles sobre los nuevos títulos que se unen a Xbox Game Pass este mes, así como DLCs, recompensas y beneficios in-game disponibles, por favor, consulta la publicación en Xbox Wire.

La semana pasada, por sorpresa, añadimos un montón de juegos para la nube, consolas, PC e incluso para las próximas consolas portátiles ROG Xbox Ally. Y pronto habrá más, así que tenemos algo para todos. ¡Pasemos a los juegos!

Disponible hoy

Simulador de supermercado (nube, consola y PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass para PC

¡Gestiona tu propio supermercado en este juego de gestión de tiendas! Surte los estantes, fija precios, acepta pagos, contrata personal, amplía tu tienda, controla a los ladrones y diseña la distribución. Compra productos en tiendas online o locales de la ciudad y entrega personalmente los pedidos online a tus clientes.

Muy pronto

Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – 9 de octubre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Disponible para consola y juegos en la nube, ¡y ahora también para Xbox y PC! Reúne a tu grupo: regresa la saga RPG. Sumérgete en una serie RPG épica donde cada decisión cuenta. ¡Disfruta más de 100 horas de aventura en las ediciones mejoradas de Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II !

El casting de Frank Stone (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 14 de octubreGame Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

La sombra de Frank Stone se cierne sobre Cedar Hills, un pueblo transformado para siempre por su violento pasado. Un grupo de jóvenes amigos está a punto de descubrir que el legado sangriento de Stone es profundo, dejando cicatrices en familias, generaciones y en la propia realidad.

Ball x Pit (Nube, Consola y PC) – 15 de octubreGame Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible desde el primer día con Game Pass: Ball x Pit es un roguelite de supervivencia que rompe ladrillos, fusiona bolas y construye bases. Derrota a hordas de enemigos con bolas que rebotan y reúne las riquezas del pozo para expandir tu hogar, generar recursos y reclutar héroes únicos.

El Grinch: Aventuras navideñas (Nube, consola y PC) – 15 de octubreGame Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

El Grinch tiene una idea maravillosa y horrible: robar todos los regalos de Villaquién con artilugios como su sigiloso disfraz de Papá Noel y su lazo de bastón de caramelo. Ayúdalo a escabullirse, congelar criaturas con bolas de nieve y aprender el significado de la Navidad en este festivo juego de plataformas.

Eternal Strands (Cloud, PC y Xbox Series X|S): 15 de octubre.Ahora con Game Pass Premium.

Eternal Strands es el primer título de fantasía de Yellow Brick Games. Lucha contra criaturas épicas e imponentes mientras combinas habilidades mágicas con un arsenal de poderosas armas para evitar que el mundo se derrumbe en este juego de acción y aventuras en tercera persona.

He Is Coming (Game Preview) (PC) – 15 de octubre

Ahora con Game Pass Premium

En lo más profundo de los rincones olvidados del mundo, una fuerza oscura se alza: el Rey Demonio se alza una vez más. Agudiza tu ingenio, busca poderosos artefactos y resiste el apocalipsis en este RPG roguelite de combate automático.

Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 15 de octubreAhora con Game Pass Premium

Ninja Gaiden 2 Black presenta la trepidante acción ninja del icónico héroe Ryu Hayabusa y su letal Espada Dragón. Embárcate en una batalla global contra formidables enemigos, participa en combates implacables y juega con los personajes adicionales Momiji, Ayana y Rachel.

Pax Dei (PC) – 16 de octubre

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Bienvenido a un vasto MMO sandbox social inspirado en las leyendas de la época medieval. Aquí, los mitos son reales, los fantasmas existen y la magia es incuestionable. Únete a miles de jugadores y explora la tierra, construye tu hogar, forja tu reputación y crea tus propias historias. ¿Qué mundo crearás?

Keeper (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 17 de octubreGame Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día con Game Pass! De Lee Petty y Double Fine Productions, Keeper es una historia sin palabras, en la que un faro olvidado despierta y, acompañado por una enérgica ave marina, se embarca en una conmovedora historia de compañía improbable y un viaje inesperado a reinos incomprensibles.

Evil West (Nube, Consola y PC) – 21 de octubreGame Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

¡Regresa a la biblioteca de Game Pass! Una oscura amenaza consume el Viejo Oeste. En solitario o en cooperativo, lucha con estilo en combates viscerales y explosivos contra monstruos sedientos de sangre. Erradica las hordas vampíricas con tu guantelete de rayos y conviértete en un superhéroe del Viejo Oeste.

Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 21 de octubreGame Pass Ultimate, PC Game Pass

¡Disponible desde el primer día con Game Pass! ¡ La franquicia definitiva de juegos ninja regresa con Ninja Gaiden 4 ! Embárcate en una aventura innovadora donde el legado se fusiona con la innovación en esta trepidante combinación de estilo y combate sin límites.

En caso de que te lo hayas perdido

Recientemente revelamos nuevos detalles sobre las membresías de Xbox Game Pass. Puedes obtener más información a continuación:

Hogwarts Legacy (nube, consola y PC): disponible ahora

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Hogwarts Legacy es un RPG de acción de mundo abierto ambientado en el mundo que se presentó por primera vez en los libros de Harry Potter. Embárcate en un viaje a través de lugares conocidos y nuevos mientras exploras y descubres bestias mágicas, personalizas a tu personaje y creas pociones, dominas el lanzamiento de hechizos, mejoras tus talentos y te conviertes en el mago que quieres ser.

Little Rocket Lab (Nube, Consola y PC): Disponible ahoraGame Pass Ultimate, PC Game Pass

Little Rocket Lab es un acogedor RPG de construcción de máquinas. ¡Juegas como Morgan, un aspirante a ingeniero! Regresa a casa en St. Ambroise para ayudar a tu familia a cumplir su sueño: construir un cohete. Ayuda a los lugareños con nuevas máquinas, sé creativo y conviértete en el ingeniero definitivo. ¡Ese cohete no se construirá solo!

DLC / Actualizaciones del juego

Dead by Daylight: Gracia Siniestra – Ya disponible

. La piel se desgarra. La cabeza se alza. La caza comienza. En Dead by Daylight: Gracia Siniestra , juega como el Krasue, eternamente maldecido por un hambre insaciable y una criatura aterradora ideal para la Niebla. La sangrienta historia del Krasue es la de una ambición que se desvaneció.

Diablo IV : Temporada del Caos Infernal – Ya disponible,

la Temporada 10 lleva la jugabilidad a un nivel de caos total, con actualizaciones que fomentan una mayor experimentación y maestría en las configuraciones mediante poderosas Armadura del Caos Únicas y letales Ventajas del Caos adaptadas a cada clase. El caos persiste al final del juego con las Hordas Infernales renovadas, ahora superadas por nuevas e implacables Oleadas del Caos.

FBC: Firebreak – Actualización de Breakpoint – Disponible ahora

La primera actualización importante gratuita, Breakpoint, está repleta de revisiones sistémicas, contenido nuevo y mejoras en la calidad de vida, todo ello destinado a hacer que FBC: Firebreak sea más divertido, variado y gratificante de jugar.

Grounded 2: Actualización Peluda y Aterradora – Ya disponible.

La actualización Peluda y Aterradora trae a AXL, la tarántula, con una armadura completa para fabricar, nuevas armas para usar y nueva decoración para la base. Optimiza tu equipamiento con nuevo equipo y construye de forma más inteligente con la interfaz optimizada BUILD.M mientras te preparas para enfrentarte a AXL en tu Buggy.

Age of Empires II: DE – Chronicles: Alexander the Great – 14 de octubre.

¡Reserva ya y ahorra un 15%! Prepárate para el siguiente capítulo de la saga Chronicles, favorita de los fans, y ponte en la piel del mayor conquistador de la historia. Embárcate en la épica aventura de Alejandro Magno en esta campaña narrativa con tres nuevas civilizaciones, ejércitos personalizables y una narrativa innovadora.

Beneficios en el juego

Ahora todos los suscriptores de Game Pass pueden disfrutar de beneficios dentro del juego para juegos y títulos gratuitos elegibles de la biblioteca de Xbox Game Pass, además de ofertas especiales como Discord Nitro. Los beneficios específicos pueden variar según el plan, la región y el horario.

Valorant : juega al nuevo Agente Veto (consola y PC) – Disponible ahora

Altera el plan de juego de tu enemigo y toma cada pelea en TUS términos con Veto: el nuevo Centinela senegalés de Valorant cuya mutación Radivore apaga y hace caso omiso de las habilidades enemigas.

Call of Duty: Warzone – Pack de Game Pass 4 (Nube, Consola y PC) – 15 de octubre.

Consigue un pack gratuito para Call of Duty: Black Ops 6 y Call of Duty: Warzone . Este pack incluye aspectos de operador, planos de armas, gestos, amuletos de armas y más, que podrás usar en ambos juegos.

Salida el 15 de octubre

Los siguientes juegos dejarán de estar disponibles en Game Pass pronto. ¡Reanúdalos antes de que se vayan y recuerda que puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra para que la diversión siga!

Cocoon (nube, consola y PC)

Core Keeper (nube, consola y PC)

Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes Mutantes Unleashed (Nube, Consola y PC)

No importa cómo quieras jugar, ya sea en tu PC, tu consola o en un montón de dispositivos para juegos en la nube