Google lanza en España su Modo IA ¿Cómo acceder? ¿Cómo usarlo?: «una nueva era en las búsquedas que podría cambiar Internet. SEO a temblar»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy Google lanza en España su Modo IA: una nueva era en las búsquedas que podría cambiar Internet. Seo a temblar. Hoy es posible que sea uno de los días duros como SEO de un medio de comunicacación como www.cope.es

Google ha comenzado a desplegar en España su esperada función Modo IA, una evolución profunda de su buscador tradicional que promete transformar para siempre la forma en que los usuarios encuentran información en Internet. Lo que hasta ahora era una lista de enlaces, titulares y fragmentos, se convierte en una conversación inteligente con una inteligencia artificial capaz de entender, contextualizar y generar respuestas completas en lenguaje natural.

Esta nueva experiencia, basada en la tecnología de los modelos Gemini —la familia de inteligencia artificial más avanzada de Google—, supone uno de los mayores cambios en la historia del buscador. Y no solo por lo que ofrece a los usuarios, sino por el impacto que puede tener en los medios de comunicación, creadores de contenido y empresas digitales, que dependen del tráfico orgánico para sobrevivir.

¿Cómo acceder al modo IA?

Puedes acceder al modo IA de tres maneras:

Vaya a google.com/ai .

Vaya a www.google.com , ingrese una pregunta en la barra de búsqueda y toque Modo IA .

En la aplicación de Google , toque Modo IA en la pantalla de inicio.

Sorry, your browser doesn’t support embedded videos, but don’t worry, you can download it and watch it with your favorite video player!

¿Qué es exactamente el Modo IA de Google?

Se trata de la experiencia más conversacional de búsqueda más avanzada que Google ha lanzado hasta la fecha, impulsada por sus modelos Gemini. Tal y como explica la compañía en su nota de prensa, aparece como un nuevo botón en la página de resultados y en las apps para Android e iOS. A diferencia de la búsqueda tradicional que muestra una lista de enlaces, el Modo IA genera respuestas directas y detalladas a las consultas, aunque por ahora sigue siendo opcional, ya que el usuario debe pulsar el botón para activarlo. Para probarlo, puedes usar este enlace, aunque es posible que todavía no lo tengas habilitado y tengas que esperar un tiempo.

Una búsqueda que se parece más a hablar que a teclear

El Modo IA está diseñado para que buscar información sea tan sencillo como mantener una conversación. El usuario puede escribir una pregunta compleja, hablar directamente con el buscador o incluso subir una imagen, y Google responderá con un texto estructurado que incluye contexto, explicaciones y enlaces a las fuentes consultadas.

Por ejemplo, si alguien pregunta “¿Cuál es el mejor móvil por menos de 400 euros?”, el Modo IA no se limita a ofrecer una lista de páginas. En su lugar, presenta un resumen con modelos recomendados, comparativas y argumentos basados en la información más relevante de la red. Además, el usuario puede continuar la conversación con preguntas como “¿Y cuál tiene mejor cámara?” o “¿Qué tal la batería del Pixel 8a?”, sin necesidad de empezar de cero.

Esta capacidad de mantener el contexto y seguir el hilo es uno de los elementos más revolucionarios. Según Google, la idea es que la búsqueda se parezca más a un diálogo fluido que a una serie de consultas aisladas.

Multimodalidad: texto, voz e imagen al servicio del usuario

Otra de las grandes novedades del Modo IA es su enfoque multimodal. Esto significa que la herramienta puede procesar y combinar diferentes tipos de información: texto, voz e imágenes. Así, es posible hacer una foto a un mueble roto y preguntar cómo repararlo, o mostrar un plato en un restaurante y solicitar la receta o locales cercanos donde lo preparen.

En los móviles Android, esta función se integra directamente con el micrófono y la cámara, lo que refuerza la sensación de que el buscador “ve” y “escucha”. En la versión web, Google ofrece una interfaz limpia, con el cuadro de búsqueda ampliado y un espacio dinámico para las respuestas generadas por IA.

¿Cómo funciona?: búsquedas paralelas y generación de contexto

A diferencia del buscador clásico, el Modo IA divide cada consulta en subtemas y lanza búsquedas paralelas en segundo plano. Los resultados se sintetizan mediante los modelos Gemini, capaces de analizar decenas de fuentes simultáneamente para elaborar un resumen coherente y contextualizado.

El texto final se presenta con un diseño visualmente atractivo, donde las fuentes aparecen citadas como tarjetas o enlaces al pie del resultado. Google asegura que el objetivo es ofrecer transparencia y permitir que el usuario amplíe la información en los sitios originales.

Sin embargo, no todos están satisfechos con esta mecánica.

Los medios, en alerta: temor a una caída del tráfico del 60 %

Numerosos editores y analistas digitales han mostrado preocupación por el efecto que este cambio puede tener sobre el tráfico de las webs informativas. Varios estudios preliminares en otros países, donde el Modo IA lleva activo meses, estiman que el descenso de visitas procedentes de Google podría alcanzar entre el 40 % y el 60 % en determinadas temáticas como noticias, tecnología o salud.

El motivo es claro: si el usuario obtiene una respuesta completa directamente en el buscador, ya no necesita hacer clic para visitar la fuente original. Y aunque Google enlaza las páginas utilizadas, esos enlaces quedan relegados al final del texto, con una visibilidad mucho menor.

Asociaciones de medios de comunicación en Europa ya han solicitado que Google estudie mecanismos de compensación o acuerdos de reparto de beneficios. “El buscador se nutre del trabajo de miles de periodistas y creadores, pero devuelve cada vez menos tráfico”, señalan desde la Asociación de Medios de Información (AMI). “La IA no puede sustituir la labor humana de verificación y contextualización”.

Google, por su parte, defiende que los clics procedentes del Modo IA son “de mayor calidad”, ya que provienen de usuarios más interesados y con intención real de profundizar. Sin embargo, no ha anunciado ningún sistema de compensación ni acuerdos específicos con los editores.

Un despliegue global, pero progresivo

El lanzamiento del Modo IA en España se enmarca dentro de un despliegue mundial que ya abarca más de 50 países y 36 idiomas, incluido el español. No obstante, su activación es progresiva: no todos los usuarios lo tienen disponible todavía.

Aquellos que sí lo han recibido pueden activarlo desde la página principal de Google o desde los ajustes del buscador, donde aparece un nuevo apartado dedicado a las funciones experimentales de IA. En dispositivos Android, el Modo IA también se integrará con Google Assistant y Gemini, permitiendo una experiencia unificada entre búsqueda, chat y productividad.

El desafío de la confianza: precisión y sesgos

Uno de los grandes retos de esta nueva etapa es garantizar la precisión y neutralidad de las respuestas generadas por la IA. Aunque Google insiste en que su sistema prioriza fuentes verificadas y aplica filtros de calidad, expertos en ética digital alertan de que los modelos de lenguaje aún pueden cometer errores, omitir matices o reproducir sesgos presentes en los datos.

El propio Google reconoce que la IA “no siempre acierta” y ha añadido un aviso en la parte superior de las respuestas: “Los resultados de esta función pueden ser imprecisos o incompletos. Comprueba la información en las fuentes citadas.”

Aun así, la compañía asegura que la mejora continua de sus modelos y la supervisión humana minimizarán estos riesgos. En palabras de Prabhakar Raghavan, vicepresidente de Google Search, “esta es una evolución necesaria para mantener la relevancia del buscador en una era dominada por la inteligencia artificial.”

Competencia directa: ChatGPT, Perplexity y el futuro de la búsqueda

El movimiento de Google se interpreta como una respuesta directa a la competencia de ChatGPT (OpenAI), Perplexity AI y otras plataformas que ya ofrecen experiencias conversacionales para buscar información en la web.

ChatGPT, especialmente en su versión integrada con el modelo GPT-4 y el acceso a Internet, permite obtener respuestas similares a las del Modo IA, aunque con un enfoque más centrado en la conversación que en el listado de fuentes. Por su parte, Perplexity ha ganado terreno al ofrecer resúmenes con citas explícitas y un diseño claro, lo que ha atraído a usuarios y profesionales que buscan transparencia y rapidez.

Con el lanzamiento del Modo IA, Google busca recuperar el control de un terreno que durante dos décadas dominó sin oposición, pero que la revolución de la IA generativa ha puesto en entredicho.

Una nueva forma de navegar… y de pensar la información

Más allá de la tecnología, el impacto del Modo IA podría ser cultural y educativo. Si el buscador se convierte en un asistente que responde, resume y argumenta, las habilidades tradicionales de búsqueda —comparar fuentes, leer artículos completos, contrastar versiones— podrían verse desplazadas.

Profesores y expertos en alfabetización mediática advierten que esta comodidad puede tener un coste: la pérdida de pensamiento crítico. “Si el buscador te da la respuesta en lugar de ayudarte a encontrarla, corremos el riesgo de dejar de cuestionar lo que leemos”, apunta la investigadora digital Laura Gómez.

Google asegura que el Modo IA está diseñado precisamente para estimular la curiosidad, ofreciendo enlaces y opciones para ampliar la información. Pero la realidad es que muchos usuarios podrían conformarse con el resumen inicial.

Los datos, el gran activo de Google

Detrás del despliegue del Modo IA hay un objetivo estratégico: reforzar el ecosistema de datos de Google. Cada interacción, pregunta o corrección ayuda a entrenar sus modelos Gemini, que a su vez alimentan otras áreas del negocio, como el asistente personal, los productos de Workspace (Gmail, Docs, Sheets) o la publicidad contextual.

Aunque la compañía insiste en que el uso de datos está anonimizado y cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), organizaciones de privacidad como NOYB han pedido una revisión independiente del sistema, especialmente en lo referente al tratamiento de las consultas de voz e imagen.

España, un mercado clave para la expansión del Modo IA

El lanzamiento en España no es casual. El país se ha convertido en uno de los mercados digitales más dinámicos de Europa, con una penetración de Internet superior al 95 % y un alto consumo de contenidos en línea. Además, el español es la segunda lengua más utilizada en las búsquedas globales, lo que convierte a nuestro país en un banco de pruebas ideal para ajustar la versión en castellano de Gemini.

En los próximos meses, Google prevé ampliar el acceso a todos los usuarios e integrar funciones adicionales como resúmenes de noticias, análisis de precios y planificación de viajes, todo dentro del propio buscador.

Conclusión

Cómo SEO estoy aterrado de la caida que veremos en los próximos días cuando se extienda. Como usuario el Modo IA de Google marca el inicio de una nueva etapa en la búsqueda online. Una etapa en la que la información deja de organizarse en listas para transformarse en conocimiento conversacional. Para los usuarios, supone una experiencia más fluida, directa y personalizada. Para los medios y creadores, un desafío que podría alterar el equilibrio de la web tal y como la conocemos.

A favor o en contra, nadie duda de que este movimiento reinventa la relación entre humanos, máquinas e información. La pregunta ahora no es si cambiará nuestra forma de buscar, sino cómo nos adaptaremos a vivir en un mundo donde el buscador ya no solo encuentra respuestas: las crea.