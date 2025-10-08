skate. alcanza más de 15 millones de jugadores en las primeras 3 semanas

Compartir Facebook

Queremos compartir que más de 15 millones de jugadores se han unido a skate. desde que el juego se lanzó en Early Access hace menos de tres semanas.

Es una gran muestra del increíble sandbox de skate en constante evolución que el equipo de Full Circle está construyendo, y de toda la diversión que espera a los jugadores en la ciudad de San Vansterdam.

La Temporada 1 se lanzó con nuevas zonas para patinar, Challenges, Tasks, eventos de temporada, nuevas marcas colaboradoras, cosméticos, mejoras de jugabilidad ¡y mucho más!

Desde su lanzamiento en acceso anticipado hace menos de tres semanas, skate. — el esperado relanzamiento de la icónica saga de skateboarding desarrollado por Full Circle y editado por Electronic Arts — ha superado todas las expectativas: más de 15 millones de jugadores ya se han sumergido en el mundo abierto de San Vansterdam.

Una hazaña para un lanzamiento en Early Access

El éxito logrado por skate. en tan poco tiempo es, por sí solo, una cifra extraordinaria. Para un título en fase temprana, alcanzar una comunidad activa de esa magnitud demuestra que los jugadores estaban más que preparados para ese regreso. Y ya no se trata solo de nostalgia: quienes entran al juego lo hacen conscientes de que están entrando a un universo en construcción, con actualizaciones, eventos y contenido en constante expansión.

Por una parte, esta recepción habla de la confianza depositada en Full Circle, el estudio creado específicamente para dar nueva vida a la saga Skate. Por otra, es reflejo del potencial latente de un sandbox de skate online masivo como skate.: un lienzo donde los jugadores trazan rutas, conectan con otros, experimentan y, sobre todo, se divierten.

San Vansterdam: la ciudad que patina contigo

Desde el primer momento, skate. transporta al jugador a San Vansterdam, una urbe ficticia diseñada para ser un parque de patinaje continuo. Calles amplias, rampas improvisadas, plazas, tejados interconectados: la ciudad misma es parte del motor de la experiencia. Cada zona está pensada para inspirar líneas creativas, combos imposibles y esa sensación de “fluir” que todo amante del skate busca.

Como apuntan los desarrolladores, skate. no es un juego estático: la ciudad se transforma con el tiempo según la interacción de la comunidad, los eventos y las adiciones constantes de contenido. Electronic Arts

Temporada 1: arranca la verdadera diversión

Con la llegada de la Temporada 1, Full Circle ha desplegado un abanico de novedades que apuntalan una propuesta viva y atractiva:

Nuevas zonas de patinaje : nuevos mapas y espacios urbanos para explorar, cada uno con elementos únicos de diseño, obstáculos y posibilidades para trazar rutas inéditas.

: nuevos mapas y espacios urbanos para explorar, cada uno con elementos únicos de diseño, obstáculos y posibilidades para trazar rutas inéditas. Challenges y Tasks : desafíos diarios y semanales que incentivan a dominar trucos concretos, rutas específicas o competencias con otros jugadores.

: desafíos diarios y semanales que incentivan a dominar trucos concretos, rutas específicas o competencias con otros jugadores. Eventos de temporada : momentos de gran escala donde la comunidad se congrega para retos, competencias o actividades especiales por tiempo limitado.

: momentos de gran escala donde la comunidad se congrega para retos, competencias o actividades especiales por tiempo limitado. Colaboraciones con marcas : patrocinios y licencias reales que permiten vestir a los skaters con ropa y equipamiento reconocible, generando un vínculo entre cultura real del skate y el videojuego.

: patrocinios y licencias reales que permiten vestir a los skaters con ropa y equipamiento reconocible, generando un vínculo entre cultura real del skate y el videojuego. Cosméticos y personalización : nuevos estilos, tablas, accesorios y opciones estéticas que permiten expresarse como patinador.

: nuevos estilos, tablas, accesorios y opciones estéticas que permiten expresarse como patinador. Mejoras en jugabilidad: ajustes de física, optimización de controles, corrección de bugs y refinamientos fruto del feedback comunitario.

Estas incorporaciones no solo amplían el contenido, sino que refuerzan la filosofía de skate. como un juego que evoluciona con su base de jugadores. Cada actualización sirve para revitalizar el universo de San Vansterdam.

Modelo gratuito con visión a largo plazo

Uno de los grandes atractivos iniciales es que skate. es free-to-play: cualquier jugador puede entrar sin coste base. Electronic Arts Para sostener este modelo, Full Circle ha optado por microtransacciones cosméticas, empleando la moneda interna «San Van Bucks», sin incluir cajas de botín o mecanismos pay-to-win — una decisión calculada para equilibrar monetización y honestidad frente al jugador.

La promesa de los desarrolladores es clara: seguir nutriendo el juego con contenido nuevo, mejoras y eventos, sin fragmentar la experiencia original.

Retos iniciales y el pulso de la comunidad

Aunque la acogida ha sido estruendosa, también han surgido debates y críticas típicas de un lanzamiento en Early Access. Uno de los más mencionados es la obligatoriedad de conexión permanente: skate. no cuenta con modo offline, lo que implica que sin una conexión estable, la experiencia queda limitada. Esto ha generado cierto escepticismo entre jugadores acostumbrados a tener acceso total, incluso sin conexión.

Además, algunos usuarios han señalado que contenidos narrativos, misiones de campaña o modalidades puramente individuales bridan menos peso frente a la vertiente comunitaria del juego. En un entorno acostumbrado a experiencias solitarias, skate. apuesta decididamente por lo colectivo, lo que puede chocar con expectativas clásicas del género.

No obstante, estos retos no desaceleran el entusiasmo. Los foros, redes sociales y plataformas de streaming están repletos de clips de líneas brutales, fails épicos y debates sobre trucos y rutas. La comunidad está viva, activa y en constante expansión.

¿Qué sigue para skate.?

En estos primeros días de vida, skate. ha demostrado tener la masa crítica para transformarse —con el tiempo— en una experiencia perdurable. El éxito numérico está ahí; el verdadero trabajo ahora está en mantener el impulso: ofrecer contenido a la altura, responder al feedback y sostener el ritmo de actualizaciones.

Entre lo que la comunidad espera para las próximas temporadas figuran:

Nuevas zonas temáticas (parques industriales, zonas costeras, distritos urbanos extremos).

Más tipos de eventos colaborativos y competencias globales.

Expansión de mecánicas fuera de la tabla: parkour, movimiento a pie, interacción más allá del skate.

Funcionalidades sociales: clanes, ligas, modos cooperativos avanzados.

Integración de contenido generada por los jugadores (editor de rampas, misiones creadas).

Optimización, equilibrio y ajustes continuos según el uso real.

Conclusión: el nuevo horizonte del skate virtual

Que en menos de tres semanas más de 15 millones de jugadores hayan decidido subirse a una tabla virtual no es casualidad: es señal del anhelo acumulado por una saga, por una comunidad, por una forma de patinar digitalmente. skate. representa esa confluencia entre cultura, videojuego y comunidad global.

San Vansterdam ya no es solo un escenario ficticio: es una ciudad que vibra con cada combo encadenado, cada desafío superado y cada línea traza­da. La temporada inaugural ya ha dejado claro que la diversión está —literalmente— en cada calle, en cada interacción. Pero la verdadera prueba del tiempo vendrá con las futuras temporadas, los ajustes globales y la capacidad de Full Circle para mantener vivo este sueño colectivo.

Porque esto no es solo un juego de skate: es un universo en construcción, una plataforma para patinar sin límites, un lienzo en blanco donde la comunidad escribe su propio estilo. Y con 15 millones de voces sobre ruedas empezando a expresarse, el eco de skate. apenas acaba de comenzar.