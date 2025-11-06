El Nubia Z80 Ultra de ZTE sorprende en su apartado fotográfico y en su potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil y dispositivos, presenta en China el nubia Z80 Ultra, el dispositivo más flagship de la marca, con las especificaciones más potentes del mercado y diseñado para mejorar la experiencia cotidiana de uso de smartphone, tanto en fotografía como en entretenimiento y rendimiento.

Una de las características más destacables del dispositivo es la integración de la potente plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento excepcional para permitir a los usuarios realizar múltiples tareas sin problemas y disfrutar de videojuegos de alta calidad gracias al motor de juegos CUBE, el mismo utilizado en la marca exclusiva de gaming del grupo ZTE, REDMAGIC.

La pantalla personalizada BOE X10 1.5K ultra nítida y 100% completa sin ningún tipo de ‘notch’ mejora la claridad visual, lo que hace que el consumo de contenidos sea aún más inmersivo. Además, gracias al sistema de doble distancia focal con lentes de 35 mm y 18 mm de quinta generación, los usuarios pueden capturar fotografías y vídeos profesionales en diversos entornos. Además, cuenta con obturador físico de doble toque, para poder hacer foco antes de ‘disparar’, similar al de las cámaras analógicas, proporcionando mayor control al hacer fotos.

Doble distancia focal para una fotografía dinámica con pantalla completa.

ZTE fue pionera en la tecnología Under-Display Camera (UDC) en 2020 con el lanzamiento del Axon 20 5G. Cinco años después, presenta en el nubia Z80 Ultra su 8ª generación de UDC, ofreciendo una calidad única en el sector. La pantalla X10 1.5K UDC, desarrollada en colaboración con BOE, eleva de nuevo la resolución en la zona del sensor de la cámara frontal, haciéndola completamente imperceptible para el ojo humano.

Su frecuencia de muestreo táctil instantáneo de 3.000 Hz garantiza tiempos de respuesta ultrarrápidos y un control táctil preciso, y le convierte en líder en el mercado. Además, el brillo de 2.000 nits garantiza la visibilidad incluso con luz solar intensa, mientras que la integración del chip táctil Synaptics, mejora la precisión de navegación e interacción.

Por otra parte, la óptica personalizada de 18 mm permite realizar tomas de ultra gran angular, ideales para paisajes o fotos de grupo, mientras que la lente macro ultra nítida captura primeros planos super detallados. El rango de zoom continuo de 18 mm a 85 mm facilita a su vez fotografiar una gran variedad de sujetos con facilidad.

La integración del sensor OmniVision OV50H de 1/1,3 pulgadas (conocido también como “Light & Shadow Master 990”) ayuda en la captura precisa de todos los detalles, incluso en condiciones de poca luz. Aparte, la inclusión de nubia AI para la edición de fotografía ofrece infinitas posibilidades creativas y permite a los usuarios personalizar sus fotografías sin esfuerzo.

Experiencia de juego llevada al siguiente nivel.

Impulsado por la última y más potente plataforma móvil, Snapdragon® 8 Elite Gen 5, el nubia Z80 Ultra está equipado con un almacenamiento UFS 4.1 mejorado y RAM LPDDR5X, la memoria más rápida y eficiente disponible en su generación, diseñada para optimizar el rendimiento y garantizar que los usuarios pueden disfrutar de juegos exigentes.

Con el avanzado motor de juegos CUBE, derivado de la reconocida serie REDMAGIC, el dispositivo maximiza la eficiencia energética al mismo tiempo que ofrece una experiencia de juego a alta velocidad. Los jugadores también apreciarán la compatibilidad del dispositivo con Super Resolution y Super Frame Rate, que ofrecen imágenes con una resolución de hasta 2K y una tasa de refresco de 144Hz. Además, la incorporación de AI Super Frame Stabilization garantiza unos gráficos fluidos incluso en los momentos de mayor exigencia.

Para mantener la temperatura bajo control durante las intensas sesiones de juego, el nubia Z80 Ultra emplea un avanzado sistema de refrigeración compuesto por metal líquido y un sistema 3D Ice Steel VC de gran tamaño. Esto significa que el calor se transfiere y disipa de forma más eficiente a través de una mayor estructura de cámara de vapor 3D, que logra mejorar la cobertura del área de refrigeración en un 35%. Esta tecnología de disipación del calor garantiza un rendimiento óptimo, al tiempo que reduce el consumo de energía y permite jugar durante más tiempo sin sobrecalentamiento.

Además de su potencia, este smartphone está equipado con una potente batería de 7.200mAh, con capacidad de carga por cable de 80W y otra inalámbrica también de 80W, lo que garantiza a los usuarios la autonomía necesaria para jugar durante todo el día. El dispositivo también cuenta con las mejores certificaciones de resistencia al polvo y al agua en smartphones, IP68 e IP69, llegando a soportar inmersiones en agua y chorros de alta presión y altas temperaturas (hasta 80ºC).

Redefinición de la estética de los smartphones.

El lanzamiento del smartphone nubia Z80 Ultra viene acompañado del Retro Kit 2.0, recientemente actualizado y desarrollado por expertos en colaboración con Fotorgear. Se vende como accesorio independiente y está fabricado con nanocuero técnico, aleación de aluminio con tono titanio y cuero de grano completo de primera calidad que mejora la experiencia fotográfica con un mejor agarre. Con tiras de control inteligente personalizadas, botones mecánicos y diales programables, los usuarios mejorarán así su experiencia fotográfica.

Fiel al compromiso de nubia con la estética y el rendimiento, el nubia Z80 Ultra cuenta con una curvatura natural única y un proceso de unión curvada en los cuatro lados para un agarre cómodo y seguro. El distintivo anillo rojo luminoso alrededor de la cámara principal, presente en la anterior serie nubia Z, refleja la reconocida tradición de diseño de nubia, mientras que el robusto cuerpo de fibra de cristal combina lujo y durabilidad.

“La innovación siempre ha sido el núcleo de la identidad de marca de nubia y la fuerza motriz de nuestro progreso, en este caso con un teléfono inteligente versátil que destaca tanto a la hora de tomar fotografía como de disfrutar de videojuegos”, explica Ni Fei, presidente de nubia.

Precios y disponibilidad

Este nuevo smartphone llegará a Europa el 6 de noviembre a través de la web oficial de nubia. Disponible en tres colores: negro (versión 12+256GB, 16+512GB, 16+1TB), blanco ( 16+512GB) y la versión limitada “Starry Night” (16+512GB).

• Versión de 12 GB + 256 GB: 649 € en la UE.

• Versión de 16 GB + 512 GB: 799 € en la UE.

• Versión de 16 GB + 512 GB (versión starry night): 829 € en la UE.

• Versión de 16 GB + 1 TB: 899 € en la UE.



Disponibilidad:

• Lanzamiento oficial global y oferta por reserva anticipada: 6 de noviembre de 2025 (13:00hs CET)

• Venta oficial global abierta: 3 de diciembre de 2025 (13:00hs CET)