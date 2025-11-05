Call of Duty: Black Ops 7: Estrena tráiler, requisitos para PC y fecha de lanzamiento

Compartir Facebook

Prepárate para el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7 el 14 de noviembre en PC con las especificaciones mínimas, recomendadas y competitivas/ultra 4K, además de tiempos de precarga, controladores recomendados y un avance de las mejoras para portátiles que mantienen la acción en marcha estés donde estés.

¿Cuándo se lanza Call of Duty: Black Ops 7?

Call of Duty: Black Ops 7 estará disponible el 14 de noviembre de 2025 en todos los sistemas a la vez. Se podrá jugar desde PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One, así como en PC. Además se podrá jugar desde el día de lanzamiento con Xbox Game Pass y PC Game Pass.

Call of Duty: Black Ops 7 está a la vuelta de la esquina ya que el lanzamiento en PC se producirá el 14 de noviembre en Xbox (PC), Battle.net y Steam. En colaboración con Treyarch, el desarrollador principal de PC de Call of Duty, Beenox, está trabajando sin descanso para ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores de esta plataforma.

Así, junto al anuncio de los requisitos mínimos para PC y las características técnicas específicas que disfrutará esta versión, también se ha publicado el tráiler de Call of Duty: Black OPs 7 para PC

Call of Duty: Black Ops 7 estrena su tráiler de lanzamiento

Beenox, que ha trabajado en paralelo con Treyarch durante todo el desarrollo del juego, ha trabajado para crear un título hecho a medida para los jugadores, otorgándoles un control total sobre su experiencia y todas las características y el rendimiento que cabe esperar de los grandes de esta plataforma:

Opciones: los jugadores podrán optimizar fácilmente el nivel de fidelidad visual y obtener el mayor número posible de FPS.

Amplia gama de hardware compatible: Call of Duty funciona en la mayoría de los sistemas con gráficos fantásticos, una jugabilidad ultrasuave y una elevada tasa de FPS en equipos de gama alta.

Personalización profunda: más de 800 opciones disponibles para que los jugadores personalicen los gráficos, la jugabilidad, los dispositivos de entrada, la interfaz y mucho más.

Optimización de pantallas: desde 4K hasta 1440p y 1080p, desde normales hasta ultraanchas, BLack Ops 7 admitirá un amplísimo abanico de pantallas de todas las formas y tamaños.

Reescalado de vanguardia: el título es compatible con AMD FSR 4 y muchas otras tecnologías de reescalado y generación de fotogramas.

Herramienta de análisis de rendimiento de Call of Duty para PC: una herramienta de prueba integrada en el juego para analizar el rendimiento del hardware de tu PC.

RICOCHET Anti-Cheat: mejorado con nuevos requisitos para aumentar la seguridad tanto del jugador como de la comunidad con TPM 2.0 e Inicio seguro.

Interpolación de subfotogramas con ratón: mayor precisión del ratón al apuntar.

RGB iCUE: integración dinámica de RGB para dispositivos Corsair compatibles.

Además, los jugadores que precompren Black Ops 7 digitalmente en PC podrán descargarlo con antelación para jugar desde el momento mismo del lanzamiento. La descarga, que incluye la campaña cooperativa, el multijugador y el modo Zombis, comenzará el 10 de noviembre a las 18:00 (horario peninsular), mientras que el título completo estará disponible el 14 de noviembre a medianoche (hora local).

Requisitos para PC Call of Duty: Black Ops 7

Especificaciones mínimas necesarias para jugar a Call of Duty: Black Ops 7:

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits (última actualización)

Procesador: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970/1060 o Intel Arc A580

Memoria de vídeo: 3 GB

Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB de espacio disponible en el lanzamiento

Especificaciones recomendadas para ejecutar a 60 FPS en la mayoría de las situaciones con todas las opciones configuradas en Alta.

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits (última actualización)

CPU: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580

Memoria de vídeo: 8 GB

Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB de espacio disponible en el lanzamiento

Especificaciones competitivas para jugar con un alto nivel de FPS en combinación con un monitor de alta tasa de actualización, y especificaciones ultra para jugar con un alto nivel de FPS en resolución 4K.

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits (última actualización)

CPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K

RAM: 16 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 9070XT o NVIDIA GeForce RTX 4080/5070

Memoria de vídeo: 16 GB

Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB de espacio disponible en el lanzamiento.

Si quieres más información sobre Call of Duty Black Ops 7 y su versión para PC, puedes acudir al blog oficial de Call of Duty.