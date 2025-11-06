Kingdom Come: Deliverance II – Fin de Semana Gratis en Steam y Xbox

Compartir Facebook

Warhorse Studios y Deep Silver anuncian que, a partir de hoy, Kingdom Come: Deliverance II se puede jugar GRATIS tanto en Steam como en XBOX ( del 6 al 10 de noviembre ). Para aquellos que todavía no han vivido de la vida medieval, ahora es el momento perfecto para disfrutar de una historia de venganza, traición y descubrimiento en esta épica aventura RPG.

Además del fin de semana de juego GRATIS, el juego también tendrá un descuento de hasta un 40% en Steam (del 6 al 13 de noviembre) y en XBOX (del 6 al 19 de noviembre) y se podrán transferir las partidas guardadas de la versión gratuita a juego final al completar la compra.

Kingdom Come: Deliverance II se acerca a los 4 millones de usuarios viviendo una vida medieval con Henry en una apasionante historia de venganza, traición y descubrimiento. Elogiado por su historia inmersiva, combate mejorado y hermoso mundo abierto, el juego ha recibido miles de críticas positivas en todo el mundo tanto de jugadores como de analistas, con una puntuación en Metacritic del 88%, una puntuación de Opencritic del 95% y una calificación «muy positiva» en Steam otorgada por el 94% de los usuarios.

Kingdom Come: Deliverance II ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. Desbloquea la experiencia completa con Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, que incluye el juego base, el kit de cazador galante y el pase de expansión (con acceso a los tres DLC de historia de pago y al paquete de pases Shields of Season).

Más detalles en https://kingdomcomerpg.com/

Título: Kingdom Come: Deliverance II

Plataformas: PC, Xbox, PlayStation

Género: Acción RPG, Medieval, Mundo abierto

Desarrollador: Warhorse Studios

Editor: Deep Silver / PLAION

Fecha de lanzamiento: 4 febrero 2025 – ya disponible