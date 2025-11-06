A-RED Walking Robot anunciado en formato físico para PS5

Compartir Facebook

¡Clic, clic, clic! ¡La Edición Física de A-RED Walking Robot para PlayStation 5 ya está aquí! El desarrollador Jookitooz, junto al publisher Dojo System y el publisher físico Tesura Games, os pasarán el mando para poner a este pequeño y mono robot en marcha en este plataformas 3D basado en físicas realistas, disponible en el Q1 2026 . Descubre si puedes llegar al final de cada nivel y échale un vistazo al tráiler:

Descripción

Pilota a A-RED, un encantador robot a cuerda, mientras te enfrentas a las ingeniosas pruebas que su creador ha dispuesto en un fascinante taller lleno de desafíos, sorpresas y enemigos.

Con la ayuda de diferentes mecánicas de físicas y un control preciso deberás superar múltiples retos: superar habilidades de equilibrio, resolver intrincados laberintos, mover objetos con tus diminutas manos, disparar lásers para mover obstáculos, derrotar enemigos, ¡usar electricidad para activar interruptores y hasta volar con tu jetpack para recorrer grandes distancias!

Pero nadie dijo que fuera fácil, la energía vital de A-RED proviene de su mecanismo de cuerda…. ¿Serás capaz de mantenerlo siempre en marcha?

Features:

🤖 ¡Atrévete a pilotar a A-RED, caminando por tierra o aire con su jetpack! ¡Descubre todas las sorpresas que oculta el gigantesco y caótico taller!

🤖 ¡Empuja, aparta o dispara a los objetos y enemigos que se interponen en tu camino! ¡Recoge las llaves de cuerda dorada repartidas por todo el taller para ganar tiempo y seguir avanzando!

🤖Siente cómo las emociones de nuestro pequeño amigo A-RED recorren tus circuitos, mientras la banda sonora creada por Atsushi Moriya te envuelve en una atmosfera de emoción y aventura.

La Edición Física de A-RED Walking Robot para PlayStation 5 incluye:

🗝️ Juego Físico Completo (PS5)

🗝️ Manual de Instrucciones

🗝️ Hoja de Pegatinas

La edición física de A-RED Walking Robot para PlayStation 5 ya se puede reservar en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon. ¡Disponible en el Q1 2026 !

Tesura Games site – https://tesuragames.com/juegos/a-red-walking-robot/

Tesura Store – https://store.tesuragames.com/producto/a-red-walking-robot-ps5/