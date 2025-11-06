Compartir Facebook

NIS America se asocia con Gemdrops y BROCCOLI para publicar Etrange Overlord

El nuevo RPG de acción musical del creador de Disgaea, Sohei Niikawa, llegará a Switch y PlayStation el próximo año.

NIS America, Inc. se complace en anunciar su colaboración con Gemdrops y BROCCOLI para publicar el próximo juego de acción y aventura musical Etrange Overlord, que llegará a Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 y PlayStation 4.

Trailer

Acusada falsamente de asesinar al rey, Étrange von Rosenburg es ejecutada rápidamente, ¡hasta encontrarse sola en el infierno! ¿Qué puede hacer la encantadora hija del duque, amante de los dulces? ¡Pues tomar el control, por supuesto! ¡Vive una historia llena de humor y emoción en este frenético RPG de acción de Sohei Niikawa, creador de Disgaea y Rhapsody: A Musical Adventure!

Aprovecha la mecánica principal del carril giratorio que envía objetos, potenciadores e incluso personajes dando vueltas por el mapa. A medida que avances en la historia, podrás desafiar a tus amigos en etapas llenas de acción con el modo multijugador de 2 a 4 jugadores. Complace a Étrange en su insaciable necesidad de dulces para obtener recompensas en forma de potenciadores y bonificaciones temporales. Los magníficos diseños de los personajes cobran vida gracias al legendario ilustrador Shinichiro Otsuka con Étrange y sus muchos, muchos aliados cabalgando, luchando e incluso cantando a su paso por el infierno. ¡No te pierdas esta odisea musical!

Características

Un ejército de subordinados: ¡En el papel de Étrange von Rosenburg, reúne a un variopinto grupo de personajes de todos los rincones del infierno y ponlos a trabajar como tus subordinados! Cada uno de estos entrañables personajes ha sido diseñado por el legendario ilustrador Shinichiro Otsuka.

Persigue el carril giratorio: Dispara, esquiva y ábrete paso a través del campo de batalla en un juego de rol de acción trepidante, con una mecánica única de un carril que hace que los objetos, los potenciadores e incluso tus personajes giren alrededor del escenario. ¡Disfruta del frenético juego con hasta cuatro amigos en el modo multijugador!

Vive tu mejor vida después de la muerte: ¡Que estés en el infierno no significa que no puedas disfrutar! Sigue a Étrange mientras intenta vivir su mejor vida sin importar las circunstancias en una historia de gran alcance con muchas risas, corazón y números musicales.

Habrá una edición limitada disponible para su compra. El jueves 13 de noviembre se darán más detalles. Página web oficial

Título: Etrange Overlord

Lanzamiento: Principios de 2026

Plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam)

Género: Acción RPG

Jugadores: 1 (con multijugador hasta 4 personas)

Idiomas del texto:

Consola: Inglés, Francés

Inglés, Francés PC: Inglés, Francés, Japonés

Idiomas de audio: Japonés

PEGI: Calificación pendiente

Desarrolladores: SuperNiche LLC, BROCCOLI Co, Gemdrops, Inc.

