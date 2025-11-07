Hoy anincuamos ¡DRAGON BALL XENOVERSE 2, ya disponible el capítulo 3 de Future Saga! para nuestras consolas.
La historia principal de DRAGON BALL XENOVERSE 2 Future Saga sigue desarrollándose con el Capítulo 3, ya disponible-
El primer capítulo comenzó con el plan maestro de Fu para alterar el futuro, seguido del Capítulo 2, en el que sus experimentos alcanzaron dimensiones colosales, amenazando con colapsar la historia futura. El Capítulo 3 marca un punto de inflexión, mostrando la alianza de Fu con Freezer Dorado, sumiendo a Conton City en el caos con su nuevo poder de Ultra Supervillano.
Además, se introduce un nuevo modo, Escenario Extra, que permite a los jugadores interactuar con Cheelai y Broly para obtener recompensas y escenas exclusivas.
Junto con el Capítulo 3, está disponible el paquete Future Saga Pack Set, que contiene todos los DLC de Future Saga, incluido el próximo Capítulo 4.
La Historia ha alcanzado un momento crucial. Puedes ver el tráiler
DRAGON BALL XENOVERSE 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.
Para obtener más información sobre DRAGON BALL XENOVERSE 2. Leer artículo completo en Frikipandi ¡DRAGON BALL XENOVERSE 2, ya disponible el capítulo 3 de Future Saga!.