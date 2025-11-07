Avatar: Frontiers of Pandora From The Ashes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La expansión de acción y aventura de Avatar: Frontiers of Pandora, inspirada en la nueva película Avatar: Fuego y Ceniza, ya se puede reservar! Para todos aquellos que tengan dudas de si hacerlo o no, este avance despeja todas ellas. vatar: Frontiers of Pandora se llama «Desde las Cenizas» o From The Ashes

La próxima expansión de acción y aventura para Avatar: Frontiers of Pandora se llama «Desde las Cenizas» y se lanzará el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con la película Avatar: Fuego y Ceniza. En esta expansión, los jugadores asumen el papel del guerrero Na’vi, So’lek, en una historia de venganza y redención contra la RDA y el despiadado clan de las Cenizas.

Argumento: La expansión se centra en la historia de So’lek, un guerrero que busca venganza y encuentra refugio con los Sarentus. Los jugadores se enfrentarán a la RDA y a un nuevo grupo de Na’vi hostiles, el clan de las Cenizas.

Características: Se inspira en la película Avatar: Fuego y Ceniza e introduce una nueva historia más oscura y personal. Además, incorpora un nuevo modo de combate en tercera persona.

Fecha de lanzamiento: 19 de diciembre de 2025.

Plataformas: Estará disponible para Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Ubisoft Connect, Steam y Epic Games Store).

Encontraréis más información al respecto en este artículo.

La expansión From the Ashes de Avatar: Frontiers of Pandora ya está disponible para reservar en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store. También estará disponible como parte de la suscripción a Ubisoft+.

¿Qué es Avatar: Fronteras de Pandora – Desde las cenizas?

From the Ashes es una nueva expansión para Avatar: Frontiers of Pandora que transcurre tras los eventos del juego principal. En From the Ashes, los jugadores se convierten en So’lek, un guerrero Na’vi de Avatar: Frontiers of Pandora , en una apasionante historia de venganza y supervivencia donde se enfrentan al clan Ash para salvar a sus seres queridos. La expansión se lanza el 19 de diciembre, el mismo día del estreno en cines de Avatar: Fire and Ash , y quienes reserven From the Ashes o compren la edición From the Ashes de Avatar: Frontiers of Pandora recibirán el contenido adicional Montañas Flotantes, tres patrones de color distintos para las banshees inspirados en el Valle de Mo’ara en Pandora – El Mundo de Avatar, una zona temática dentro de Disney’s Animal Kingdom.

Reserva ya Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Ubisoft Store , Steam y Epic Games Store.

Guía de juego de From the Ashes el 20 de noviembre

No te pierdas el gameplay de «From the Ashes» el 20 de noviembre para un análisis más profundo del devastado Bosque de Kinglor, los nuevos enemigos de RDA, las intensas mecánicas de combate adaptadas a un guerrero Na’vi curtido en la batalla como So’lek, y mucho más.

Avatar: Fronteras de Pandora Edición Completa ya disponible

Avatar: Frontiers of Pandora ahora ofrece una Edición Completa por $59.99, que incluye el juego principal y el Pase de Temporada. Este pase otorga acceso a los packs de historia «El Rompecielos» y «Secretos de las Agujas», la misión adicional «Ecos Familiares» y el Pack de la Resistencia. La Edición Completa también incluye la expansión «De las Cenizas», el Pack Definitivo, el Pack Cosmético Herencia Sarentu, el Pack de Equipo de Cazador Sarentu, el Pack Cosmético del Clan Mangkwan, el contenido adicional Montaña Flotante y un libro de arte digital actualizado. La expansión «De las Cenizas», así como el Pack del Clan Mangkwan y el contenido adicional Montaña Flotante, estarán disponibles el 19 de diciembre. Aquí están todas las ediciones disponibles de Avatar: Frontiers of Pandora:

Avatar: Fronteras de Pandora Edición Estándar

Avatar: Fronteras de Pandora Edición Desde las Cenizas

Avatar: Fronteras de Pandora Desde las Cenizas Expansión (independiente)

Avatar: Fronteras de Pandora Edición Completa

Jugabilidad en tercera persona disponible el 5 de diciembre

La jugabilidad en tercera persona, una característica muy esperada de Avatar: Frontiers of Pandora , llegará al juego con una actualización gratuita para todos los jugadores el 5 de diciembre. La actualización también incluirá el modo Nueva Partida+ para el juego base de Avatar: Frontiers of Pandora . El modo «Desde las cenizas» también se podrá jugar en tercera persona.