Esto lo dice Google: «Los enlaces, los cambios de sitio y el SEO técnico no solucionan los problemas de calidad». Google celebró el evento Search Central Live en Dubái hace apenas un par de días. Search Central Live llegará a Dubái el 21 de octubre del 2025. Después de los eventos celebrados en Europa, Latinoamérica y Asia, continuamos nuestra misión de ayudarte a mejorar el rendimiento de tu sitio en la Búsqueda de Google. Esta vez, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos)Parece que la gran mayoría de las presentaciones ya se habían hecho en eventos anteriores. Pero quería compartir que Google reiteró que los enlaces, las migraciones de sitio o el SEO técnico no mejorarán tu posicionamiento si tu sitio web tiene problemas de calidad general. Como siempre he dicho despues de trabajar muchos años con SEO tñecnico en redacciones de ABC o COPE. El contenido siempre es el rey por lo que debes cumplir las directivas de calidad de Google.

Una diapositiva que Shahid Maqbool publicó en LinkedIn dice:

Los enlaces o los cambios de sitio no solucionan los problemas de calidad.

El SEO técnico no soluciona los problemas de calidad (¡pero es bueno para otras cosas!).

Aquí está esa diapositiva:

Repito, esto no es nuevo, lo hemos tratado muchísimas veces. Pero pensé que sería útil mencionar que esto aparecía en una de las diapositivas y probablemente se presentó antes en otros eventos de Search Central Live.

Aquí hay otra diapositiva:

El evento fue monopolizado casi todo por la IA

El evento contó con ponentes de los equipos de Relaciones de la Búsqueda de Google y de Search Console. El contenido se presentó en inglés. Se incluyeron los siguientes temas:

Entender mejor el rastreo, la indexación y la IA

Novedades recientes en la Búsqueda de Google y Discover

Prácticas recomendadas para triunfar en la Búsqueda de Google moderna

Consejos prácticos para usar Search Console y Google Trends

Te perdiste Search Central Live Dubai? Esto es lo que realmente sucedió. Todo el mundo decía «El SEO está cambiando. Pero después de Search Central Live Dubai, está claro: ya lo ha hecho.

Las conversaciones en esa sala no eran sobre tendencias de palabras clave o metaetiquetas. Trataban sobre cómo la IA está remodelando silenciosamente la forma en que se descubre, comprende y clasifica el contenido.

Esto es lo que realmente me impactó de la conferencia y que me llevo como aprendizaje:

Los datos estructurados no son opcionales: se han convertido en el lenguaje que conecta tu contenido con la forma en que lo entiende la IA de Google. Cuanto más contexto proporciones, mejor funcionará tu contenido en un mundo de búsqueda impulsado por IA.

Deja de contar impresiones: Google se está volviendo más inteligente para identificar un compromiso significativo. Puede saber cuándo los usuarios se quedan, exploran y actúan, no solo cuándo aterrizan y rebotan.

Googlebot ahora alimenta sistemas de IA como Gemini: ya no solo rastrea páginas; alimenta sistemas de IA como Gemini. Eso significa que los datos de su sitio contribuyen a la forma en que la IA entiende los temas, la intención y la autoridad.

Las páginas de video vuelven a estar en el centro de atención: las imágenes, los videos y las transcripciones agregan capas de significado. Cada pieza de medios que optimiza ahora ayuda a los motores de búsqueda a interpretar la experiencia de su marca con mayor precisión.

¿La estructura DOM? Más importante que nunca para los sitios con mucho JavaScript.

El SEO local sigue siendo importante: señales como el idioma, la moneda y los enlaces regionales continúan generando relevancia y confianza, especialmente en un entorno de clasificación impulsado por IA.

El mayor aprendizaje para mí fue cómo el SEO se está expandiendo más allá de los rankings de búsqueda. Se trata de la visibilidad del ecosistema: qué tan bien se alinean su contenido, estructura y experiencia para ayudar a la IA a comprenderlo y representarlo con precisión.

¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?

Para los especialistas en SEO, la curva de aprendizaje que se avecina es empinada, pero emocionante. Los ganadores no serán solo los que sigan cada actualización del algoritmo. Serán ellos los que entiendan cómo piensa la IA y lo usarán para hacer que su contenido sea realmente útil para las personas. Si está combinando IA con un SEO técnico sólido, no solo se está manteniendo al día, sino que está a la vanguardia.

#SearchCentralLive #SEO TechSEO #GoogleSEO