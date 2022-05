El OnePlus 10 Pro gana el premio Best Photo Smartphone Advanced en los TIPA AWARDS

Madrid, 20 de mayo de 2022. OnePlus 10 Pro5G, el smartphone insignia premium de la compañía mundial de telefonía móvil, OnePlus, equipado con la segunda generación de Hasselblad Camera for Mobile, ha sido reconocido con el premio Best Photo Smartphone Advanced del año por los TIPA WORLD AWARDS. Esta entrega de premios se produce todos los años gracias a la Asociación de Prensa de Imagen Técnica, la asociación internacional sin ánimo de lucro fundada en 1991 que defiende los intereses de la industria editorial de revistas de fotografía e imagen, donde los editores de las revistas que forman parte de ella votan los mejores productos relacionados con la fotografía lanzados en los últimos doce meses.

Los miembros del jurado de TIPA (Technical Image Press Association) apreciaron especialmente del OnePlus 10 Pro las numerosas opciones de disparo y efectos creativos, incluyendo el HDR de varios fotogramas, las fotografías de larga exposición, la emulación especial “ojo de pez” y la anulación de la exposición manual al grabar vídeos. Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la carga rápida capaz de suplir las necesidades de energía de un día con una carga de 15 minutos.

La Segunda Generación de Hasseblad Camera For Mobile del OnePlus 10 Pro5G, garantía de fotografías de máxima calidad

El OnePlus 10 Pro5G cuenta con cámara Hasselblad de segunda generación para dispositivos móviles, un rendimiento más rápido y una pantalla de 120 Hz con tecnología LTPO mejorada y calibración de color dual. Además, su gran batería de 5000 mAh se puede recargar del 1 al 100% en solo 32 minutos. La carga inalámbrica también es increíblemente rápida, con AIRVOOC de 50W que lleva al OnePlus 10 Pro del 1 al 100% de batería en 47 minutos.

La cámara Hasselblad de segunda generación del OnePlus 10 Pro es compatible con OnePlus Billion Color Solution, que permite aplicar la calibración de color natural con Hasselblad a más de mil millones de colores. Esto significa que cada una de las tres cámaras traseras del OnePlus 10 Pro es capaz de disparar a color de 10 bits. Como resultado, el dispositivo procesa 64 veces más color que los smartphones que disparan en color de 8 bits. Además, el OnePlus 10 Pro captura fotos con la gama de colores DCI-P3, que ofrece un 25% más de cobertura que la gama de colores sRGB utilizada en otros dispositivos.

El modo Hasselblad Pro en el OnePlus 10 Pro admite la captura en RAW de 12 bits en las tres cámaras traseras y que se completa con Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Con el Modo Película del dispositivo podrás ajustar parámetros como el ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos antes y durante la grabación. Además, este modo permite grabar en formato LOG sin un perfil de imagen preestablecido, brindando un lienzo en blanco para la clasificación de color después de que se haya capturado el metraje.

Asimismo, el dispositivo viene equipado con una nueva cámara ultra gran angular que ofrece un campo de visión de 150 grados que puede tomar fotos cuatro veces más anchas que las capturadas por cámaras de 120 grados de otros dispositivos inteligentes. El mayor campo de visión de esta cámara del OnePlus 10 Pro potencia la creatividad y permitirá a los usuarios capturar más en cada toma.

El OnePlus 10 Pro está disponible en los colores Volcanic Black y Esmerald Forest desde 909€ en la página web oficial de OnePlus y en Amazon desde 959€.

Sobre OnePlus España

OnePlus es una compañía de tecnología móvil global que desafía los conceptos convencionales de tecnología. Bajo el mantra de «Never Settle”, OnePlus crea dispositivos de calidad superior y hardware de alto rendimiento. El crecimiento de OnePlus ha venido de la mano de su comunidad y clientes con los que trabaja de forma permanente para desarrollar sus nuevos productos.