Anunciado un conjunto descargable de personajes para Los Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Anunciado un conjunto descargable de personajes para Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami para el verano de 2022

Ya disponible la campaña de reserva anticipada de la edición para Switch

SEGA ha anunciado hoy que Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami recibirá el descargable “Personajes adicionales” a partir del verano de 2022 y que estará disponible en todas las plataformas (Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, and Steam).

Nos complace también compartir que los usuarios ya pueden reservar con antelación la edición digital del juego en Nintendo eShop. Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba – Las Crónicas de Hinokami estará disponible para Nintendo Switch en Europa y América del Norte el 10 de junio de 2022.

Tengen Uzui es el primer personaje del conjunto de personajes descargable de Las Crónicas de Hinokami

El conjunto de “Personajes adicionales” es una serie de contenidos descargables de pago que incluyen varios personajes nuevos para el modo batalla de Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba – Las Crónicas de Hinokami (de forma local y en línea). El primer personaje previsto para este verano será Tengen Uzui, el Pilar del Sonido del cuerpo de matademonios que participó en una fiera batalla contra los demonios en Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, Arco del distrito de entretenimiento. Echad un vistazo al aspecto de Tengen Uzui creado a partir de un modelo tridimensional del juego:

Después, se podrán comprar otros seis personajes más de Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, Arco del distrito de entretenimiento en una serie de actualizaciones periódicas:

Nezuko (forma de demonio avanzada)

Tanjirō (distrito de entretenimiento)

Zenitsu (distrito de entretenimiento)

Inosuke (distrito de entretenimiento)

Daki

Gyūtarō

En los próximos meses, compartiremos más detalles, así que estad atentos.

Reservas digitales ya disponibles

¡Ya disponible la campaña de reserva digital de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami en Nintendo eShop! Esta edición contiene los siguientes contenidos:

El juego completo

5 uniformes de verano del Instituto Kimetsu (Tanjirō Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira y Giyū Tomioka)

3 batas de paciente de la Finca Mariposa (Tanjirō Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira)

1 clave de desbloqueo de personaje del Instituto Kimetsu (Tanjirō Kamado)

16 000 puntos Kimetsu

Además, quienes reserven la edición digital recibirán 3 claves de desbloqueo de personajes de bonificación para Nezuko en el Instituto Kimetsu, Zenitsu en el Instituto Kimetsu e Inosuke en el Instituto Kimetsu, de forma limitada y hasta dos semanas después del lanzamiento.

Tened en cuenta que los 5 uniformes de verano del Instituto Kimetsu, las 3 batas de paciente de la Finca Mariposa y los 16 000 puntos Kimetsu mencionados también están incluidos en la edición física para Nintendo Switch.

Características principales de Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami

Emocionantes batallas en la arena – domina la multitud de habilidades espectaculares de un Amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online.

– domina la multitud de habilidades espectaculares de un Amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online. Drama conmovedor – coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana.

– coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana. Emocionantes batallas contra jefes finales – la acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro.

– la acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro. Elenco de voces original del anime – el elenco de actores originales en inglés y japonés regresan para aportar sus interpretaciones auténticas al juego..

Guardianes de la Noche: Kimetsu No Yaiba – Las Crónicas de Hinokami estará disponible para Nintendo Switch en Europa y América del Norte el 10 de junio de 2022. Para más información sobre el juego, por favor visita la web oficial: https://demonslayer-hinokami.sega.com, y permanece atento a sus cuentas en redes sociales Twitter, Facebook, and Instagram.

Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S and Xbox One y Steam.