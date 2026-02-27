NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – ¡Kimimaro ya está disponible y la temporada 10 está confirmada!



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER - ¡Kimimaro ya está disponible y la temporada 10 está confirmada!

Kimimaro se une a la batalla en NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER como nuevo personaje jugable. Ahora los jugadores pueden encarnar al superviviente del clan Kaguya y utilizar sus técnicas ninjutsu “Danza del Alerce” y “Danza de la Clematis”. A continuación, pueden utilizar la técnica secreta Danza del Helecho y desatar todo su poder sobre sus oponentes.

Además, el Scroll lineup se ha actualizado con la llegada del Passion Gear “Youth at Full Power” como nueva arma SS+. ¡La nueva arma SS+ White Light Blade “Kamui” también llegará esta primavera!

Este DLC n.º 47 está disponible para su adquisición por separado y como parte del Pase de Temporada 9. Y por fin se ha anunciado oficialmente la temporada 10 de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, con una versión LITE gratuita para descubrir el juego.

. Leer artículo completo en Frikipandi NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – ¡Kimimaro ya está disponible y la temporada 10 está confirmada!.

Te interesa

Danielle Marshak, gerente de productos de Google: "Google revela las claves para posicionar vídeos en Search y Discover" ¿Cómo optimizarlos?

Danielle Marshak, gerente de productos de Google: «Google revela las claves para posicionar vídeos en Search y Discover» ¿Cómo optimizarlos?

Google ha vuelto a poner el foco en uno de los formatos que más peso …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.