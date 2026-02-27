NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER – ¡Kimimaro ya está disponible y la temporada 10 está confirmada!

Kimimaro se une a la batalla en NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER como nuevo personaje jugable. Ahora los jugadores pueden encarnar al superviviente del clan Kaguya y utilizar sus técnicas ninjutsu “Danza del Alerce” y “Danza de la Clematis”. A continuación, pueden utilizar la técnica secreta Danza del Helecho y desatar todo su poder sobre sus oponentes.

Además, el Scroll lineup se ha actualizado con la llegada del Passion Gear “Youth at Full Power” como nueva arma SS+. ¡La nueva arma SS+ White Light Blade “Kamui” también llegará esta primavera!

Este DLC n.º 47 está disponible para su adquisición por separado y como parte del Pase de Temporada 9. Y por fin se ha anunciado oficialmente la temporada 10 de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, con una versión LITE gratuita para descubrir el juego.