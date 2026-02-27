Hoy se estrena Resident Evil Requiem: «acción trepidante y apasionante Survival Horror en la última entrega de la icónica serie de videojuegos»

Compartir Facebook

Vive una combinación única de acción trepidante y apasionante Survival Horror en la última entrega de la icónica serie Resident Evil™

Prepárate para el increíble viaje de regreso a Raccoon City, ya que Resident Evil™ Requiem, la novena entrega principal de la icónica serie de survival horror Resident Evil™, se lanza hoy en PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y GeForce NOW. Vive una acción trepidante y desalentadora y un survival horror que pone los pelos de punta con el destino de dos protagonistas – Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy – mientras alternas libremente en cualquier momento entre la perspectiva en primera persona para una mayor inmersión y la perspectiva en tercera persona para una acción más dinámica por primera vez en la serie. Puedes comprarlo en Amazon

Ambientada 30 años después del Incidente de Raccoon City, Resident Evil Requiem sigue a la analista de inteligencia del FBI Grace Ashcroft, encargada de investigar una serie de muertes misteriosas en el mismo lugar donde su madre fue asesinada ocho años antes. Cuando un policía desaparece en el hotel, envían también a la escena al legendario agente de la DSO Leon S. Kennedy. A medida que los caminos de Grace y Leon convergen, deben enfrentarse a su pasado y descubrir la verdad detrás del Incidente de Raccoon City que cambió el mundo para siempre. Pero mientras los terrores de sus recuerdos resuenan en sus mentes, ¿revivirán la pesadilla… o bien ofrecerán un réquiem por los muertos?

Las actualizaciones anunciadas anteriormente incluyen:

Dos Ediciones Épicas – Resident Evil Requiem estará disponible en las ediciones Standard y Deluxe, siendo la edición Deluxe el mismo juego base que la Estándar, además de un pack exclusivo de cinco trajes, cuatro skins de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y más.

– estará disponible en las ediciones Standard y Deluxe, siendo la edición Deluxe el mismo juego base que la Estándar, además de un pack exclusivo de cinco trajes, cuatro skins de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y más. Dificultad : Los jugadores pueden elegir entre varias dificultades para vivir el horror y la acción. Casual ofrece asistencia de puntería, además de más tolerancia en la salud del jugador y la resistencia de los enemigos. El modo Clásico estándar aumenta la tensión, requiriendo Cintas de Tinta para guardar partida mientras juegas como Grace, exigiendo estrategia no solo en la gestión de recursos sino también en el guardado.

: Los jugadores pueden elegir entre varias dificultades para vivir el horror y la acción. Casual ofrece asistencia de puntería, además de más tolerancia en la salud del jugador y la resistencia de los enemigos. El modo Clásico estándar aumenta la tensión, requiriendo Cintas de Tinta para guardar partida mientras juegas como Grace, exigiendo estrategia no solo en la gestión de recursos sino también en el guardado. ¡Juega como un profesional! – La edición especial de Resident Evil Requiem del Mando Pro de Nintendo Switch 2 con diseños del juego y acabado en negro metalizado estilo “gunmetal” ya está disponible.

– La edición especial de Resident Evil Requiem del Mando Pro de Nintendo Switch 2 con diseños del juego y acabado en negro metalizado estilo “gunmetal” ya está disponible. El primer amiibo de Resident Evil – Grace y Leon de Resident Evil Requiem serán los primeros amiibo de Resident Evil, disponibles a partir del 30 de julio de 2026.

§ Colaboración Porsche – Y la carrera hasta la meta es la fulminante colaboración con Porsche. Se ha creado un Porsche Cayenne Turbo GT único con tecnología compleja de impresión 3D, como el coche de Leon en el juego. Un coche legendario para un personaje legendario.

§ Hora de fichar – Es hora de presentar una colaboración extraordinaria con la histórica marca relojera Hamilton , que ha diseñado con un detalle impresionante dos deslumbrantes modelos de relojes que son réplicas de los que llevan Leon y Grace en el juego. Ya se pueden comprar los relojes a partir de hoy, que son extremadamente limitados, con solo 2.000 unidades disponibles en todo el mundo.

Figuras de Grace & Leon : La edición de figuras a escala 1/6 de Grace y Leon estará disponible para su compra este otoño, con varias opciones como piezas individuales o combinadas. Estas figuras son similares a las producidas en ediciones de coleccionista anteriores, para formar una colección esencial cuando se juntan.

: La edición de figuras a escala 1/6 de Grace y Leon estará disponible para su compra este otoño, con varias opciones como piezas individuales o combinadas. Estas figuras son similares a las producidas en ediciones de coleccionista anteriores, para formar una colección esencial cuando se juntan. 30º Aniversario: Celebra los 30 años de Resident Evil con actuaciones orquestales especiales de la Resident Evil Symphony of Legacy en Japón, Norteamérica y Europa a finales de este año. Permanece atento para más información.

Celebra los 30 años de con actuaciones orquestales especiales de la Symphony of Legacy en Japón, Norteamérica y Europa a finales de este año. Permanece atento para más información. Cambia las cosas : Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition y Resident Evil™ Village Gold Edition también se estrenan hoy en Nintendo Switch 2, con escenarios posteriores a la historia y modos de juego adicionales. Consigue el paquete completo con Resident Evil Generation Pack , exclusivo para Nintendo Switch 2, que incluye Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition , Resident Evil Village Gold Edition y el recién estrenado de Resident Evil Requiem .

: y también se estrenan hoy en Nintendo Switch 2, con escenarios posteriores a la historia y modos de juego adicionales. Consigue el paquete completo con , exclusivo para Nintendo Switch 2, que incluye , y el recién estrenado de . ¡Presume de tu fandom en Fortnite! – Para celebrar la llegada de Capcom a Epic Games Store, los jugadores que compren Resident Evil Requiem a través de Epic Games Store recibirán artículos temáticos de Resident Evil en Fortnite como el atuendo Grace. Pronto se compartirán más detalles.

Llega una nueva era de survival horror con Resident Evil Requiem. ¿Sobrevivirás? Más información sobre Resident Evil Requiem en la web oficial de Resident Evil Requiem Puedes comprarlo en Amazon