El Tecnomarine se une a la lucha e Warhammer 40,000: Space Marine 2 con la nueva actualización

El Tecnomarine se une a la lucha e Warhammer 40,000: Space Marine 2 con la nueva actualización. La actualización Tecnomarine incorpora una nueva clase jugable gratuita para todos los jugadores de Space Marine 2, una nueva misión, dos DLCs del Pase de Temporada 2 y mucho más.

Focus Entertainment y Saber Interactive se complace en anunciar el lanzamiento de la actualización Tecnomarine para Warhammer 40,000: Space Marine 2. La actualización del juego está disponible gratuitamente para todos los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series y PC. Junto al Tecnomarine llega una nueva misión PvE, un nuevo arma, el Pack de Campeones de la Guardia del Cuervo y el Pack Cosméticos Carcharodons para los que posean el Pase de Temporada 2, y mucho más. ¡Más detalles en la Nota oficial del Parche!

¡Puedes ver el trailer de la actualización Tecnomarine aquí!

Toma el control del campo de batalla con la nueva clase Tecnomarine

¡El Tecnomarine finalmente se une a las filas en Warhammer 40,000: Space Marine 2! Disponible para todos los modos PvE y PvP del juego (es decir, Operaciones, Estratagemas, Asedio y Guerra Eterna), el Tecnomarine es un experto en control de multitudes y defensa de áreas gracias a su equipamiento único y potentes armas automáticas atornilladas directamente a su armadura. En modos PvP, esta nueva clase adoptará los colores del Warpsmith Corsario Rojo.

Los Tecnomarines vienen equipados con un arma nueva y exclusiva, el Hacha Omnissiana, que les permite aprovechar sus ataques cuerpo a cuerpo para acabar tanto con Tiránidos como con los Mil Hijos. Como en todas las clases disponibles, los nuevos jugadores Tecnomarines podrán elegir entre 25 ventajas disponibles para personalizar sus estilos de juego y maximizar el daño en nombre del Emperador.

La Guardia del Cuervo recibe a su Campeón, y los Carcharodons acaparan el protagonismo

¡La actualización de hoy viene acompañada de su habitual conjunto cosméticos pase de temporada 2! Por una lado, la Guardia del Cuervo regresa con un Pack de Campeones que añade una nueva piel de armadura completa para la clase Asalto y una única apariencia de Pistola de Rayo inspirada en su iconografía. Por otro lado, los Carcharodons reciben sus primeras piezas de armadura con dos hombreras, dos cascos y una coraza exclusiva que celebra a los misteriosos pero queridos merodeadores de la oscuridad exterior.

¡Sí, el Pack de Voz del Capítulo 1 ya está aquí!

El parche 12 también estrena el Pack 1 de Capitulo de Voz de Space Marine 2, que añade más de 1300 líneas de voz regrabadas en los estilos únicos de los capítulos de los Ángeles Sangrientos, Lobos Espaciales y Templarios Negros. Incluye tres caras únicas de Marines Espaciales que puedes equipar e intercambiar en cualquiera de las clases del juego, ya que las caras ya no están bloqueadas por clase y ahora pueden aplicarse a todos los personajes disponibles.

Purga a los xenos y a los herejes una vez más con la actualización Tecnomarine de Warhammer 40,000: Space Marine 2, disponible ahora gratis en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Únete a la comunidad de Space Marine 2, comparte tus opiniones y recibe recompensas exclusivas en nuestra nueva plataforma Focus Together.