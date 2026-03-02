Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Kena: Scars of Kosmora ya está disponible para añadir a la lista de deseos. La secuela de Kena: Bridge of Spirits llegará este año a PlayStation 5 y PC.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia, junto a Ember Lab, Kena: Scars of Kosmora, la nueva entrega de su aclamada saga, que se lanzará en PlayStation 5 y PC en 2026. El título promete expandir la acción, la aventura y el combate que definieron su exitoso debut, Kena: Bridge of Spirits. El título ya está disponible para añadir a la lista de deseos en PlayStation, Steam y Epic Game Store.

Tras el lanzamiento de su primer título, el equipo se tomó un tiempo para definir el futuro creativo de la franquicia. El objetivo era preservar el corazón emocional de la experiencia original, al mismo tiempo que se incorporaban las lecciones aprendidas durante su desarrollo. Así nació Kena: Scars of Kosmora, una propuesta que presenta a una Kena más experimentada y consolidada como guía espiritual.

En esta nueva historia, Kena viaja a la misteriosa isla de Kosmora en busca de respuestas sobre una aflicción que la ha acompañado durante toda su vida. Este enclave, hogar de diversas culturas, esconde secretos vinculados a un trágico pasado que marcará el rumbo de la aventura.

Durante su travesía, la protagonista se enfrentá a un poderoso espíritu que destruye su bastón, elemento central de su identidad como guía espiritual y herramienta fundamental para comunicarse con los espíritus y mantenerse con vida. Para sobrevivir, Kena deberá adoptar una antigua y olvidada forma de guía propia de Kosmora, basada en la alquimia y el dominio de los elementos.

Los compañeros espirituales elementales jugarán un papel clave en esta nueva entrega. Estas criaturas acompañarán a los jugadores a lo largo del viaje, evolucionando y desbloqueando nuevas habilidades a medida que se fortalece el vínculo con ellos. Cada espíritu estará asociado a un elemento distinto y conectado con otros espíritus dispersos por el mundo del juego.

En el apartado jugable, el estudio ha confirmado importantes novedades. El sistema de combate incorporará mecánicas elementales que aportarán mayor profundidad estratégica a los enfrentamientos. Las nuevas habilidades, las infusiones elementales y la colaboración con los compañeros espirituales serán determinantes para superar combates desafiantes y épicas batallas contra jefes.

Aunque Ember Lab ha preferido no revelar más detalles argumentales para evitar spoilers, sí ha subrayado el esfuerzo dedicado a construir una historia emocional y significativa, pensada tanto para quienes regresan al universo de Kena como para quienes lo descubran por primera vez.

La colaboración con PlayStation Studios ha permitido ampliar la escala del mundo, con regiones diseñadas de forma más definida y una progresión cuidadosamente estructurada que refuerza el sentido de la aventura.

Más información acerca de este lanzamiento en el blog de PlayStation España. Ya disponible para añadir a la lista de deseos en PlayStation, Steam y Epic Game Store.