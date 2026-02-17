Compartir Facebook

Os dejamos el análisis Rayman: 30th Anniversary Edition. Rayman cumple 30 años. El legado de una leyenda del videojuego que marcó a generaciones. Uno de mis juegos favoritos. Rayman: 30th Anniversary Edition: Celebra 30 años de Rayman con la edición definitiva del clásico de plataformas, que incluye cinco versiones de consolas emblemáticas, más de 120 niveles adicionales y un documental exclusivo acerca de la creación del héroe sin extremidades.

Treinta años después del debut de Rayman, esta Rayman: 30th Anniversary Edition llega como una celebración “tipo museo” del clásico de 1995: no es un “nuevo Rayman” al estilo Origins/Legends, sino una edición pensada para volver al original con comodidades modernas, material histórico y varias versiones jugables del mismo juego. En PS5 (y, por extensión, en PS5 Pro), el paquete se apoya en el trabajo de Digital Eclipse, un estudio especializado en este tipo de recopilaciones con enfoque documental e histórico.

En un sector tan vertiginoso como el del videojuego, donde las modas cambian a velocidad de vértigo y las sagas nacen y desaparecen en apenas unos años, cumplir tres décadas es mucho más que una cifra simbólica: es una declaración de relevancia cultural. Rayman, uno de los personajes más carismáticos de la historia del videojuego europeo, celebra su 30 aniversario convertido en un icono atemporal que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Desarrollado por Digital Eclipse en colaboración con Ubisoft Montpellier, este lanzamiento por el aniversario conmemora las tres décadas de historia del popular clásico de 1995 con cinco versiones del juego: la de PlayStation, la de Atari Jaguar, la de MS-DOS, la de Game Boy Advance y la de Game Boy Color. Los jugadores volverán al mágico mundo de Rayman, recorriendo escenarios conocidos como el Bosque de los Sueños y las caóticas Tierras Musicales, en los que tendrán que rescatar a los Electoons y salvar al mundo de Mr. Dark.

La edición definitiva mantiene todo lo que gustó a los jugadores del título original, pero también ofrece nuevo contenido, como un prototipo para SNES nunca antes visto, 120 niveles adicionales de los paquetes de niveles de bonificación, una banda sonora reimaginada con gran fidelidad por el compositor Christophe Héral y características de jugabilidad mejoradas (como el rebobinado de 60 segundos, las vidas infinitas y la invencibilidad).

Además, Rayman: 30th Anniversary Edition también incluye un documental interactivo exclusivo, que invita a los fans a echar un vistazo entre bastidores. Cuenta con más de 50 minutos de entrevistas nuevas con el equipo de desarrollo original, arte conceptual inédito, bocetos iniciales y documentos de diseño que rastrean los orígenes y la evolución del legendario héroe sin extremidades.

Creado en 1995, cuando la industria aún exploraba las posibilidades del salto al 3D y los plataformas dominaban el mercado, Rayman irrumpió con una propuesta visual rompedoramente artística, una jugabilidad precisa y un universo de fantasía que desbordaba personalidad. Treinta años después, su legado no solo permanece vivo: sigue siendo una referencia de creatividad, diseño y diversión pura.

Dicho esto: si vienes buscando un remake total o un plataformas contemporáneo con producción “triple A”, aquí el encanto está en otro sitio. La gracia de esta edición es que te pone delante el Rayman con el que muchos crecimos, pero presentado de forma más amable para 2026: más accesible, más cómodo de jugar, y con un envoltorio que contextualiza su importancia dentro del catálogo de Ubisoft. a mi me ha encantado recordar mu juventud con alguna pequeña ayuda

A continuación, el análisis centrado en cómo se siente este juego en una Playstation 5. Vamos al grano, no es un juego sino una colección de los antiguos Rayman.

¿Qué incluye exactamente esta edición Rayman: 30th Anniversary Edition?

Tenemos todo lo necesario para recordarlo:

Cinco versiones jugables del Rayman original que incluye versiones de PlayStation , PC/MS-DOS , Atari Jaguar , Game Boy Color y Game Boy Advance .

del Rayman original que incluye versiones de , , , y . Un prototipo jugable (mencionado como “nunca antes jugable” en los materiales oficiales; en prensa se habla de prototipo de SNES).

(mencionado como “nunca antes jugable” en los materiales oficiales; en prensa se habla de prototipo de SNES). Más de 120 niveles extra procedentes de packs/expansiones históricas.

procedentes de packs/expansiones históricas. Un enfoque de “edición definitiva” con documental interactivo (más de 50 minutos de entrevistas nuevas) y material de archivo (arte conceptual, bocetos y documentos).

(más de 50 minutos de entrevistas nuevas) y material de archivo (arte conceptual, bocetos y documentos). Funciones modernas que afectan a la experiencia y jugabilidad para los que nos dejamos días y días en los anteriores juegos: rebobinado de 30 segundos, vidas infinitas, desbloqueo instantáneo y múltiples ranuras de guardado (entre otras).

En la práctica, no estás valorando “un único juego”, sino un paquete: el Rayman original en varias encarnaciones + el “museo” y se nos hace difícil ponerle una nota que que nos toca directamente la nostalgía.

Rayman Un héroe sin brazos ni piernas que conquistó el mundo

Rayman no era un personaje convencional. Sin extremidades visibles, con puños flotantes y una melena que hacía las veces de hélice, su diseño rompía con todos los estándares del momento. Pero lejos de parecer extraño, resultó inolvidable. Gracias a sus gráfico y colores vibrantes pintados a mano, Criaturas surrealistas. Música dinámica que acompañaba cada movimiento.Niveles diseñados como auténticas obras de arte interactivas. Para mi uno de los mejores jeugos de plataformas con una curva de dificultad que te enganchaba.

Mientras otras sagas apostaban por realismo o estética oscura, Rayman abrazó la fantasía pura, convirtiéndose en una experiencia casi musical, donde cada salto tenía ritmo y cada escenario personalidad propia.Este enfoque creativo fue una seña de identidad de Ubisoft, que en aquel momento empezaba a consolidarse como uno de los grandes nombres de la industria internacional.

Evolución constante sin perder el alma

Uno de los grandes méritos de la saga ha sido su capacidad para evolucionar con cada generación de consolas sin renunciar a su ADN y se refleja en esta edicción 30 aniversario.

Cuando muchos plataformas clásicos desaparecieron o se diluyeron en intentos fallidos de modernización, Rayman hizo justo lo contrario: regresó a sus raíces 2D con más fuerza que nunca. Algo que siempre me ha gustado como buen amante de los juegos retros

Lo visual sigue siendo el gran gancho del Rayman de 1995

Hay clásicos que envejecen por polígonos; Rayman, sin embargo, se sostiene por dirección artística 2D: color, personajes con siluetas muy reconocibles y fondos con una personalidad que todavía se percibe “de autor”. El punto fuerte, incluso en 2026, es que este Rayman sigue pareciendo un juego con identidad propia: fantasía luminosa, escenarios con capas y una lectura de pantalla muy clara para un plataformas de precisión.

En PS5 Pro esto se traduce en una sensación muy agradable: el estilo original, al verse en pantallas actuales, puede ganar en nitidez si la presentación está bien resuelta. Y aquí se nota el tipo de producto que es: esta edición no intenta “modernizar” el arte hasta hacerlo irreconocible; busca respetarlo, ponerlo en valor y que se vea limpio en un panel 4K y el mando responde a las mis maravillas al movimiento.

Un acierto del recopilatorio es que te deja comparar versiones y entender decisiones de la época: paletas, contraste, resolución aparente, respuesta de imagen… No es lo mismo jugar a una versión con herencia de consola de sobremesa que saltar a una portátil. Esa comparación, que en su día era “lo que había”, aquí se convierte en parte del entretenimiento: a ratos te sorprendes eligiendo la versión no por ser “la mejor”, sino por la que te resulta más auténtica o curiosa.

Es el tipo de juego casual que invita a sesiones cortas de “voy a ver cómo se siente esta otra versión”, sin fricción. No es un triple A en gráfico ni necesita un motor gráfico la gracia ha sido mantener la esencia.

Sonido: el punto donde la edición genera más conversación

Ahora el sonido juega en la inmersión del juego y tenemos una banda sonora reimaginada por el compositor Christophe Héral.

Rayman siempre tuvo una música con carácter, y “reimaginarla” puede ser una manera excelente de actualizarla sin romper su espíritu. En una PS5 Pro conectada a un buen sistema de audio (barra decente o AVR), la sensación que buscas es que el juego, aun siendo retro, suene “presente”: con dinámica, con aire, con un máster limpio.

Más allá de la música, Rayman vive de efectos: golpes, saltos, impactos, pequeños stingers cuando superas un tramo difícil. Ahí se nota su ADN de plataformas clásico: el audio no es solo adorno, es feedback..

Jugabilidad: donde Rayman demuestra por qué era (y es) tan exigente

El Rayman original sigue siendo un juego dificil. Rayman fue un plataformas duro y esta versión intenta hacerlo más accesible sin traicionarlo.

Esa es la clave: la jugabilidad base se mantiene en el Raymanc on saltos con exigencia de precisión, enemigos con patrones claros, tramos donde memorizar y ejecutar es parte del placer.

Si te gusta el plataformas clásico, aquí hay una satisfacción muy concreta: la de dominar algo que al principio te supera.

De las funciones nuevas, la más importante es el rebobinado (60 segundos). Par ami todo un acierto es un “cheat”bien implementado, que reduce la frustración de repetir secciones largas por un fallo puntual, y te anima a probar rutas y timing con menos miedo.

La fluidez del salto entre “me equivoqué” y “lo intento otra vez” es parte de la magia: el juego se vuelve más amigable para públicos actuales sin obligarte a abandonar el reto.

Otros añadidos como las opciones como vidas infinitas, invencibilidad y desbloqueo instantáneo (además de guardados múltiples). Para un jugador moderno (o para quien quiere revisitar el juego sin atascos), es una forma de ver contenido y disfrutar del arte, la música y el diseño sin dejarte horar y horas de frustración por no superar un nivel.

Lo inteligente es que estas opciones permiten que el juego sea dos cosas a la vez: un reto clásico y una visita guiada. El gran valor de un “anniversary edition” es precisamente ese: respetar el original y, a la vez, adaptarlo a más perfiles de jugadores modernos. A mi personalmente me ha gustado mucho para poder avanzar más rápidamente

El tener 5 juegos es uno de los grandes aciertos del paquete: jugar a varias versiones del mismo Rayman se convierte en una clase práctica de historia del videojuego.

El “museo”: documental interactivo y materiales, más allá del gameplay

Además el documental (más de 50 minutos) y el material de archivo no son un extra anecdótico: son el argumento diferencial del producto para aprender un poco de la historia de este videojuego. Un acierto por parte de Ubisoft

Esto se consume como parte de la experiencia de salón: juegas, te atascas, ves un segmento del documental, vuelves. Ese ritmo convierte el recopilatorio en un “evento” para fans: no es solo rejugar, es entender el porque de este juego.

Para mi los que más me han gustado repetir han sido Rayman Origins y Rayman Legends: el renacimiento perfecto con controles milimétricos gracias al mando de PS5.

Para mi Rayman Legends es uno de los mejores plataformas de todos los tiempos, una obra maestra de diseño que demuestra que no hace falta hiperrealismo para crear experiencias inolvidables.

A lo largo de estos 30 años, Rayman ha sido algo más que una franquicia comercial para Ubisoft: ha sido su laboratorio artístico. Rayman demostró que los videojuegos no necesitan ser gigantescos mundos abiertos para ser memorables. A veces, la magia está en el diseño perfecto de una pantalla.

Cada aniversario se convierte en tendencia. Cada mención despierta una ola de cariño. Porque Rayman no fue solo un juego: fue parte de la infancia de millones de jugadores en Europa y el resto del mundo.

Conclusión: una edición muy agradecida en PS5 Pro, con un “pero” claro

Rayman: 30th Anniversary Edition es, sobre todo, un acto de respeto hacia un clásico. En PS5 Pro se disfruta con una comodidad contemporánea que le sienta especialmente bien a un plataformas exigente: saltas rápido entre versiones, aprendes con rebobinado, reduces frustración con opciones de accesibilidad y, cuando quieres, te sumerges en el material histórico.

Los puntos fuertes quedan claros:

Gráficos: dirección artística 2D que sigue siendo preciosa y muy legible; la presentación moderna ayuda a que el arte se vea limpio en pantalla grande.

Sonido: el foco en una banda sonora reimaginada suma ambición y “celebración”.

Jugabilidad: el clásico mantiene su carácter exigente, pero ahora tienes herramientas (rebobinado, guardados, desbloqueos) que lo vuelven más accesible sin quitarle identidad.

Documental muy cuidado

El “pero” pero pequeño, ha sido no poder elegir la música original aunque la nueva es encantadora. Ubisoft ha hecho un gran trabajo para traerlo de nuestro baúl de los recuerdos. Rayman tiene todo para seguir triunfando: identidad clara, jugabilidad eterna y una marca querida por varias generaciones.

Rayman: 30th Anniversary Edition estará disponible por un precio de venta sugerido de 19.99 €. La edición física estará disponible en junio en algunas regiones escogidas

Y su 30 aniversario no es un punto final, sino una celebración de todo lo que el videojuego puede llegar a ser cuando creatividad y diversión van de la mano. Ya tengo ganas de una nueva versión de Rayman. Viva las plataformas.