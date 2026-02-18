Compartir Facebook

Echoes of the End disponible en PlayStation Plus. La primera aventura del estudio islandés Myrkur Games.También incorpora una actualización gratuita

Echoes of the End, el primer título del estudio islandés Myrkur Games, llega hoy al servicio de suscripción PlayStation Plus de Sony junto con una nueva actualización que añade un modo foto y atuendos temáticos de San Valentín.

El juego de acción y aventura estará disponible en PlayStation Plus durante el próximo año para suscriptores Extra y Premium.

Tráiler:

Lanzado por primera vez en agosto de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam), Echoes of the End es una aventura mágica que presenta a Myrkur Games como una nueva voz en la narrativa creativa. Con sede en Reikiavik, el estudio independiente formado por un pequeño y dedicado equipo de desarrolladoras y narradores que comparten una pasión por la creación de mundos inmersivos y cinematográficos.

Para dar vida a su sueño, el estudio dedicó varios años a crear procesos personalizados para la captura de movimiento, la fotogrametría y la animación de movimiento, con el fin de garantizar que cada escena resultara auténtica, realista y emotiva.

Una actualización completamente nueva para todas las plataformas llega el 19 de febrero

Una actualización en todas las versiones del juego añade un modo foto, para que los jugadores puedan documentar y compartir sus aventuras recorriendo el impresionante mundo de Aema. También se han añadido nuevos atuendos temáticos de San Valentín para los personajes principales Ryn y Abram, así como varias correcciones de errores para jugar Echoes of the End mejor que nunca.

Una historia personal a escala épica

Ponte en la piel de Ryn, un vestigio nacido con el poder excepcional de controlar una magia ancestral e inestable. Mientras lucha por rescatar a su hermano de un imperio cruel al borde de la guerra, deberá desvelar una conspiración que podría reavivar un antiguo conflicto y sumir al mundo de Aema en el caos.

Desarrollado con el motor Unreal Engine 5, Echoes of the End presenta una conmovedora historia de confianza, redención y sacrificio que transcurre a lo largo de diez capítulos creados a mano, repletos de momentos cinematográficos, personajes memorables y decisiones conflictivas.

Un juego renacido

Hacia finales de 2025, el equipo lanzó la Edición Mejorada de Echoes of the End, una revisión gratuita llena de mejoras y características que los jugadores habían solicitado tras el lanzamiento inicial del juego en agosto. Estas mejoras incluían un ritmo más rápido, animaciones rediseñadas, nuevos niveles de dificultad, equipamiento y más, lo que hizo que las críticas en Steam subieran al 85% positivas desde el lanzamiento de la edición mejorada.

Halldór Snær Kristjánsson, CEO de Myrkur Games, ha dicho: «Nuestra comunidad es crucial para nosotros, y sus valiosos comentarios nos ayudaron a llevar el juego al nivel que siempre imaginamos. Estamos encantados de llevar Echoes of the End a PlayStation Plus junto con nuevos contenidos dentro del juego como agradecimiento al apoyo de nuestros jugadores, y estamos deseando ver su creatividad con la nueva función de modo foto».

Título: Echoes of the End

Plataforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Género: Acción-Aventura, Narrativa, Fantasía

Desarrollador: Myrkur Games

Jugadores: Un jugador

Editado por: Deep Silver

Fecha: Ya disponible