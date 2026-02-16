Hoy lanzan oficialmente Seedance 2.0, el modelo de creación de videos de próxima generación.¡Nuevo salto evolutivo en la IA para generar vídeos! Te hablamos del nuevo Seedance 2.0 de ByteDance, la empresa detrás de TikTok.

Seedance es un modelo de inteligencia artificial creado por ByteDance, la empresa creadora de la red social TikTok. Este modelo sirve para generar vídeo a partir de texto, siendo la competencia de modelos como Veo de Google o Sora de OpenAI.

La verdad es que ByteDance es una de las cinco empresas chinas más relevantes en IA. De hecho, tiene una familia propia de modelos llamada Seed, en la que tenemos un Seedream para crear imágenes, Seededit para editar imágenes, Seed3D para crear modelos en tres dimensiones, Seed LiveInterpret para traducir voz en tiempo real, Seed-Music para crear música y más.

Seedance 2.0 adopta una arquitectura unificada de generación conjunta de audio y video multimodal, admite cuatro entradas modales: texto, imágenes, audio y video, e integra las capacidades de edición y referencia de contenido multimodal más completas de la industria.

Seedance 2.0 de ByteDance aprovecha la entrada multimodal para generar vídeos realistas con sonido estéreo. Los usuarios pueden introducir simultáneamente texto, hasta nueve imágenes, tres clips de vídeo y tres clips de audio e indicar sus instrucciones mediante lenguaje natural para tener mayor control sobre lo que quieren generar. manteniendo una consistencia estable del tema.