Análisis de The Last of Us Parte I para PS5

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Análisis de The Last of Us Parte I para PS5 Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración En resumen, un juego que ya en PS3 era prácticamente perfecto y al que resulta muy difícil encontrarle pega alguna en PS5. Una compra siempre acertada User Rating: 4.56 ( 1 votes)

The Last of Us Parte I ya está disponible y desde Frikipandi.com hemos hecho un análisis de unos de los mejores juegos cuando salió para Ps3 y que ahora se actualiza a PS5.

Sony Interactive Entertainment ha anunciado The Last of Us Parte I, el remake creado desde cero por Naughty Dog de la obra homónima lanzada en 2013, ya está disponible para PlayStation 5 a través de PlayStation Store y en los puntos de venta autorizados a un precio recomendado de 79,99€. The Last of Us Parte I incluye, además del juego original, la precuela Left Behind.

The Last of Us Parte I se encuentra ya a la venta desde el pasado viernes, 2 de septiembre. Un remake reconstruido de cero pensado en las posibilidades de PS5 que nos ha hecho revivir los grandes momentos que nos dejó la pareja de Joel y Ellie en el título original de PlayStation 3. The Last of Us es uno de los mejores videojuegos que se han hecho nunca y uno de los que más huella me han dejado como gamer friki. Por lo que la idea de revivirlo con un remake para PS5 (y próximamente PC) que actualice sus gráficos y controles a los estándares de 2022 no podría resultarme más atractiva con la vuelta al cole.

Os dejamos su trailer de lanzamiento

Si no jugaste al original, corre a comprarlo. The Last of Us Parte I es, con diferencia, la mejor versión que existe de este juegazo y su expansión. Un remake extremadamente fiel que nos deslumbra con un apartado técnico increíble y que añade pequeñas mejoras aquí y allá para hacer que la experiencia a los mandos de PS 5 sea más satisfactoria, incluso si cabe. Al querer mantener la originalidad es menos variado que su continuación The Last of Us Parte II Pero este remake le ha sentado como un guante, sobre todo en el apartado técnico y sonoro. Lo ñunico que no tiene es su modo online.

Naughty Dog nos invita a revivir el inolvidable viaje de Joel y Ellie con un remake que mejora la experiencia a los mandos y nos deslumbra con un apartado técnico espectacular. The Last of Us Parte I ha sido creado desde cero para PlayStation 5, modernizando las mecánicas de juego, mejorando los controles y ampliando las funciones de accesibilidad para que todos los jugadores puedan disfrutar de la obra. Además, también se han mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PlayStation 5, sacará partido de sus características únicas, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

Análisis de The Last of Us Parte I para PS5

La historia es increíble. Digna de una gran superproducción de Hollywood. Te va a enganchar unas cuantas horas. Algo de lo Naughty Dog son expertos es en contar historia y lo han mantenido fiel al original. The Last of Us Parte I basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, nuestro exhausto protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.

Lo primero que tenemos que dejar claro es que a nivel de contenidos estamos ante exactamente el mismo juego que se lanzó en 2013, algo que, además, podemos extender a su sobrecogedora expansión, Left Behind, la cual también ha recibido su correspondiente remake como parte de este juego. Left Behind es una breve aventura adicional protagonizada por Ellie de apenas 2 horas de duración que a nivel argumental se sitúa en un punto un tanto avanzado de la historia principal, aunque por medio de una serie de flashbacks también descubriremos el pasado de la joven.



Naughty Dog con esta versión ha sido el de reconstruirlo todo con un apartado gráfico completamente nuevo. A nivel gráfico sacan toda la potencia del la PS4 para juagar a 4K y el trazado de rayos le sienta muy bien. Técnicamente, el juego ofrece los dos clásicos modos llamados en esta ocasión Fidelidad y Rendimiento. Fidelidad mantiene los 4K nativos y 30 frames por segundo, mientras que Rendimiento reduce la resolución a 1440p y 60 frames por segundo.

Mantiene ahora la consistencia gráfica que buscaba Naughty Dog al replicar los gráficos de The Last of Us Part 2. Han cogido el motor renovado, sus efectos y materiales, y han pintado así unos escenarios mucho más detallados, que dota a este mundo post-apocalíptico de una gran belleza. Los personajes con especial atención en el rostro de los protagonistas son muchísimo más realistas y a eso contribuye una mejora de IA.

El juego ha ganado en inmersión y accesibilidad, algo que queda muy patente en detalles como la nueva interfaz y la forma en la que están dispuestos los controles y atajos, todo ello heredado de Parte II.

El apartado sonoro sobre todo las voces luce muy bien en PS 5 y el audio 3d le sienta bien. El trabajo de interpretación que se hizo para este juego fue realmente logrado, puesto que, en la versión original, no solo se contaba con voice over, sino que los actores Troy Baker y Ashley Johnson interpretaron cada una de las escenas y fueron dirigidos todo el tiempo por Druckman. Además está doblado al español algo que siempre se agradece.

La jugabilidad es envidiable a esto ayuda mucho la retroalimentación háptica del DualSense y el uso que se le da a los gatillos adaptativos del mando. Nos ha transmitido unas sensaciones muy sorprendentes con ciertos efectos, como los que se producen al atravesar una tormenta de nieve, al disparar con una escopeta o un arco. Es fantastico como lo han adaptado.

La duración es buena, el juego son unas 15 horas a las que han que sumar dos horas de la expansión. Lo mejor es que te mantiene enganchado.

En resumen, un juego que ya en PS3 era prácticamente perfecto y al que resulta muy difícil encontrarle pega alguna en PS5. Narrativamente, es donde mejor se mantiene ya que es una hostoria atemporal, no hay duda, con una historia que sigue siendo muy buenam que ya quisieran muchos juegos actuales. Quien lo juegue por primera vez simplemente va a alucinar. Muy recomendable si no jugaste en PS 3 o Ps4 e ideal para abrir la temporada de grandes juegos en septiembre. Una compra siempre acertadam ya que es un videojuego imprescindible en tu biblioteca.

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España