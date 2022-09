Toylogic y Skybound Games publican un nuevo Tráiler de Glitch Busters: Stuck on You

Toylogic y Skybound Games acaban de lanzar un nuevo tráiler de Glitch Busters: Stuck on You, que proporciona una nueva mirada a algunos de los mundos y extravagantes entornos que los jugadores encontrarán en su próximo shooter cooperativo.

El tráiler gameplay de Glitch Busters: Stuck on You está disponible aquí

Glitch Busters: Stuck on You llegará pronto para Nintendo Switch, PC a través de Steam, PlayStation®4, y se podrá jugar en PlayStation 5 a través de la compatibilidad con versiones anteriores. El juego está desarrollado por el estudio Toylogic, con sede en Tokio, más conocido por su apoyo al desarrollo en proyectos como Nier Replicant, The Evil Within y Super Smash Bros. Brawl.