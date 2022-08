MOUNT & BLADE II: BANNERLORD SE LANZARÁ EN PC Y CONSOLAS EL 25 DE OCTUBRE

TaleWorlds Entertainment ha anunciado hoy en la Gamescom 2022 que Mount & Blade II: Bannerlord, su aclamado RPG de acción, saldrá a la venta en las consolas PlayStation (PS4 y PS5) y Xbox (Xbox One y Series S&X) el 25 de octubre de 2022.

Desarrollado como juego multiplataforma desde el primer día, la versión para consolas de Mount & Blade II: Bannerlord contará con las mismas características de juego que la versión para PC. El juego estará disponible para su reserva anticipada en PlayStation y Xbox Stores desde hoy 23 de agosto a partir de las 18 horas, así como en las principales cadenas de tiendas.

La versión de acceso anticipado para PC, actualmente disponible, también pasará a la modalidad completa, junto con el lanzamiento en consola en la misma fecha. Pero no te preocupes, aunque esto suponga un importante hito para el juego, no es el final del camino para Mount & Blade II: Bannerlord, que seguirá recibiendo actualizaciones en los próximos meses.

“Estos dos años han sido un largo camino y lleno de retos”, ha afirmado Armagan Yavuz, CEO de TaleWorlds Entertainment, en un comunicado. “Desarrollar un juego masico y complejo como Bannerlord, para varias plataformas y en medio de una pandemia no es tarea fácil y estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo pro su incansable y brillante trabajo. A pesar de los desafíos, ha sido también un camino gratificante, hemos encontrado muchas sinergias que no esperábamos inicialmente entre consolas y PC, que han hecho que el juego crezca y resulte mejor de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Estamos deseando poner el juego en manos de nuestra increíble Comunidad, que nos ha apoyado en consolas desde Warband”.

Puedes experimentar Mount & Blade II: Bannerlord en consolas en la zona pública de Gamescom en el pabellón 9 estand 22 o en nuestro estand en la zona de negocios.