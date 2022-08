The Walking DeadT: Last Mile – Primer Acto disponible desde hoy en Facebook Watch y Facebook Gaming

EL Primer Acto de The Walking Dead™: Last Mile está disponible desde hoy en exclusiva en Facebook Watch y Facebook Gaming

Comienza el primero de tres actos – cada uno de un mes de duración – de la nueva experiencia de The Walking Dead diseñada y dirigida por el público. Habrá nuevos contenidos y características a medida que la historia se vaya animando

Skybound Entertainment y Genvid Entertainment ha anunciado hoy que comienza el primer episodio del Primer Acto de The Walking Dead: Last Mile (TWD:LM), exclusivo de Facebook, Esta experiencia totalmente nueva de The Walking Dead continúa su andadura de cuatro meses con una nueva historia que se desarrolla a diario en la que las decisiones clave se ven afectadas por el feedback de los fans. Al final del Prólogo de la historia la muerte de un miembro clave en la facción de la Villa junto con la noticia de que no tardará en llegar un duro invierno ha conformado un futuro sombrío para los supervivientes de Prosper Landing (Alaska, EE.UU.).¿Se unirán las facciones para enfrentarse juntas a las amenazas que se acercan o irá subiendo la tensión hasta estallar? Básicamente, los fans decidirán qué se convierte en la historia oficial. TWD:LM es la primera experiencia de entretenimiento que se vive en directo a través de Facebook Watch y Facebook Gaming.

Tráiler The Walking Dead: Last Mile Act One: https://fb.gg/v/f3oKhQGYt3/ (hay que estar registrado en FB para verlo)

“The Walking Dead: Last Mile es una experiencia totalmente inmersiva y dirigida por el público para TWD”, ha afirmado Shawn Kittelsen, vicepresidente de Desarrollo Creativo en Skybound Entertainment. “En TWD:LM los fans tomarán decisiones a vida o muerte juntos, como una comunidad, por primera vez. Resultados tales como la muerte de un personaje principal en el Prólogo no solo irán conformando las vidas de los habitantes de Prosper Landing a medida que se vayan desarrollando los sucesivos actos y sino que también determinarán el destino que tendrán en el futuro en la franquicia.

“Gracias a los cientos de miles de fans que participaron en el Prólogo hemos hecho mejoras significativas en el aspecto del producto y las sensaciones que transmite”, afirma Jacob Navok, CEO de Genvid Entertainment. “Cada día que pasa y vemos cambiar la historia, vemos cómo el público ha sido fundamental no solo en dar forma al mundo y la historia de TWD: LM, también han ayudado a moldear el producto”.



TWD:LM es una experiencia a la que dan forma los fans, Instan Game les proporciona acceso continuo al mundo de TWD: LM y sus habitantes al permitir a los espectadores crear su propio superviviente, ganar Puntos de Influencia a través de minijuegos y actividades y luego utilizar esos puntos en decisiones grandes o pequeñas que tengan impacto en la historia a medida que esta avanza. La historia arranca a toda velocidad con el primero de los tres actos de cuatro semanas de duración cada uno que se irán emitiendo consecutivamente hasta mediados de noviembre para ofrecer uno de los arcos narrativos más épicos del universo de The Walking Dead.

A lo largo de los cuatro meses de emisión de TWD: LM Yvette Nicole Brown y Felicia Day seguirán siendo las presentadoras habituales de las transmisiones en vivo en Facebook livestreams destacando los grandes momentos que impulsan la narrativa de TWD: LM, hablando sobre lo que sucede con invitados especiales y revelando las decisiones clave que ha tomado el público en Instant Game. La próxima retransmisión en vivo de Yvette Nicole Brown tendrá lugar hoy a las 4 PM hora del Pacifico. Revelará un nuevo vídeo que mostrará la acción que llega con el Primer Acto. Además, Felicia Day presentará una retransmisión este viernes, 26 de agosto, durante la cual jugará el directo en Instan Game de TWD: LM con un invitado sorpresa. Los fans pueden ponerse al día de todo lo sucedido hasta el momento en los resúmenes semanales que hay en la página de Facebook de TWD:LM .