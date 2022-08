Anunciado Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas para Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/s

¡LET’S SING 2023 INCLUYE CANCIONES ESPAÑOLAS LISTO PARA MONTAR LA FIESTA!

Echa un vistazo a la lista de éxitos en el primer tráiler de anticipo

Es hora de ir calentando las cuerdas vocales: Ravenscourt y Voxler anuncian Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas, la próxima entrega de la aclamada franquicia de karaoke.

El juego se lanzará a finales de año para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One entre los que se incluye Xbox One X y también se podrá jugar en Xbox Series X/S.

Puedes ver el tráiler de adelanto del juego en el siguiente enlace:

https://youtu.be/lgS-XGfKKwI

Éxitos actuales, clásicos y los favoritos de todos los tiempos, Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas los tiene todos. Baila al ritmo de “Bad Habits” de Ed Sheeran, “Complicated” de Avril Lavigne, embelésate con “Happier Than Ever” de Billie Eilish o monta la fiesta con “Your Song” de Rita Ora. Si quieres escuchar melodías locales, ¿qué te parece el tema “Ay, Dios Mío” de Karol G, “El Hipo” de Danny Romero & Juan Magán o Bely Basarte con “No Es Tu Culpa”? Estos son solo algunos de los 35 éxitos incluidos en Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas.

¡Por primera vez en la historia de Let’s Sing, llevaremos la diversión del karaoke a la feria gamescom! Si quieres que la fiesta empiece pronto, ¿por qué no te unes a nosotros en el pabellón 9?

Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas se lanzará a finales de año para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One entre los que se incluye Xbox One X y también se podrá jugar en Xbox Series X/S.