PLAION celebra su debut con nuevos anuncios de juegos en la Gamescom y la posibilidad de probarlos por los visitantes en el pabellón Hall 9

PLAION, un desarrollador, editor y distribuidor independiente de productos de entretenimiento se complace en presentar su catálogo de productos presentes en la feria gamescom 2022.



Tras su reciente cambio de imagen, PLAION empezará con fuerza con más de 2.500 m2 de superficie en la feria gamescom tanto en el área comercial como en la del público en general.

En esta ubicación se expondrán juegos de nuestros estudios y socios editores como Deep Silver, Prime Matter, Ravenscourt, Vertigo Games, Coffee Stain Studios y Cardboard Sword. PLAION ofrecerá una gran variedad de juegos a los consumidores durante la feria en el pabellón 9.

Saints Row, ambientado en el exclusivo y extenso mundo de Santo Ileso, es un sandbox salvaje y enorme de emocionantes chanchullos, negocios delictivos y misiones espectaculares; el camino a la cima está sembrado de tiroteos, conducción temeraria y vuelos en traje aéreo. Como el futuro Jefe, con Neenah, Kevin, y Eli a tu lado, formarás Los Santos y lucharás por el control de la ciudad. En definitiva, Saints Row es la historia de una empresa emergente, solo que el negocio al que se dedican los Saints resulta ser el crimen. Saints Row se lanzará el 23 de agosto y se podrá jugar en la Gamescom con AMD Ryzen, lo que permitirá a los visitantes tener una verdadera primera experiencia antes de que el juego esté disponible en los principales distribuidores del mundo.

​“Con nuestro reciente cambio de marca de Koch Media a PLAION, hemos prometido un nuevo capítulo en nuestra trayectoria con una misión: ofrecer experiencias de entretenimiento únicas a los consumidores de todas las formas posibles. El primer paso en este viaje es mostrar nuestra fantástica gama de juegos de nuestro destacado grupo de desarrolladores y socios editores de todo el mundo” – ha afirmado Klemens Kundratitz, CEO de PLAION.

Goat Simulator 3 (Coffee Stain Studios) llevará el caos y la destrucción a los visitantes de la feria. Será un estreno mundial para que los aficionados puedan probar el juego y conocer a Pilgor en el estand.

Varios títulos de Prime Matter tendrán una importante presencia en la feria. Los visitantes tendrán la oportunidad de investigar los extraños sucesos del RPG neofuturista Mato Anomalies; participar en una acción frenética cuando asuman el papel de Grave y acribillen a los enemigos en un sangriento baile de balas en el elegante Gungrave G.O.R.E.; explorar el mundo medieval de ciencia ficción de The Last Oricru; enfrentarse a una de los IA más psicóticas como SHODAN, en el clásico juego de rol de acción System Shock; y explorar, asaltar y conquistar el vasto continente de Calradia en el mundo de RPG de estrategia y acción de Mount & Blade II.

Ravenscourt presentará cuatro títulos: por primera vez en la historia de la franquicia, Let’s Sing Presents ABBA se podrá jugar en gamescom en la zona de PLAION junto a otro título que aún no anunciado.

En el estand Indie Arena (Pabellón 10.2): Métete en la piel del Corgi más mortífero de la historia con shoot’em up arcade ProtoCorgi. Explora el duro invierno canadiense en la aventura Kona II Brume en la que tendrás que luchar para sobrevivir a la implacable naturaleza.

También en el estand Indie Arena, los aficionados tendrán la oportunidad de experimentar la primera demostración de juego de The Siege and the Sandfox, el bello metroidvania de sigilo de estilo 16 bits de Cardboard Sword.

Los visitantes que busquen una experiencia más envolvente podrán probar After The Fall de Vertigo Games en el estand de Pico Interactive (Pabellón 9).

Joule Performance es el socio oficial de hardware de PLAION en la gamescom. Sistemas exclusivos de refrigeración por agua a medida, PCs de juego de alta gama optimizados y sillas gaming impecables, con material de tapicería Alcantara, que cuentan con la calidad suiza de serie. Auténtico #swisscraftedgaming www.jouleperformance.com

Para más información, lee el comunicado KOCH MEDIA SE CONVIERTE EN PLAION y visita plaion.com