ACTUALIZADAS LAS CALIFICACIONES DE LOS PILOTOS DE EA SPORTS™ F1® 22 SEGÚN EL RENDIMIENTO DE MITAD DE TEMPORADA

Las nuevas estadísticas reflejan el rendimiento de los pilotos hasta la FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022. Russell desbanca a Leclerc en el Top 3 y Guanyu lidera la tanda como piloto que más ha mejorado

Podium Pass Series 2 se lanza el 24 de agosto con artículos diseñados por Lando Norris disponibles para todos los jugadores.

Codemasters™ y Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) han lanzado hoy la primera actualización de las clasificaciones de pilotos para EA SPORTS F1 22, disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, and PC. Esta temporada, los expertos en Formula 1 David Croft, Alex Jacques y Anthony Davidson están colaborando con el estudio para ajustar las clasificaciones para reflejar mejor el rendimiento individual. Mientras que Max Verstappen y Lewis Hamilton mantienen sus posiciones en la cima de la tabla de clasificación, las actuaciones de George Russell le han hecho arrebatar la tercera posición a Charles Leclerc. También se han producido algunos cambios notables en la clasificación de la mitad inferior de la parrilla.

Seis pilotos han visto aumentar su clasificación general, siendo Zhou Guanyu, George Russell y Mick Schumacher los que más han subido. A pesar de una serie de abandonos en las primeras carreras del campeonato, Guanyu, de Alfa Romeo, ha visto aumentar su clasificación general en cinco puntos, con una mejora en las estadísticas de Experiencia, Habilidad en Carrera y Ritmo. Los podios de Russell en las dos últimas carreras han hecho que su puntuación general pase de 90 a 92, con mejoras sustanciales en Habilidad y Ritmo. Además, las actuaciones de Schumacher para Haas en Silverstone y Austria también han aumentado su Calificación General en dos, con una mejora de las puntuaciones en Experiencia, Habilidad y Conciencia. Max Verstappen y Daniel Ricciardo han visto mejorar sus calificaciones. En cuanto a los pilotos españoles, Alonso se mantiene, pero el buen rendimiento de Carlos Sainz Jr. en circuitos como Silverstone, donde el piloto de Ferrari consiguió su primera pole en Fórmula 1, le han servido para mejorar su calificación total.

“Las clasificaciones de los pilotos de F1 22 son un elemento clave de My Team, el modo de juego de los pilotos. Al actualizarlas al ritmo de la temporada real, nos asegurmos de que el juego se acerque aún más a la realidad de la parrilla”, dijo Paul Jeal, Senior Franchise Director de F1 en Codemasters. “Mientras que la batalla en pista entre Red Bull, Mercedes y Ferrari se ha reflejado en la última actualización, también hemos visto cambios significativos en la parte media y baja de la parrilla con oportunidades aprovechadas y perdidas por cada uno de los pilotos.”

Las actuaciones inconsistentes desde Mónaco hasta Hungría han hecho que las puntuaciones de algunos pilotos caigan en picado. Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Yuki Tsunoda han visto reducida su Calificación General principalmente debido al Ritmo, mientras que la Conciencia y la Habilidad en Carrera de Pierre Gasly también han afectado a su puntuación. Esteban Ocon y Nicolas Latifi también han perdido un punto en su clasificación general.

Las clasificaciones completas actualizadas de los pilotos de F1® 22 en el juego se pueden ver aquí. Donde Max Verstappen va ganando

Las calificaciones de los conductores se dividen en cuatro categorías junto con una puntuación global. Las categorías son:

Experiencia (EXP): El número de carreras que tiene un piloto a lo largo de su carrera.

(EXP): El número de carreras que tiene un piloto a lo largo de su carrera. Habilidad en Carrera (RAC): La capacidad del piloto para abrirse paso entre el pelotón y terminar en una posición más alta que en la que comenzó.

(RAC): La capacidad del piloto para abrirse paso entre el pelotón y terminar en una posición más alta que en la que comenzó. Conciencia (AWA): El menor tiempo de permanencia en la sala de comisarios ayudará a los pilotos en este aspecto. Los castigos del mundo real afectarán a la puntuación en esta categoría.

(AWA): El menor tiempo de permanencia en la sala de comisarios ayudará a los pilotos en este aspecto. Los castigos del mundo real afectarán a la puntuación en esta categoría. Ritmo (PAC): Beneficia a los que se acercan más a los tiempos más rápidos de clasificación y de carrera. También se tiene en cuenta que un piloto supere a su compañero de equipo.

(PAC): Beneficia a los que se acercan más a los tiempos más rápidos de clasificación y de carrera. También se tiene en cuenta que un piloto supere a su compañero de equipo. Rating (RTG): La combinación de las cuatro clasificaciones anteriores. Esta calificación general subirá y bajará a lo largo de la temporada en función del rendimiento.

Además, F1® 22 lanza Podium Pass Series 2* para su uso en los modos Mi equipo y online el 24 de agosto. La nueva serie está inspirada en el Festival del Medio Otoño, también conocido como el Festival de la Luna, que se celebra en la cultura china. Algunos de los artículos clave que los jugadores pueden conseguir son el conjunto diseñado por Lando Norris en el nivel gratuito, y los conjuntos de linterna de pez y dragón de fuego para el nivel VIP. Puedes encontrar más información sobre la nueva serie en el blog de F1® 22 el miércoles.

Tras dos exitosas sesiones de prueba de fin de semana, el juego cruzado se integrará completamente en el juego a partir del 24 de agosto. Los jugadores podrán competir contra amigos y enemigos en todos los dispositivos y conectarse con pilotos de todo el mundo. *

