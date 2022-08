PGA TOUR 2K23 trae “Más golf. Más juego.” de la mano del icónico Tiger Woods

2K ha situado hoy el tee de salida de PGA TOUR® 2K23, la próxima entrega de la franquicia de videojuegos de simulación de golf de HB Studios. La Edición Deluxe de PGA TOUR 2K23 y la Edición Tiger Woods de PGA TOUR 2K23 estarán disponibles mundialmente el martes 11 de octubre de 2022, seguidas de la Edición Estándar de PGA TOUR 2K23, que estará disponible el viernes 14 de octubre de 2022. Tiger Woods, icono de PGA TOUR y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ha sido elegido como atleta de la portada de PGA TOUR 2K23, celebrando así el legado de Woods al presentarlo profesional jugable dentro del juego y como director ejecutivo que asesora al equipo de desarrollo del juego.

Woods lidera una lista de más de 14 profesionales masculinos y femeninos en lanzamiento*, incluyendo a Justin Thomas, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson y más. Los jugadores pueden posicionarse en el tee de salida como uno de los jugadores profesionales en el modo Exhibición, Multijugador y Divot Derby, o enfrentarse cara a cara con ellos en una batalla por ascender en la tabla de clasificación y reclamar la FedExCup en el modo MyCAREER. Además de los profesionales, también regresa el equipo de comentaristas Rich Beem y Luke Elvy, con la incorporación del profesional del golf y locutor inglés Henni Koyack.

PGA TOUR 2K23 incluirá 20 campos con licencia en el lanzamiento. Algunas de las nuevas incorporaciones son South Course of Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George’s Golf y Country Club. El Diseñador de Campos líder en la industria también regresa, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de crear los campos de sus sueños y compartirlos con una comunidad global online**.

La personalización de MyPLAYER regresa y los jugadores pueden equipar a sus MyPLAYERS como Tiger con su vestimenta y equipación de Nike Golf, TaylorMade y Bridgestone Golf. Incluso hay más opciones de equipación disponibles de marcas con licencia, incluidas Adidas, Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew y más***. Los palos y pelotas de marcas como Bridgestone Golf, Callaway Golf, COBRA, Mizuno, Odyssey Golf, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist y Wilson están disponibles para adornar las bolsas de golf de los jugadores para que puedan ir a la última moda. Además del regreso del swing con stick analógico, también está disponible una opción de swing de tres clics en PGA TOUR 2k23 para ofrecer un nivel adicional de personalización y que los jugadores puedan jugar como quieran.

PGA TOUR 2K23 ofrece nuevos modos más casuales para ayudar a los principiantes a entrar en el juego, al tiempo que ofrece a los jugadores experimentados nuevos desafíos y oportunidades para trabajar en sus habilidades. La incorporación del Topgolf ofrece una experiencia única que emula el popular fenómeno del entretenimiento del golf, donde los jugadores pueden apuntar a objetivos e intentar obtener la puntuación más alta. El modo de Entrenamiento ofrece múltiples formas de desarrollar habilidades, incluida la calibración del swing, lecciones, práctica del chip, un campo de prácticas y un putting green.

Las funciones de multijugador online también regresan en PGA TOUR 2K23****. Las Sociedades Online alientan a los jugadores a formar equipo con amigos para torneos personalizados y temporadas completas, mientras que Clubhouse Pass proporcionará contenido y objetivos posteriores al lanzamiento para que los jugadores disfruten en el futuro*****.

PGA TOUR 2K23 tiene una clasificación de PEGI +3 y estará disponible para Xbox Series X|S, Xbox One, (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), y Steam. El juego estará disponible en múltiples ediciones, cada una con una portada única de Tiger Woods:

Edición Estándar de PGA TOUR 2K23:

Versiones física y digital para consolas Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5, incluye el juego base;

Para PC, incluye el juego base y el Pack Golden Club, que incluye un Golden Putter, un Golden Driver y cuatro fundas de pelotas de golf poco comunes;

Los jugadores que reserven cualquier versión de la Edición Estándar recibirán el Pack Bonus de Michael Jordan******, que incluye a la leyenda de los deportes Michael Jordan, así como cuatro fundas de pelotas de golf comunes;

Los jugadores que compren la Edición Estándar del juego para las consolas Xbox Series X|S (versión física o digital) o PlayStation 5 (solo versión digital), que incluye el derecho dual intergeneracional, también recibirán el Pack Golden Club para el juego en Xbox One o PlayStation 4, respectivamente*******.

Edición Deluxe de PGA TOUR 2K23:

Para las consolas Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 o PlayStation 5, incluye el juego base con derecho intergeneracional, así como el Pack Bonus de Michael Jordan, el Pack Golden Club y el Pack Bonus de la Edición Deluxe, que incluye 1300 VC (moneda virtual), un putter de palo de hockey, una gorra de béisbol dorada, un guante dorado y tres fundas de pelota de golf raras;

Para PC, incluye el juego base, así como el Pack Bonus de Michael Jordan, el Pack Golden Club y el Pack Bonus de la Edición Deluxe.

Edición Tiger Woods de PGA TOUR 2K23 (disponible solo en formato digital):

Incluye todo el contenido de la Edición Estándar y de la Edición Deluxe en la plataforma adquirida;

Incluye el Pack Bonus de la Edición Tiger Woods, que incluye un juego de cuñas Tiger Woods TaylorMade, una camiseta Nike TW Golf y tres packs de pelotas de golf Épicas, además del Pack Tiger Woods Signature Sunday, que incluye un polo rojo, pantalones negros, sombrero, zapatos Nike TW Golf, cinturón Nike TW Golf y Bridgestone Golf TOUR B XS, la pelota de golf Tiger Edition.

Para obtener más información sobre PGA TOUR 2K23 y 2K, visita PGATOUR2K23.com, síguenos en Twitter e Instagram usando el hashtag #PGATOUR2K23 o suscríbete en YouTube.