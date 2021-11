PlayStation lanza un reto quiromántico a su comunidad de jugadores para ayudarles a descubrir su «destino» en Black Friday

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia el lanzamiento de un reto quiromántico a su comunidad de jugadores para celebrar la llegada de la campaña Black Friday 2021, en la cual podrán acceder a ofertas de títulos para todos los jugadores, descuento en la suscripción de 12 meses de PlayStation®Plus para disfrutar de las mejores experiencias de juego y ofertas en productos de PlayStation®Gear, hasta el 29 de noviembre, adelantándose así a la época navideña para para hacerse con sus productos favoritos a los precios más competitivos.

PlayStation® invita a todos sus fans a hacer un divertido test basado en la quiromancia, una práctica de la evaluación del carácter o el futuro de una persona por la lectura de la palma de la mano, para que conozcan a través de las líneas de su mano cuál es su «destino» en Black Friday 2021.

Durante Black Friday 2021, los jugadores de PlayStation® podrán encontrar una gran selección de títulos para PS4™ y PS5™ a través de PlayStation™Store: EA SPORTS™ FIFA 22 por 41,99 € para PS4™ (antes 69,99 €) o por 55,99 para PS5™ (antes 79,99 €); Marvel’s Spider-Man Miles Morales por 40,19 € (antes 59,99 €) para PS4™ y PS5™; The Last of Us Parte II por 19,99€ (antes 39,99€) para PS4™; NBA 2K22 por 34,99 € (antes 69,99 €) para PS4™ o por 37,49 € (antes 74,99 €) para PS5™; Back 4 Blood por 48,99 € (antes 69,99 €) para PS4™ y PS5™, FAR CRY®6 por 48,99 € (antes 69,99 €) para PS4™ y PS5™ o Ghost of Tsushima Director’s Cut por 49,69 € (antes 69,99 €) para PS4™ o por 59,99 € (antes 79,99 €) para PS5™.

Por medio de tiendas habituales, los fans podrán adquirir títulos como Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte para PS5™ por 59,99 € (antes 79,99 €), Marvel’s Spider-Man Miles Morales para PS4™ y PS5™ por 39,99 € (antes 59,99 €), Ghost of Tsushima Director’s Cut para PS4™ por 49,99 € (antes 69,99 €) para PS5™ por 59,99 € (antes 79,99 €), The Last of Us Parte II para PS4™ por 39,99 € (antes 69,99 €); y de forma exclusiva a través de este canal: Marvel’s Spider-Man para PS4™ por 19,99 € (antes 39,99 €) y varios títulos de la Colección PlayStation®Hits para PS4™ por 9,99 € (antes 19,99 €) como God of War, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remasterizado o Ratchet and Clank.

Además, el servicio de suscripción PlayStation®Plus con el que los usuarios podrán sacar el máximo partido a los videojuegos y vivir una experiencia de juego a otro nivel, contarán con un descuento del 33% en la suscripción de 12 meses y se podrá adquirir por 39,99€ (antes costaba 59,99€) en PlayStation™Store y tiendas físicas adheridas a la promoción.