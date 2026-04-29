Operation Trauma Front, la segunda temporada de Rainbow Six Mobile, que ya está disponible en dispositivos iOS y Android

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy tenemos nivedades de Ubisoft. Operation Trauma Front, la segunda temporada de Rainbow Six Mobile, que ya está disponible en dispositivos iOS y Android para disfrutar ne tu móvil.

Esta actualización trae consigo un nuevo agente, un nuevo mapa, listas de partidas renovadas y nuevas funciones del juego, como la elección de punto de reaparición y las partidas privadas de 1 contra 1.

LA ACTUALIZACIÓN DE TEMPORADA OPERATION TRAUMA FRONT YA ESTÁ DISPONIBLE EN RAINBOW SIX® MOBILE

En Operation Trauma Front llega el nuevo agente Doc, junto con un nuevo mapa, eventos nuevos y nuevas funciones del juego.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Operation Trauma Front, la segunda temporada de Rainbow Six Mobile, ya está disponible en dispositivos iOS y Android. Esta actualización presenta a un nuevo agente, un nuevo mapa, listas de partidas renovadas y nuevas funciones del juego, como la elección de punto de reaparición y las partidas privadas de 1 contra 1.

Esta temporada, enfocada en rondas tensas y momentos decisivos, ofrece nuevas maneras de competir, formar equipo y buscar opciones tácticas en diversos modos y eventos.

El contenido de temporada incluye:

El mapa “Casa”: Casa es el mapa central de Operation Trauma Front. Sus zonas interiores estrechas que provocan encuentros repentinos favorecen las rotaciones inteligentes, el despejar bien las posiciones y los ataques coordinados. Cada sala juega su papel, y los encuentros rápidos hacen que cada ronda sea impredecible.

El agente Doc: Doc se une al bando defensor como agente de apoyo. Su pistola hipodérmica dispara dardos curativos que pueden reanimar a compañeros abatidos o potenciarlos desde lejos. También le permite reanimarse a sí mismo o mejorar su salud de forma temporal, con lo que se convierte en una buena opción en aquellas maniobras defensivas que se alargan en el tiempo.

Modos de tiempo limitado: En Operation Trauma Front hay varios modos rotativos que destacarán el contenido de la temporada. Cada uno cuenta con su propio evento específico, con desafíos y recompensas adicionales.

En Operation Trauma Front hay varios modos rotativos que destacarán el contenido de la temporada. Cada uno cuenta con su propio evento específico, con desafíos y recompensas adicionales. Presentación de Casa (primera semana) : explora el nuevo mapa en el modo Bombas y prueba gratis a Doc.

: explora el nuevo mapa en el modo Bombas y prueba gratis a Doc. Casa 3c3 (semanas 2 y 3) : partidas tácticas con equipos reducidos en las que la coordinación resulta clave.

: partidas tácticas con equipos reducidos en las que la coordinación resulta clave. Enfrentamiento 2c2 (semanas 4 y 5): duelos tensos en mapas que van rotando, incluyendo Casa, Oregón y Frontera.

Battle Pass: en esta temporada llegará un nuevo Battle Pass, que ofrecerá el desbloqueo de Doc, elementos estéticos y otros elementos al ir subiendo de nivel.

Eventos de tiempo limitado: Operation Trauma Front también contará con eventos relacionados directamente con los modos de juego de esta temporada, en los que se añadirán objetivos y recompensas que conseguir:

Operation Trauma Front también contará con eventos relacionados directamente con los modos de juego de esta temporada, en los que se añadirán objetivos y recompensas que conseguir: The Vault: Toxic Fog (semanas 4 y 5) : The Vault se reabrirá durante Operation Trauma Front, lo que permitirá a los jugadores desbloquear los elementos estéticos Epidemia para Ash (de Operation Toxic Fog). Para ello, tendrán que usar obsidiana, que conseguirán en la tienda o en los desafíos de The Vault. Gracias a este evento, los jugadores tendrán una nueva oportunidad de conseguir elementos de las temporadas anteriores al lanzamiento oficial.

: The Vault se reabrirá durante Operation Trauma Front, lo que permitirá a los jugadores desbloquear los elementos estéticos Epidemia para Ash (de Operation Toxic Fog). Para ello, tendrán que usar obsidiana, que conseguirán en la tienda o en los desafíos de The Vault. Gracias a este evento, los jugadores tendrán una nueva oportunidad de conseguir elementos de las temporadas anteriores al lanzamiento oficial. Igualado al mejor de 7 (cada fin de semana) : vuelve el modo Igualado al mejor de 7 durante los fines de semana, con partidas en las que todo está en juego y hay recompensas adicionales.

Nueva temporada Igualada: con Operation Trauma Front comenzará una nueva temporada Igualada, en la que podrá conseguirse una nueva skin Igualada para Hibana, y donde los jugadores podrán poner a prueba su consistencia.

Actualizaciones en el contenido la tienda: habrá nuevos elementos estéticos en la tienda, desde atuendos para los agentes hasta aspectos de armas, para que los jugadores puedan personalizar su equipamiento en consonancia con la temporada.

Desarrollado por Ubisoft Montreal* y lanzado el 23 de febrero de 2026, Rainbow Six Mobile ofrece una verdadera experiencia Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, en la que el juego táctico se da la mano con la acción frenética. Con nuevas actualizaciones de temporada cada mes, los jugadores siempre podrán esperar nuevos desafíos, contenido y formas de jugar.

Para más información sobre Rainbow Six Mobile, entra en rainbowsixmobile.com.