Bienvenido a tu nueva vida: Animal Crossing: New Horizons ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Múdate a la isla, crea una comunidad desde su origen y descubre la infinidad de posibilidades de personalización para convertir tu destino en el retiro de tus sueños.

Júntate con tus amigos estéis donde estéis, para jugar e intercambiar objetos que mejoren vuestras islas.

Deja atrás tus preocupaciones, porque la última entrega de la exitosa franquicia de Animal Crossing te invita a mudarte a una isla desierta. Conservando la esencia única que caracteriza a una saga que ha triunfado en todo el mundo, este juego incluye más posibilidades de personalización que nunca y permitirá generar una comunidad desde cero, cambiar por completo la geografía de la isla o customizar objetos con herramientas de bricolaje, entre muchas otras novedades. No habrá dos islas iguales en Animal Crossing: New Horizons, que ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Intentar adscribir una saga como Animal Crossing a un género concreto resulta tan complicado como responder a la pregunta: “¿de qué va?”, pero puede que precisamente sea esta autenticidad indescriptible el motivo de su gran éxito (tan solo la entrega de la 3DS en 2013, Animal Crossing: New Leaf llegó a los 12,45 millones de copias vendidas). No es un juego que presente un objetivo o un reto concreto. Tampoco hay enemigos. Se trata de una simulación en la que, aunque el punto de partida es el mismo, es el usuario quien decide sus propios retos, hacia dónde quiere llegar y el ritmo al que quiere jugar.

Al comenzar la partida en Animal Crossing: New Horizons, el empresario Tom Nook espera al jugador con su nueva idea de negocio: el Plan de Asentamiento de Islas Desiertas de Nook Inc., una propuesta que aceptaremos para ser el primer habitante de un lugar idílico en medio del océano. Así se presenta una de las principales novedades de esta entrega, y es que hay que construir una comunidad desde cero. Empezaremos contando con poquitos utensilios y apenas una tienda de campaña, pero con esfuerzo y siguiendo sus consejos, podremos convertirla en un retiro de ensueño totalmente a nuestra medida.

Aunque al principio nuestro personaje está prácticamente solo, a medida que avance el juego e introduzcamos mejoras en nuestra isla, aparecerán nuevos aldeanos que querrán unirse y nuestra pequeña comunidad se desarrollará hasta albergar edificios públicos como un museo o una tienda de moda. Cada una de las criaturas cuenta con personalidades y gustos totalmente distintos así que, como en la vida, deberemos cuidar nuestra relación con ellos y estar muy atentos a los detalles si queremos que nuestra relación prospere.

En un momento en que todo es inmediato, Animal Crossing: New Horizons premia ser paciente. Es otra de las grandes particularidades que caracterizan a la saga, y esta entrega no iba a ser una excepción: el tiempo en la isla trascurre a la vez en el mundo real, por lo que veremos amanecer y atardecer pero, además, los residentes asistirán al cambio de estaciones y celebrarán eventos como el Año Nuevo o la floración de los cerezos. Este transcurso natural del tiempo afecta a toda la isla, por lo que las tiendas tienen su horario comercial, y determinados visitantes o fauna estarán disponibles únicamente en determinadas épocas del año, así que… de nada sirven las prisas.



Pero no hay opción de aburrirse en la isla, porque siempre hay un montón de cosas que hacer. Los residentes pueden reunir materiales dispersos por la isla para crear un amplio abanico de objetos: entre ellos, herramientas y muebles. Por otro lado, hay distintos talleres disponibles que enseñan cómo realizar proyectos de bricolaje. A medida que los usuarios se familiaricen con ellos, podrán aprender habilidades especiales como, por ejemplo, cambiar el color de los muebles o decorarlos con diseños personalizados.

Pero las opciones de personalización no acaban allí. En Animal Crossing: New Horizons, los residentes también podrán modificar la geografía de la isla. Aunque es posible sortear los ríos de la isla gracias a la pértiga y salvar las elevaciones con la ayuda de la escalera de mano, también podrán construir puentes y rampas de acceso. Llegado un momento, además, los usuarios recibirán un permiso para crear caminos o realizar obras de mayor envergadura como, por ejemplo, cambiar el curso de los ríos o modificar las elevaciones.

Otra de las novedades es el Nookófono, un dispositivo de lo más útil que incluye diversas aplicaciones para hacernos la vida más fácil. Entre otras, una cámara, un mapa o un acceso directo al programa de Millas Nook, una especie de programa de puntos que se obtienen al superar desafíos o cumplir ciertas tareas y que pueden servir, por ejemplo, para pagar los costes del plan de asentamiento o, más adelante, intercambiarlas por recompensas dentro del juego.

Hay tantas maneras de jugar a Animal Crossing como jugadores, pero una cosa está clara: compartirla es divertidísimo e incluso, a veces, una elección bastante estratégica. Para empezar, el residente se encontrará con que su isla le provee una serie de recursos limitados, por lo que si quiere encontrar más (como otras frutas, por ejemplo), deberá utilizar el avión para visitar islas vecinas. Es una manera estupenda de juntarnos con nuestros amigos, estemos donde estemos, para jugar juntos y mejorar nuestras islas cada uno desde su Nintendo Switch.

Y buenas noticias para las familias o amigos que compartan consola, porque hasta ocho personas pueden vivir en una misma isla, de forma que cada uno tendrá una casa y un personaje diferentes, pero compartirán los recursos (si decidimos cooperar o competir por ellos, ¡es cosa nuestra!). Además, con el modo “Partida en Grupo”, hasta cuatro jugadores podrán explorar la isla a la vez y pasar un momento divertido en grupo.

Estas son solo algunas de las novedades que esperan al jugador de Animal Crossing: New Horizons. Todavía queda mucho por descubrir en eventos puntuales o en sorpresas que se desvelarán en determinados momentos del año. Ahora es el momento de coger ese avión y desembarcar en la isla. ¿Elegirás construir una casa y llenar la isla de servicios y decoración urbanita, o preferirás disfrutar de una relajada desconexión durmiendo bajo las estrellas en tu tienda de campaña? No habrá dos partidas iguales y de eso, precisamente, es “de lo que va” Animal Crossing.



Animal Crossing: New Horizons, ya disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

La directora, Aya Kyogoku, una de las mujeres más influyentes en el sector de los videojuegos

Que Animal Crossing guste tanto a hombres y mujeres por igual no es casualidad. Detrás del juego, encabezando su equipo de desarrollo, está una de las mujeres con más peso ahora mismo en la división de desarrollo de Nintendo. Tras encargarse de los guiones de juegos de la consagrada saga The Legend of Zelda como Four Swords Adventures y Twilight Princess, Aya pasó a ocupar cargos de dirección y producción en la serie Animal Crossing, un juego que encajaba a la perfección con su particular visión de los videojuegos. “Además de ser un juego divertidísimo, creo que Animal Crossing funciona porque una herramienta de comunicación”, explica. “Es su naturaleza social lo que hace que sea un éxito. Al tratarse de un juego, la comunicación es mucho más libre y creativa, y nos permite conectar entre nosotros de una manera totalmente diferente”.

Cuando Aya Kyogoku entró en Nintendo, ser mujer desarrolladora era casi una excepción. En sus entrevistas, en cambio, afirma que está comenzando a ver el cambio y que cada vez son más las mujeres en la industria, y no pierde ocasión de animarlas a perseguir su sueño. Según ella misma cuenta: “la diversidad en los equipos es muchas veces la clave de que surjan proyectos tan creativos y ricos como Animal Crossing. Es muy emocionante trabajar con distintos perfiles de personas, ¡así es como nacen las ideas más locas!”.