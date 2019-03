Los servidores de Fortnite serán apagados esta mañana por Epic Games mientras se preparan para lanzar la nueva actualización del juego. ¡El parche 8.20 llegará el miércoles, 27 de marzo a las 10 h en España, trayendo mantenimiento de sus servidores! Fortnite caído. El videojuego Fortnite comienza el despliege el parche 8.20 y estará un par de horas offline.

El parche 8.20 se implementará el miércoles 27 de marzo y el mantenimiento se programará para las 10 am. Los servidores no estarán disponibles por una o dos horas. El servidor estará en mantenimiento y no se podra usar el juego para PS4, PC, Xbox ONE, Switch durante un par de horas.

Eso significa que se desactivará temporalmente para todos los modos Fortnite, incluidos Battle Royale, Save the World y Creative y para todas las plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y móvil no podrán iniciar sesión.

La próxima gran actualización de Fortnite está programada para llegar esta mañana después de la confirmación de la inactividad del servidor anoche.

El tiempo de inactividad para la actualización v8.20 comenzará el miércoles 27 de marzo a las 5 AM ET (0900 UTC) que será las 10 de la mañana en España.

Para cualquiera que se lo pregunte, será a las 9 am GMT para todos los que viven en el Reino Unido.

Si bien la actualización de la semana pasada fue una actualización de contenido bastante pequeña, la actualización de la versión 8.20 de hoy debería ser significativamente más grande y contener muchas más funciones y archivos para ser analizados por los filtrados también.

Ya conocemos que llegará una nueva trampa. La trampa envenenada hará su aparición en el parche 8.20 de Fortnite, ¡cuidado con las toxinas!