Vuelve a ver el State of Play, el ‘PlayStation Direct’ en el que Sony ha anunciado sus novedades para PS4 con un formato de tráiler tras tráiler para ver las novedades de los videojuegos de la plataforma Sony Playstation.

Sony anunció que este año no estaría en el E3 2019, lo que nos hizo pensar que prepararían su propio evento.

PlayStation anunció con un “direct” sus juegos estrella para 2019.

Sony acaba de presentar State of Play, un nuevo programa online que parece seguirá la senda de los Nintendo Direct, siendo esta la plataforma sobre la que se apoyará la compañía nipona para presentar novedades relacionadas con PS4 y PS VR.

Este primer programa de State of Play estará centrado en presentar nuevo software de PlayStation 4 y PlayStation VR, así como nuevos tráileres, imágenes y anuncios de los últimos juegos de PS4.

Days Gone se ha dejado ver en un nuevo tráiler que ha querido reflejar su vertiente narrativa. A un mes de su lanzamiento, la obra de Bend Studios quiere traernos un apocalipsis zombi donde parece que habrá mucho más que sobrevivir a estos seres.

Otros juegos para PS4. Crash Team Racing: Nitro Fueled llega el 21 de junio. Concrete Genie llega en otoño de 2019. Mortal Kombat 11 llega el 23 de abril.

También han presentado para PS VR Iron-Man VR llegará en 2019. Blood and truth Llegará el 28 de mayo a PS VR. No Man’s Sky VR, Five Nights at Freddy´s VR Help Wanted, Observation.

Sony debutó en las transmisiones en línea para presentar las novedades que traerá durante el año. Nos faltaron los anuncios sobre The Last of Us 2 y la esperada PlayStation 5.