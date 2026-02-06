OpenAI lanza GPT-5.3-Codex, la IA que programa sola y ya ayuda a crear su propio software

Compartir Facebook

OpenAI ha presentado GPT-5.3-Codex, su agente de inteligencia artificial de codificación más avanzado hasta la fecha, un modelo capaz de crear aplicaciones y videojuegos complejos de forma autónoma y de asistir en todo el ciclo de vida del software. La gran novedad es que, por primera vez, esta IA ha participado en su propio desarrollo, marcando un nuevo hito en la evolución de la programación asistida por inteligencia artificial.

El nuevo GPT-5.3-Codex mejora el rendimiento de GPT-5.2-Codex al incorporar capacidades avanzadas de razonamiento y conocimiento profesional heredadas de GPT-5.2. Según OpenAI, el modelo es un 25 % más rápido en tareas de programación, lo que supone un salto significativo en productividad para desarrolladores y equipos técnicos.

La compañía ha definido este lanzamiento como “un nuevo hito en el sector”, tras lograr resultados destacados en SWE-Bench Pro y Terminal-Bench, dos de los benchmarks de referencia que evalúan habilidades reales de codificación, agentes autónomos y resolución de problemas complejos en entornos de producción.

Entre sus capacidades más llamativas, GPT-5.3-Codex puede crear videojuegos y aplicaciones complejas desde cero en cuestión de días.Este modelo permite crear videojuegos y aplicaciones complejas desde cero en cuestión de días. Para probarlo en una prueba interna, OpenAI pidió a GPT-5.3-Codex crear dos videojuegos: una versión más avanzada del juego de carreras lanzado con Codex y un juego de buceo. Utilizando las habilidades de desarrollo de juegos web y comandos genéricos del tipo «mejora el juego», el sistema fue capaz de generar ambos títulos de forma autónoma, aplicando conocimientos de desarrollo web y diseño de mecánicas de juego.

Más allá de la programación pura, GPT-5.3-Codex está diseñado para asistir en todo el ciclo de vida del software, incluyendo tareas de depuración, implementación, supervisión, redacción de documentos PRD, edición de textos, investigación de usuarios, pruebas y análisis de métricas. Además, puede crear páginas web, presentaciones, hojas de cálculo y otros recursos, con el objetivo de consolidarse como un agente de uso general.

Otra de sus funciones clave es la posibilidad de interactuar en tiempo real mientras el agente está trabajando. Los usuarios pueden corregir o añadir indicaciones sobre la marcha, y el modelo explica los pasos que está siguiendo, facilitando un control más preciso del proceso y un ajuste fino de los resultados.

Capaz de ayudar a su propia creación

La principal novedad de GPT-5.3-Codex es que ha sido el primer modelo en colaborar en su propio desarrollo. Según ha explicado OpenAI, el equipo de Codex utilizó versiones iniciales del sistema para depurar su entrenamiento, gestionar la implementación y evaluar los resultados finales, marcando un punto de inflexión en el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

GPT-5.3-Codex ya está disponible en todos los planes de pago de ChatGPT, en los países donde Codex se encuentra habilitado.

FAQ: GPT-5.3-Codex

1. ¿Qué es GPT-5.3-Codex?

GPT-5.3-Codex es el agente de inteligencia artificial de codificación más avanzado desarrollado por OpenAI, diseñado para crear software de forma autónoma y asistir en todas las fases del desarrollo, desde la programación hasta las pruebas y la documentación.

2. ¿En qué se diferencia de versiones anteriores de Codex?

Este modelo mejora el rendimiento de versiones previas al incorporar capacidades avanzadas de razonamiento y conocimiento profesional, lo que le permite ser más rápido, preciso y eficaz en tareas complejas de programación.

3. ¿Qué tipo de proyectos puede crear GPT-5.3-Codex?

GPT-5.3-Codex puede desarrollar aplicaciones completas, videojuegos, páginas web y otros productos digitales desde cero, partiendo incluso de instrucciones generales y mejorando los proyectos de forma autónoma.

4. ¿Puede utilizarse más allá de la codificación?

Sí. Además de programar, el modelo puede ayudar en tareas como la redacción de documentos técnicos, edición de textos, investigación de usuarios, creación de presentaciones, hojas de cálculo y análisis de métricas.

5. ¿Dónde está disponible GPT-5.3-Codex?

GPT-5.3-Codex ya está disponible en los planes de pago de ChatGPT, en los países donde el uso de Codex está habilitado.