REVIVE LA HISTORIA DE LA GUERRA FINAL EN MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE, YA DISPONIBLE PARA TU CONSOLA O PC

Vive “ONE LAST SMASH” a través de momentos emblemáticos, como el arco argumental final del anime y espectaculares batallas con una amplia lista de personajes.Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, el juego de lucha en 3D con superpoderes basado en el fenómeno mundial del anime My Hero Academia, ya disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® en ediciones Standard, Deluxe y Ultimate.

Mira aquí el tráiler de lanzamiento de MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ofrece dinámicas batallas para un jugador y PvP con combates por equipos de 3 personajes y la mayor lista de personajes jugables de todos los juegos de My Hero Academia para consola. Héroes y villanos se enfrentan mientras los jugadores controlan a los estudiantes de la UA, héroes profesionales y villanos de toda la historia de la serie, incluidas sus formas finales con todo su poder. En la batalla, los jugadores pueden desatar los dones únicos de sus personajes favoritos, mejoradas con la nueva mecánica “Auge”, que aumenta el poder de ataque, la velocidad y los dones para un combate explosivo. Al mezclar y combinar a los miembros del equipo, los fans pueden encadenar combos, cambiar de personaje en medio de la lucha y descubrir nuevas sinergias tácticas.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice da vida a la Guerra Final de MY HERO ACADEMIA a través de un rico Modo Historia desde la perspectiva tanto de los Héroes como de los Villanos. En este modo, los fans disfrutarán de cinemáticas visualmente impresionantes y exclusivas del juego que darán vida a la intensa, emocional y arriesgada Guerra Final, que culminará en el legendario enfrentamiento entre One For All y All For One. Además de revivir la trama culminante de la Guerra Final, los jugadores pueden participar en escenarios totalmente nuevos y exclusivos del juego. Team Up Mission es un nuevo modo de la franquicia que sitúa a los jugadores en un ejercicio de entrenamiento dentro de un espacio virtual, donde formarán un equipo con los estudiantes de la Clase 1-A para completar misiones y vencer a los enemigos en un mapa exclusivo. Al superar este modo, se desbloquean otros dos modos: Archives Battle y Hero’s Diary. El primero permite a los jugadores revivir enfrentamientos legendarios de la historia del anime y experimentarlos de primera mano. El segundo les lleva a descubrir la vida cotidiana de los alumnos de la Clase 1-A.

Para obtener más información sobre títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://www.bandainamcoent.eu.