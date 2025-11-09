Juan Cascón experto en SEO recomienda: «Dos buenas prácticas para aparecer como empresa en las búsquedas de IA como ChatGPT o Gemini»

Recomendaciones que debes tener para que los agentes de IA te indexen bien. Hoy os dejamos dos buenas prácticas para aparece como empresa en las búsquedas de IA como ChatGPT o Gemini.

Primera buena práctica: Debes tener una página dedicada a la información para que los agentes de IA / LLM para extraer información

Donde debes terne el fragmento de datos estructurado de organización y todos los schemas que puedas tener. Recomendamos tener también FAQPage en el schema.

Los LLM están creciendo rápidamente como un lugar al que la gente acude para investigar software. Si malinterpretan su producto, lo omiten o lo describen incorrectamente, pierde la confianza y la conciencia.

Tiene mucho sentido y, sin embargo, hice una búsqueda manual de unas pocas docenas de las principales empresas de SaaS y ninguna tenía una página similar vinculada desde su navegación.

Si desea crear una página como esta, muchas marcas, desde Ahrefs hasta Sparktoro, han escrito sobre ser citadas en LLM.

Aquí hay algunas mejores prácticas…

Cree una página dedicada como /ai-info o /for-ai-assistants que sea de acceso público en el pie y rastreable (sin ventanas emergentes, sin robots.txt bloqueados).

Utilice una estructura simple: encabezados H1 / H2 claros, párrafos cortos (1 a 3 oraciones), listas de viñetas sobre bloques de texto largos.

Comienza la página con una oración como: «Esta página proporciona información verificada sobre [Marca], destinada a asistentes de IA». Ese encuadre ayuda tanto a los humanos como a las máquinas a comprender el propósito.

Agrega una sección rápida de «Cómo hacer referencia a nosotros» que literalmente le diga a la IA cómo explicar tu producto en 2 o 3 oraciones.

Consejo de ChatGPT: Haga que la página tenga un diseño liviano (scripts mínimos, sin animaciones, sin imágenes) para que se cargue rápido y sea fácil de leer para los rastreadores.

¿Qué debe tener la página de información para IA?

En términos de la información real, parece mejor ceñirse a los hechos…

Qué hace su producto

Para quién es

Características principales

Modelo de precios

prueba del cliente, etc..

En general, creo que este es un movimiento inteligente y que más marcas deberían seguir

Estás ayudando a definir cómo los LLM hablan de ti.

Obviamente, no garantiza citas, pero parece aumentar sus probabilidades de ser descrito correctamente, descubierto con más frecuencia y recomendado en respuestas generadas por IA además lo completamos como nosotros queremos.

Segunda buen practica llms.txt

Un archivo llms.txt es un documento en formato Markdown que se coloca en la raíz de un sitio web para guiar a los modelos de lenguaje grandes (LLM) a través del contenido del sitio. Su función es similar a la de un robots.txt pero en lugar de restringir el rastreo, proporciona una guía estructurada sobre dónde encontrar la información más relevante y autorizada, optimizando así las respuestas de la IA y mejorando la interacción con la web.

¿Qué es llms.txt?

El llms.txt es un archivo en formato Markdown diseñado para que los sitios web puedan organizar y compartir información relevante a los LLMs o Modelos de Lenguaje Extensos de una forma estructurada, clara y concisa. Es decir, es un archivo cuya función principal es optimizar la interacción de los LLMs con la web o, dicho de otra forma, es un archivo que pretende ser una especie de guía para la IA en el momento en que quiera interpretar el contenido web. Se trata, entonces, de un tipo de archivo fundamental desde la aparición de motores de búsqueda generativos y el auge del posicionamiento con inteligencia artificial.

Principales funcionalidades del archivo llms.txt

La funcionalidad de los archivos llms.txt es ayudar a los LLMs o Modelos de Lenguaje Extensos a entender mejor el sitio web, ya que actúan como guía o mapa del sitio de sistemas de inteligencia artificial, dando información muy detallada sobre estructura, enlaces y contenido. Pero, a diferencia del HTML, el llms.txt ofrece una guía o mapa limpio y organizado, lo que hace también mucho más fácil el acceso a datos importantes. Facilita la indexación y el posicionamiento con inteligencia artificial, justamente porque es un tipo de archivo que ayuda a encontrar la información más valiosa. También cabe destacar que el archivo llms.txt puede funcionar junto a archivos ya existentes, como robots.txt y sitemap.xml, lo que haría el sitio web accesible y comprensible para diferentes tipos de máquina.

Una vez creado el archivo y subido al servidor web, deberán tenerse en cuenta dos aspectos clave, uno de ellos es la ubicación. Siempre

¿Dónde está el fichero llms.txt

debe estar en el directorio raíz del sitio web para que la inteligencia artificial generativa pueda localizarlo, interpretarlo y utilizarlo. El segundo aspecto es la accesibilidad del archivo, la cual debe comprobarse mediante herramientas del navegador o escribiendo la URL seguida de «/llms.txt» en el navegador, así puede verificarse su visibilidad.

Para crear llms.txt eficaces, tenga en cuenta estas pautas:

Utilice un lenguaje conciso y claro.

Al incluir enlaces a recursos, incluya descripciones breves e informativas.

Evite términos ambiguos o jerga sin explicar.

Ejecuta una herramienta que expanda tu llms.txt a un archivo de contexto LLM y prueba varios modelos de lenguaje para ver si pueden responder preguntas sobre tu contenido.

Directorios

Aquí hay algunos directorios que enumeran los llms.txtarchivos disponibles en la web:

llmstxt.site

directorio.llmstxt.cloud

Estructura del archivo llms.txt ¿Qué debe tener?

Un archivo llms.txt está diseñado para ser un documento en formato Markdown y para ser simple y legible para los LLMs. Teniendo esto en cuenta, la estructura recomendada es la siguiente:

# Nombre del proyecto o sitio web (obligatorio).

> Breve resumen del sitio web o proyecto con la información clave más relevante para que la IA entienda el contexto general (obligatorio).

## Documentación principal o recursos principales del sitio (opcional, pero recomendado).

## Recursos opcionales o recursos secundarios o menos importantes (opcional)

Ejemplo fichero llms.txt

Os dejamos un ejemplo y recomendamos la web https://llmstxt.org/ para informarte de más cosas sobre este archivo. Ya que en frikipandi ya lo tenemos.

