Hoy os dejamos dos destinos y un mundo que salvar en Tales of Xillia Remastered, disponible hoy

Bandai Namco Entertainment Europe anuncia hoy el lanzamiento de Tales of Xillia Remastered, una versión mejorada del clásico juego de rol y acción, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch. El título recupera una entrega memorable de la serie Tales of, permitiendo a los jugadores disfrutar de este clásico con unos gráficos impresionantes y nuevas características. Tales of Xillia Remastered presenta importantes mejoras en la jugabilidad e incluye DLC lanzados para el juego original.

Mira el tráiler de lanzamiento de Tales of Xillia Remastered

Tales of Xillia Remastered es una versión remasterizada de TALES OF XILLIA, lanzado por primera vez en 2011. Los jugadores se sumergirán en el magnífico mundo de Rieze Maxia, donde los humanos y los espíritus conviven en armonía. Los jugadores pueden elegir vivir esta historia desde el punto de vista de Milla Maxwell, una misteriosa mujer acompañada por cuatro poderosos espíritus, o Jude Mathis, un aspirante a estudiante de medicina de la capital. Sus caminos pronto se cruzarán cuando descubren un peligroso secreto. El reino de Rashugal está utilizando un arma que drena el maná, amenazando el equilibrio de todo el mundo. Decididos a detener la destrucción y restaurar el equilibrio, Milla y Jude se embarcan en una audaz misión para destruir el dispositivo y salvar su mundo.

El título remasterizado incluye notables mejoras en la calidad de vida, como el guardado automático, iconos de destino para una exploración fluida y acceso anticipado a la tienda de grados. Tales of Xillia Remastered también ofrece la opción de desactivar los encuentros con enemigos en cualquier momento del juego para aquellos que quieran centrarse en el desarrollo de la historia. Una importante mejora en la jugabilidad es el sistema de combate Dual Raid Linear Motion, un sistema de combate en tiempo real que permite a los jugadores formar equipo con aliados para lanzar devastadores ataques combinados y desbloquear habilidades de apoyo especiales para abrumar a los enemigos. Tales of Xillia Remastered también incluye contenido descargable de la versión original, con trajes para los personajes, objetos extra y otros extras especiales para los fans.

Tales of Xillia Remastered ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam y Nintendo Switch.

